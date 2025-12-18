chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
219 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Fabulon		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   
Afsky
 Afsky - Fællesskab (C)
Par Lestat		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par gulo gulo		   
Creeping Fear
 Creeping Fear - Realm Of Th... (C)
Par Lestat		   
Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   

Tenebro - Una Lama D'Argento

Chronique
Tenebro Una Lama D'Argento
Plus de sept-cent trente jours se sont déjà écoulés depuis la sortie d’Ultime Grida Dalla Giungla en novembre 2023. Deux années durant lesquelles Il Becchino (chant, guitare) et Il Beccamorto (guitare, basse, programmation) ne sont évidemment pas restés se tourner les pouces puisque sous le nom de Tenebro les deux garçons ont en effet sorti un single (Paura), un split en compagnie des Américains de Mortuary Ghoul (Dellamorte), deux EPs (La Bestia Dell'isola Maledetta et Inferno Contaminato) ainsi qu’une compilation regroupant justement une partie de ces titres mais pas que (Uomo Mangia Uomo). À ce programme déjà relativement chargé, il convient d’ajouter désormais Una Lama D’Argento, un troisième album paru la semaine dernière non pas sur Xtreem Music comme ce fût le cas pour les deux disques précédents mais chez leurs compatriotes de Time To Kill Records chez qui était Fulci avant son départ l’année dernière chez 20 Buck Spin.

Comme le suggère sans trop de mystère le titre de ce troisième album, Una Lama D’Argento va rendre hommage au scénariste et réalisateur Dario Argento à qui l’on doit quelques monuments du cinéma italien et du Giallo en particulier (Suspiria, Phenomena, Inferno, Tenebre...). Un hommage rendu dès l’illustration au centre de laquelle on peut apercevoir une jeune Jennifer Connelly (c’est bien l’actrice de Requiem For A Dream, Career Opportunities, Dark City, Labyrinth ou Hot Spot qui tient le rôle principal dans Phenomena) entourée pour l’occasion d’une galerie de personnages et autres créatures issus des œuvres cinématographiques du célèbre réalisateur italien. Une œuvre en forme de patchwork que l’on doit au Colombien Julián Felipe Mora Ibáñez avec qui le duo a déjà collaboré par le passé, notamment pour l’illustration de l’excellent Ultime Grida Dalla Giungla.

Justement très emballé par ce deuxième album malgré un manque d’originalité évident (Mortician, Impetigo et Necrophagia en tête de gondole des influences les plus criantes), j’attendais évidemment beaucoup de ce successeur après de menues sorties sympathiques mais tout de même un poil moins marquantes. Malheureusement, je n’arrive pas (en tout cas pour le moment) à m’enthousiasmer outre mesure par ce que j’entends en dépit d’écoutes attentives visant évidemment à corriger le tir...
Composé de onze nouveaux morceaux pour une durée raisonnable d’environ quarante minutes, Una Lama D’Argento reste fidèle au modus operandi déroulé par Tenebro depuis 2019 et sa reprise d’activité officielle. Dès lors ce sentiment de déception que j’éprouve à l’égard de ce nouvel album n’a donc rien à voir avec un quelconque changement de cap artistique que le groupe aurait mené avec plus ou moins de réussite mais plutôt à des compositions qui me semblent tout simplement bien moins mémorables et efficaces que par le passé… Certes, le duo a su conserver une partie de ce qui faisait son charme à commencer par ce growl glaireux et particulièrement chargé ou bien encore ce groove de babouins illettrés que l’on sent pointer plus ou moins efficacement sur chaque composition ou presque ("Inferno" à 1:38 et 2:51, "Sangue Sui Muri" à 2:54, "Lo Specchio... Omicida." à 0:35 et 1:51, "Il Corpo Come Spartito" et ses premiers riffs chaloupés, "Piume Rosse" à 2:02, "Appare La Bambola, Poi La Lama" à 1:36, "Larve Affamate" à 2:27...) mais bordel, où sont les riffs ultra-efficaces qui jusque-là allaient avec ?
Portés disparus, ces derniers ont laissé leur place à des riffs toujours aussi épais, toujours aussi rudimentaires, toujours aussi répétitifs mais désormais foutrement plus quelconques... Alors non, on ne parlera pas de naufrage parce que l’écoute de Uomo Mangia Uomo n’est pas non plus ce que l’on peut appeler un calvaire mais la vérité est que je ne m’attendais pas à voir Tenebro régresser de la sorte. Outre ces quelques passages chaloupés évoqués plus haut, certaines séquences, notamment lorsqu’elles sont auréolées d’un lead mélodique ("L’Angelo Caduto Tra Le Luci Del Teatro" à 0:25, "Sangue Sui Muri" à 0:17, "Nel Sonno Della Veggente" à 0:37) ou menées pied au plancher ("L’Angelo Caduto Tra Le Luci Del Teatro" à 1:54, "Impiccata" à 2:16, "Piume Rosse" à 0:22, "Appare La Bambola, Poi La Lama" à 0:47), conservent un certain degré d’efficacité mais dans l’ensemble ce troisième album se situe tout de même bien en deçà de ses deux prédécesseurs et cela quoi qu’en disent les petites mains du label avec leur texte promotionnel placardé sur Bandcamp : "With “Una Lama D’Argento”, TENEBRO take their most extreme and visionary step yet". Bah non, désolé les gars, mais en ce qui me concerne c’est loin d’être l’extase. Un riffing dans l’ensemble bien moins captivant qui me fait dire qu’il serait peut-être judicieux que nos deux croquemorts ralentissent un petit peu la cadence, prennent le temps de se poser et reviennent à des compositions plus redoutables et efficaces que celles présentées ici...

J’aurai aimé vous dire le contraire mais non, ce troisième album des Italiens de Tenebro s’impose effectivement comme une véritable déception, se plaçant d’ailleurs parmi les plus cinglantes de cette fin d’année. Pourtant, rien n’a véritablement changé dans ce Death Metal chaloupé et horrifique qui pue toujours autant le cimetière et la putréfaction. Alors quoi ? Eh bah rien, juste que sur ces quarante minutes que dure ce nouvel album, rares sont les riffs et même les séquences sur lesquelles ont va finalement parvenir à réellement s’enthousiasmer... L’ensemble n’est ainsi pas désagréable pour qui goûte à ce genre de Death Metal sur fond de thématiques horrifiques mais d’un bout à l’autre il n’y a rien de particulièrement remarquable non plus... Tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Espérons maintenant que le groupe soit capable de corriger le tir sinon quoi Fulci sera alors le seul à prétendre pouvoir défendre en musique le cinéma d’horreur italien sans tomber dans le générique...
Thrasho Amazon AxGxB
18 Décembre 2025 - 77 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Tenebro
Death Metal
2025 - Time To Kill Records
notes
Chroniqueur : 6/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Tenebro
 Tenebro
Death Metal - 2000 - Italie		   

nouveaute
A paraître le 12 Décembre 2025

tracklist
01.   Inferno  (04:39)
02.   L’Angelo Caduto Tra Le Luci Del Teatro  (04:18)
03.   Impiccata  (03:07)
04.   Sangue Sui Muri  (04:04)
05.   Lo Specchio… Omicida.  (03:33)
06.   Il Corpo Come Spartito  (02:59)
07.   Piume Rosse  (03:55)
08.   Appare La Bambola, Poi La Lama  (02:50)
09.   Larve Affamate  (03:05)
10.   Nel Sonno Della Veggente  (03:25)
11.   Jennifer  (05:03)

Durée : 40:58

line up
voir aussi
Tenebro
 Tenebro
Carne Umana (EP)
2022 - Xtreem Music		   
Tenebro
 Tenebro
La Bestia Dell'Isola Maledetta (EP)
2023 - Autoproduction		   
Tenebro
 Tenebro
L'Inizio Di Un Incubo
2022 - Xtreem Music		   
Tenebro
 Tenebro
Ultime Grida Dalla Giungla
2023 - Xtreem Music		   

Essayez plutôt
Preludium
 Preludium
Raping Mankind Disorder
2008 - Redrum 666		   
Morbid Illusion
 Morbid Illusion
In the Crypt of the Stifled
2018 - Immortal Souls Productions		   
Benediction
 Benediction
Ravage Of Empires
2025 - Nuclear Blast Records		   
Acrid Death
 Acrid Death
Abominable Presence Of Blight
2024 - Rising Nemesis Records		   
Scorched
 Scorched
Ecliptic Butchery
2018 - 20 Buck Spin Records		   

Tenebro
Una Lama D'Argento
Lire la chronique
Doska
Hernn
Lire la chronique
Phobocosm
Gateway
Lire la chronique
Sepulchral
Beneath The Shroud
Lire la chronique
Blut Aus Nord
Ethereal Horizons
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Décembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Perdition Temple
Malign Apotheosis
Lire la chronique
Orob
Golden Tears of Love and So...
Lire la chronique
Highgate
Highgate
Lire la chronique
Ekbom Tour 2025
Benighted + Creeping Fear +...
Lire le live report
Darvaza
We Are Him
Lire la chronique
Cryoxyd
This World We Live In...
Lire la chronique
Afsky
Fællesskab
Lire la chronique
The European Regeneration MMXXV
...and Oceans + Angstskrig ...
Lire le live report
Détresse
Pessimismes
Lire la chronique
Sunken
Lykke
Lire la chronique
Danzig
Danzig III: How The Gods Kill
Lire la chronique
Gosudar
Eschatological Agony Of The...
Lire la chronique
Embraced By Darkness
Ex Inferis
Lire la chronique
Bloodfield
Homunculus sapiens
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
Saturnian Bloodstorm
Lire la chronique
Brutal Decay
Slaughter in Hell
Lire la chronique
Pustulant Flesh
Gurgling Pustulence (EP)
Lire la chronique
Old Black
D.T.R. / R.T.D.
Lire la chronique
Cryptic Process
Gulps (EP)
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Distant Grandiosity Of Hori...
Lire la chronique
Primitive Man
Observance
Lire la chronique
Ammanas
The Source of Primordial Wi...
Lire la chronique
Forteresse
À Couteaux Tirés (EP)
Lire la chronique
Carnage Inc.
Carnage Inc. (EP)
Lire la chronique