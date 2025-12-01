chargement...

224 visiteurs
Candlelight Horror Classics
 Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par AxGxB		   
Irae
 Irae - In The Key Of Twilight (C)
Par Funky Globe		   
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Ikea		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Novembre 2025
 Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...		   
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 19 Novembre 2025
 Les news du 19 Novembre 202... (N)
Par Lestat		   
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   

Kremousity - Sunset Before Apocalypse

Chronique
Kremousity Sunset Before Apocalypse (EP)
« Jusqu’où va-t-on descendre ? abécédaire de la bêtise ambiante ». Pourquoi ai-je repensé à ce livre du très vilain Alain Soral en prenant connaissance de ce premier EP Sunset Before Apocalypse des Espagnols de KREMOUSITY ? À cause du nom ? De la pochette ? C’est un bien mauvais procès que j’intente au groupe d’autant que sa musique est loin d’être aussi stupide que ne le laisse à penser l’emballage disgracieux.

Sans savoir qui sont les membres, j’imagine facilement que l’on a là affaire à de jeunes musiciens. Leur death metal est trop empreint de modernisme, de réflexes deathcore pour appartenir à de vieux brigands, de même que la technique de certains riffs renverra aisément à l’école mathcore. Ce n’est pas si mal alors ! En effet, je me surprends même à accrocher aux phases les plus brutales que mon inconscient a bizarrement envie de rapprocher d’un truc comme CORPS-SANS-ORGANES ou des Français de HECTIC PATTERNS mais je pense sincèrement être en plein délire, mon cerveau paresseux tirant des médiations que je suis en peine d’objectivement justifier.

En revanche, à quoi bon glisser systématiquement ce chant clair féminin en plein milieux des compositions ? Autant c’était sympathique (et justifié) chez HYPNOSIS, autant la mièvrerie de ces interventions fait ici une vilaine tâche sur une nappe de brutalité sinon immaculée. Quel triste gâchis.

De toute façon, trois titres dématérialisés, cela n’engage à rien. Si la formation ne passe pas l’hiver, ce sera sans aucune surprise. Si elle parvient à embrayer sur un deuxième EP, alors ce ne sera déjà pas si mal, tout en gardant à l’esprit qu’il faudra démontrer des choses un peu plus convaincantes qu’un cornet de glace renversé sur des têtes de mort pour susciter l’intérêt. Là, c’est la fin de l’année, j’ai un peu de temps libre devant moi mais ce n’est pas dit que je montrerai la même patience envers KREMOUSITY en 2026. Je reconnais néanmoins que ces personnes ont fait l’effort de soigner la sonorisation, que le niveau technique est solide et qu’il y a donc un potentiel certain. Cependant, pourquoi rédiger une chronique alors ? Peut-être parce que j’aime bien rendre service, surtout à des Basques.

Et puis je dois admettre qu’ils finissent par être attachants ces jeunes. « Into the Oblivion » colle une bonne patate, c’est le genre de titres que tu pourrais écouter dans ta bagnole le matin en allant bosser ou avant une sérieuse session de surf / skate / bodyboard. Il y a une bonne accroche, un côté rafraichissant, une spontanéité qui donne le sourire en dépit de la virulence globale du propos. En revanche il faut vraiment, mais alors vraiment, arrêter le chant clair féminin. Certes cela apporte un peu de personnalité (et encore) aux compositions mais si ce genre d’ambivalence vocale fonctionnait bien dans le doom death des années 90 ou dans des projets tordus tel que PIN-UP WENT DOWN là cela fait juste glisser la bande sur une piste college rock peu seyante, en dépit de leur justesse et d’un accent correct. Mais je ne suis sans doute pas la cible recherchée par ce gros cône crémeux qui pourrait enflammer les bars locaux et les culottes de diabétiques.
Thrasho Amazon Sosthène
1 Décembre 2025 - 52 lectures

Kremousity
Deathcore Metal
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 2/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Kremousity
 Kremousity
Deathcore Metal - 2025 - Espagne		   

formats
  • Digital / 01/12/2025 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 1 Décembre 2025

tracklist
01.   Flawed by Design  (03:42)
02.   Scars of the Flame  (03:42)
03.   Into the Oblivion  (03:19)

Durée : 10:43
Kremousity
Sunset Before Apocalypse (EP)
Lire la chronique
