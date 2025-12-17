chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
199 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Fabulon		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   
Afsky
 Afsky - Fællesskab (C)
Par Lestat		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par gulo gulo		   
Creeping Fear
 Creeping Fear - Realm Of Th... (C)
Par Lestat		   
Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Primitive Man
 Primitive Man - Observance (C)
Par Krokodil		   

Phobocosm - Gateway

Chronique
Phobocosm Gateway
Gateway constituant à ce jour la dernière livraison en date des Canadiens de Phobocosm, vous ne devriez donc plus avoir à subir mes écrits les concernants avant maintenant un bon moment. Ceci étant, si vous êtes fin connaisseurs et plus particulièrement amateurs de la formation montréalaise, vous serez surement ravis de constater qu'à cette occasion je suis plutôt dans les temps.

Sorti effectivement le 28 novembre dernier, Gateway est déjà le quatrième album de Phobocosm et fait suite à un très bon Foreordained paru seulement deux ans auparavant (contre sept longues années entre lui et son prédécesseur un tantinet décevant (Bringer Of Drought)). Pour ce retour aux affaires que l’on n’imaginait pas aussi soudain, le groupe n’a évidemment pas fait peau neuve mais se présente néanmoins de nouveau sous la forme d’un quatuor puisqu’entre temps le guitariste Robin Milley a choisi de réintégrer les rangs de la formation après son départ en 2016. Le groupe ne souhaitant également pas mettre un terme à une collaboration jusque-là fructueuse et sans accroc, c’est évidemment sur le label américain Dark Descent qu’est paru ce quatrième album. Enfin, puisque l’on en est à parler "collaboration", sachez que Xavier Berthiaume et Lauri Laaksonen ont une fois de plus été mandatés afin de s’occuper de l’enregistrement, du mixage et du mastering pour le premier et de l’illustration pour le second. Bref, nous voilà chez Phobocosm comme à la maison...

Pour ce nouvel album et après le retour à un équilibre bien moins précaire entre séquences atmosphériques et passages plus soutenus, les Canadiens on encore une fois revu leur copie, en tout cas sur la forme. En effet, si ce sont bel et bien sept nouveaux morceaux qui sont annoncés sur la tracklist de Gateway, trois d’entre eux servent d’interludes ou, devrais-je dire, de couloirs comme pour mieux transiter d’un titre à un autre. Car, et c’est d’ailleurs tout l’intérêt de ces morceaux, pas d’habillages synthétiques longuets ou inintéressants sur fond de bruitages et autres nappes en tout genre, pas de transition acoustique mélancolique et obscure, pas de changement de ton ni même de registre mais plutôt des transitions instrumentales particulièrement bien construites à la sauce Death Metal progressif qui vont ainsi faire office de préambules aux titres qu’ils précédent ("Corridor I - The Affliction" et "Corridor II - The Descent") ou de conclusion au titre auquel il succède ("Corridor III - The Void"). Bref, c’est plutôt bien vu car déjà cela change un peu des sempiternels interludes que l’on a l’habitude d’entendre et surtout cela n‘impacte en rien la dynamique globale de l’album qui réussit effectivement à conserver cet équilibre retrouvé qui lui a fait momentanément défaut sur Bringer Of Drought.

La suite, vous la connaissez probablement sur le bout des doigts puisque je vous ai rabâchez les oreilles avec en cherchant ces dernières semaines à rattraper mon retard sur le sujet. Aussi Gateway ne déroge pas au style imposé par les Canadiens depuis près d’une décennie puisque l’on va effectivement retrouver ce même Death Metal lourd et menaçant toujours très inspiré par celui des New-Yorkais d’Immolation (le growl particulièrement profond, les légères dissonances, les structures relativement complexes de chaque composition, les ambiances terriblement menaçantes...). Un Death Metal toujours partagé entre séquences (voire compositions) écrasantes et technico-progressives ("Deathless", outre plusieurs petits moments en amont, toute la seconde partie de "Unbound", les deux derniers tiers de "Sempiternal Penance", l’essentiel de "Beyond The Threshold Of Flesh") et passages beaucoup plus virils menés à coups de blasts et autres attaques nettement plus frontales (le début en fanfare de "Unbound" suivi ensuite par d’autres courts passages bien appuyés, le premier tiers tout aussi énervé de "Sempiternal Penance" sur lequel Phobocosm ne fait clairement pas semblant, quelques soubresauts sur "Beyond The Threshold Of Flesh", notamment en début de parcours). Encore une fois, l’avantage est ici aux instants les plus lourds et les plus atmosphériques mais comme pour Foreordained la balance demeure suffisamment bien équilibrée pour ne pas donner l’impression que Phobocosm traîne la patte. Un travail d’équilibriste qui permet de donner du rythme à une musique qui sinon manquerait cruellement de reliefs et de nuances.

S’il ne sera d’aucune surprise pour tous ceux d’entre vous qui ont déjà posé leurs oreilles sur la musique du groupe, ce quatrième album des Canadiens de Phobocosm aborde pourtant les choses d’une manière un petit peu différente grâce à ces trois compositions "couloirs" qui ne sont pas à considérer comme de simple interludes mais plutôt comme des extensions des quelques morceaux qu’elles accompagnent. Une approche nouvelle qui ne change pas fondamentalement la donne mais qui permet d’offrir quelques respirations instrumentales tout en permettant de ne pas perdre en homogénéité. Bref, après un deuxième album correct mais un brin décevant et sept années d’absence, les Canadiens ont sorti presque coup sur coup deux albums particulièrement bien troussés qui ne révolutionneront pas le Death Metal mais dont les qualités ne font absolument aucun doute.
Thrasho Amazon AxGxB
17 Décembre 2025 - 7 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Phobocosm
Death Metal
2025 - Dark Descent Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Phobocosm
 Phobocosm
Death Metal - 2008 - Canada		   

nouveaute
A paraître le 28 Novembre 2025

tracklist
01.   Deathless  (06:21)
02.   Unbound  (06:31)
03.   Corridor I - The Affliction  (02:33)
04.   Sempiternal Penance  (05:41)
05.   Corridor II - The Descent  (02:52)
06.   Beyond the Threshold Of Flesh  (08:26)
07.   Corridor III - The Void  (02:54)

Durée : 35:18

line up
voir aussi
Phobocosm
 Phobocosm
Foreordained
2023 - Dark Descent Records		   
Phobocosm
 Phobocosm
Deprived
2014 - Dark Descent Records		   
Phobocosm
 Phobocosm
Bringer Of Drought
2016 - Dark Descent Records		   

Essayez aussi
Maveth / Embrace Of Thorns
 Maveth / Embrace Of Thorns
A Plague Through The Heavens (Split-CD)
2014 - Dark Descent Records		   
Superstition
 Superstition
Excruciating Methodology
2023 - Indépendant		   
Beyond
 Beyond
Fatal Power Of Death
2013 - Iron Bonehead Productions		   
Resurgency
 Resurgency
No Worlds... Nor Gods Beyond
2017 - F.D.A. Records		   
Binah
 Binah
Hallucinating In Resurrecture
2012 - Dark Descent Records		   

Phobocosm
Gateway
Lire la chronique
Sepulchral
Beneath The Shroud
Lire la chronique
Blut Aus Nord
Ethereal Horizons
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Décembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Perdition Temple
Malign Apotheosis
Lire la chronique
Orob
Golden Tears of Love and So...
Lire la chronique
Highgate
Highgate
Lire la chronique
Ekbom Tour 2025
Benighted + Creeping Fear +...
Lire le live report
Darvaza
We Are Him
Lire la chronique
Cryoxyd
This World We Live In...
Lire la chronique
Afsky
Fællesskab
Lire la chronique
The European Regeneration MMXXV
...and Oceans + Angstskrig ...
Lire le live report
Détresse
Pessimismes
Lire la chronique
Sunken
Lykke
Lire la chronique
Danzig
Danzig III: How The Gods Kill
Lire la chronique
Gosudar
Eschatological Agony Of The...
Lire la chronique
Embraced By Darkness
Ex Inferis
Lire la chronique
Bloodfield
Homunculus sapiens
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
Saturnian Bloodstorm
Lire la chronique
Brutal Decay
Slaughter in Hell
Lire la chronique
Pustulant Flesh
Gurgling Pustulence (EP)
Lire la chronique
Old Black
D.T.R. / R.T.D.
Lire la chronique
Cryptic Process
Gulps (EP)
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Distant Grandiosity Of Hori...
Lire la chronique
Primitive Man
Observance
Lire la chronique
Ammanas
The Source of Primordial Wi...
Lire la chronique
Forteresse
À Couteaux Tirés (EP)
Lire la chronique
Carnage Inc.
Carnage Inc. (EP)
Lire la chronique
"Transmutations" European Tour 2025
Candelabrum + Dødsforakt + ...
Lire le live report
Cephalic Carnage
Anomalies
Lire la chronique