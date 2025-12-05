chargement...

Dark Divination - Liitto hengen ja veren

Chronique
Dark Divination Liitto hengen ja veren
« L’union de l’esprit et du sang », c’est la traduction du titre de ce premier album de DARK DIVINATION, un one man band finlandais mené par Dark Divinator depuis 2022. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant l’homme multiplie les projets depuis deux ans au sein de REMAINS OF ASH, VALONKANTAJA, NEKROMANSER ou encore KERZENKICHT, des formations toutes plus underground et obscures les unes que les autres. Mais cette fois-ci, la donne pourrait changer, car DARK DIVINATION bénéficie d’un soutien de taille. Signal Rex, le fameux label portugais qui déniche invariablement des groupes qui tabassent à l’ancienne, a décidé de le prendre sous son égide.

Il suffit d’un regard sur la pochette pour comprendre les intentions du bonhomme. Corpse paint impeccable, bracelets à piques gigantesques, cheveux longs, t-shirt d’ISENGARD et pose vengeresse, tout y est. Tout crie « années 90 !!! ». Et c’est exactement ce que délivrent les neuf compositions. Un Black Metal nerveux, déchaîné, sans fioriture. Ou presque. Car le Finlandais ne peut pas renier ses racines et il n’a pas non plus le profil du vieux démon décrépit qui joue en se nourrissant de moisissure. Impossible pour lui d’échapper à ces mélodies entraînantes qui viennent systématiquement s’incruster dans chaque morceau. C’est même là son principal atout. Mais, malheureusement, il ne parvient pas à renouveler cette approche sur toute la longueur de l’album.

La formule fonctionne parfaitement sur les trois premiers titres, puis le plaisir commence doucement à s’éroder. Pas parce que le niveau baisse, mais parce que la répétition finit par alourdir l’écoute. C’est typiquement le genre d’album qu’il faut apprivoiser en plusieurs sessions. Quelques pistes par-ci, une pause par-là, puis on reprend plus tard. Écouté d’une traite, cet opus perd une bonne partie de sa saveur. Et pourtant, il n’est pas bien long. Trente-quatre minutes seulement, avec des morceaux qui tournent en moyenne autour de quatre minutes.

Quoi qu’il en soit, DARK DIVINATION mérite clairement une oreille attentive, surtout si l’on apprécie ORDER OF NOSFERAT ou DROWNING THE LIGHT. Une entrée en matière prometteuse, imparfaite mais solide, qui montre que Dark Divinator a potentiellement bien plus à offrir.
Thrasho Amazon Sakrifiss
5 Décembre 2025 - 75 lectures

Dark Divination
Trve Black Metal mélodique
2025 - Signal Rex
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Dark Divination
 Dark Divination
Trve Black Metal mélodique - 2022 - Finlande		   

nouveaute
A paraître le 12 Décembre 2025

tracklist
01.   Selvännäkijä
02.   Pride of Victory
03.   Burn
04.   Dark Divination
05.   Hymn of Hate
06.   Kohti ikuista tuhoa
07.   Katse menneisyyteen
08.   Liitto hengen ja veren
09.   Fall from Power

Durée : 34:00

line up
