EXHUMAN, dont la carrière s’étendant de 2003 à 2012 n’a pas vraiment laissé de traces indélébiles, devrait nous mettre sur la voie quant à la qualité du contenu de ce Fear of Oneself. Quant à ceux qui apprécieront la découverte, ils pourront toujours approfondir leurs connaissances en se plongeant dans l’EP Partition of Disorder ou le LP Sentence Delivered, apnée que pour ma part je laisserai à d’autres plus téméraires.



Pourtant, il n’est pas vraiment désagréable cet album de death metal légèrement technique. La pochette, élégamment clarifiée pour les besoins de la réédition, a le mérite d’être originale même si elle collerait mieux à une sortie hardcore (pour tout dire elle m’évoque un peu une version réaliste du Vision de metal, à 100%. Non, s’il fallait établir un parallèle, j’irais plutôt chercher une comparaison du côté des Français de



Ainsi, nous ressentirons à l’écoute de ces sept compositions (j’occulte volontairement l’introduction et l’outro cinématographiques absentes de la version originale et qui n’apportent strictement rien artistiquement parlant) la volonté de proposer des riffs principalement inspirés par la scène américaine, feeling très riffing tarabiscoté vraiment bien trouvé et, globalement, un sens du rythme qui régulièrement entraîne un mouvement de tête inconscient. Bon, de là à dérouler le tapis rouge il y a de la marge et même si Fear of Oneself est bourré de qualités, j’imagine mal qu’il obtienne aujourd’hui les faveurs qui lui firent défaut en 2010. En effet, s’il existait déjà mieux à l’époque, c’est encore plus vrai aujourd’hui où si vraiment l’on a soif de nostalgie, pléthores de formations nous proposeront leur approche inspirée du revival, et nous en avons eu récemment un bon exemple avec



