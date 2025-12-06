chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
228 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Deathhammer
 Deathhammer - Crimson Dawn (C)
Par Keyser		   
Cathedral
 Cathedral - Society's Pact ... (C)
Par gulo gulo		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Hyperdontia
 Hyperdontia - Dormant Scour... (C)
Par Sosthène		   
Deadguy
 Deadguy - Near-Death Travel... (C)
Par Ikea		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par von_yaourt		   
Amber Asylum
 Amber Asylum - Bitter River (C)
Par Sosthène		   
Candlelight Horror Classics
 Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   
Irae
 Irae - In The Key Of Twilight (C)
Par Funky Globe		   
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Ikea		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Novembre 2025
 Les news du 24 Novembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Antiquus Infestus
 Antiquus Infestus - Antiquu... (C)
Par Antiquu infe...		   
Hyver
 Hyver - Noirceur Mystique d... (C)
Par Jean-Clint		   
Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
 Interview de WARKUNT pour l... (I)
Par Lestat		   
The Ultimate Soul Grinding Festival - Last Inhumate Show Ever
 The Ultimate Soul Grinding ... (R)
Par Jean-Clint		   

Exhuman - Fear of Oneself

Chronique
Exhuman Fear of Oneself
Je suis toujours surpris de constater qu’un label pourtant aussi réputé que Great Dane Records ait encore le besoin, voire tout simplement l’envie, d’aller racler les tréfonds des divisions inférieures en quête de disques certes aujourd’hui oubliés mais pour lesquels personne n’aurait vraiment poussé à la roue afin de les réobtenir dans une version modernisée. En l’occurrence, la confidentialité des Italiens d’EXHUMAN, dont la carrière s’étendant de 2003 à 2012 n’a pas vraiment laissé de traces indélébiles, devrait nous mettre sur la voie quant à la qualité du contenu de ce Fear of Oneself. Quant à ceux qui apprécieront la découverte, ils pourront toujours approfondir leurs connaissances en se plongeant dans l’EP Partition of Disorder ou le LP Sentence Delivered, apnée que pour ma part je laisserai à d’autres plus téméraires.

Pourtant, il n’est pas vraiment désagréable cet album de death metal légèrement technique. La pochette, élégamment clarifiée pour les besoins de la réédition, a le mérite d’être originale même si elle collerait mieux à une sortie hardcore (pour tout dire elle m’évoque un peu une version réaliste du Vision de MORDRED) alors que la musique est bien strictement metal, à 100%. Non, s’il fallait établir un parallèle, j’irais plutôt chercher une comparaison du côté des Français de DUNGORTHEB, en toutefois moins fin, besogneux pour le dire de façon inélégante alors que les influences me semblent être peu ou prou les mêmes, peut-être davantage brutales chez les Siciliens cela dit.

Ainsi, nous ressentirons à l’écoute de ces sept compositions (j’occulte volontairement l’introduction et l’outro cinématographiques absentes de la version originale et qui n’apportent strictement rien artistiquement parlant) la volonté de proposer des riffs principalement inspirés par la scène américaine, DEATH notamment, un titre tel que « Absence of Sens » possédant un feeling très Human et c’est évidemment un élément auquel chacun sera sensible. Je relèverai également quelques très bons passages, à l’image du final de « Brain Prison » où les guitares proposent un riffing tarabiscoté vraiment bien trouvé et, globalement, un sens du rythme qui régulièrement entraîne un mouvement de tête inconscient. Bon, de là à dérouler le tapis rouge il y a de la marge et même si Fear of Oneself est bourré de qualités, j’imagine mal qu’il obtienne aujourd’hui les faveurs qui lui firent défaut en 2010. En effet, s’il existait déjà mieux à l’époque, c’est encore plus vrai aujourd’hui où si vraiment l’on a soif de nostalgie, pléthores de formations nous proposeront leur approche inspirée du revival, et nous en avons eu récemment un bon exemple avec IMPURITY, bien que là nous soyons plutôt sur le versant européen du genre.

Malgré tout, l’efficacité brute d’un morceau tel que « Before Burial », grandement aidé par la belle gutturalité du chant, suffira pour passer un bon moment en compagnie d’une formation qui a elle aussi contribué à la richesse de l’underground de son pays, sans briller mais avec abnégation et, tout de même, un sérieux savoir-faire : une paire de guitaristes parfaitement coordonnés, un chant en mesure de moduler du growl au criard sans problème et, il faut le souligner, la capacité à créer des ambiances assez prenantes, sur « The Night Falls Down » par exemple. Il restera que je sors de l’écoute sans aucun sentiment particulier autre que celui de m’être acquitté de ma tâche, tout en ayant envie de remercier le label pour son travail d’archéologie.
Thrasho Amazon Sosthène
6 Décembre 2025 - 30 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Exhuman
Death Metal
2025 - Great Dane Records
2010 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  7/10

plus d'infos sur
Exhuman
 Exhuman
Death Metal - 2003 † 2012 - Italie		   

formats
  • CD / 2010 - Indépendant
  • CD, Digital / 26/09/2025 - Great Dane Records

tracklist
01.   Pierce the Ground  (04:06)
02.   Before Burial  (04:32)
03.   Brain Prison  (03:29)
04.   The Night Fall Down  (06:24)
05.   War-Warm-Worms  (04:40)
06.   Balance Out  (03:23)
07.   Absence of Sense  (04:46)

Durée : 31:20

line up
parution
26 Septembre 2025

Essayez aussi
Corpus Offal
 Corpus Offal
Demo 2024 (Démo)
2024 - 20 Buck Spin Records		   
Brimstone In Fire / Pathogen
 Brimstone In Fire / Pathogen
All Flesh Fades (Split-CD)
2009 - Brute! Productions		   
Sentient Horror
 Sentient Horror
Rites Of Gore
2022 - Testimony Records		   
Crusher
 Crusher
Corporal Punishment
1992 - Semetery Records		   
Shrieking Demons
 Shrieking Demons
Diabolical Regurgitations (EP)
2021 - Caligari Records		   

Exhuman
Fear of Oneself
Lire la chronique
Sainte Obyana du Froid
The Purest Ending
Lire la chronique
Plasmodulated
An Ocean Ov Putrid, Stinky,...
Lire la chronique
Dark Divination
Liitto hengen ja veren
Lire la chronique
Thron
Vurias
Lire la chronique
Maudits
In Situ
Lire la chronique
Deathhammer
Crimson Dawn
Lire la chronique
Hyperdontia
Dormant Scourge (EP)
Lire la chronique
Dysentery
Dejection Chrysalis
Lire la chronique
Echoes from Earth
Atlas I: Cities
Lire la chronique
Cathedral
Society's Pact With Satan (EP)
Lire la chronique
Phobocosm
Foreordained
Lire la chronique
Amber Asylum
Bitter River
Lire la chronique
Kremousity
Sunset Before Apocalypse (EP)
Lire la chronique
Fluisteraars
De Kronieken Van Het Verdwe...
Lire la chronique
Flesh Storm
The Path Of The War
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Décembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Rot Fester
Death Row (EP)
Lire la chronique
Candlelight Horror Classics
Agence Musicale de Paris
Lire le live report
Esoctrilihum
Monarchy of Terror on the B...
Lire la chronique
Human
Concetto Transeunte
Lire la chronique
Crown Of Thornz
Train Yard Blues (EP)
Lire la chronique
Clandestine Blaze
Consecration Of The Blood
Lire la chronique
Eldfödd
Risen From The Flames (EP)
Lire la chronique
Mytherine
Lord of Mountains
Lire la chronique
Irae
In The Key Of Twilight
Lire la chronique
VoidCeremony
Abditum
Lire la chronique
Malepeste
Ex Nihilo
Lire la chronique
One Of Nine
Dawn Of The Iron Shadow
Lire la chronique
Titan
Lacrimæ Mundi
Lire la chronique