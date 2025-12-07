Cephalic Carnage - Anomalies Chronique Anomalies

Anomalies contribuera à redorer le blason aujourd’hui légèrement terni d’une formation qui a pourtant marqué profondément de son empreinte la scène grindcore au sens très large du terme, ce disque étant finalement davantage destiné aux amateurs de death metal technique ou de mathcore qu’autre chose. Cela dit, comme beaucoup, j’ai tendance à considérer ce quatrième LP comme l’aboutissement de l’approche qu’a CEPHALIC CARNAGE de la musique extrême depuis ses débuts, toujours polyforme, systématiquement exigeante, parfois exagérément technique, évidemment bizarre et pourtant abordable par à peu près toutes les oreilles normalement constituées.



Ainsi, ces douze compositions sont à la brutalité ce que la Samaritaine est aux grands magasins : death, grind, hardcore, mathcore, stoner, sludge, même heavy lors de « Dying Will Be the Death of Me », rien n’échappe à la vigilance du quintette dès lors qu’il s’agit de délivrer une douleur mêlée de plaisir, de malmener les cervicales, car rester inerte ici relèvera de l’impossible. Bien sûr, « Piecemaker » fait office d’éléphant au milieu du couloir tant cette piste pulse comme un pit, même avec un physique de gringalet.



Cependant, réduire l’album à sa composition la plus fédératrice serait trop réducteur car qui y a-t-il de commun entre les délires à la grind death de « Scientific Remote Viewing » et le sludge fumé de « Kill for Weed » ? Que dire des près de dix minutes de l’expérimental « Ontogeny of Behavior » qui semble brasser tout ce que l’on a pu entendre avant dans le chaudron magique de Taram ? Rien, et en même temps tout. Parce qu’alors que les Américains donnent l’impression de s’éparpiller, de ne plus savoir à quel saint se vouer, aussi différentes que soient les compositions elles ont pourtant systématiquement un point commun : la griffe unique du carnage, le génie de compositeurs au sommet de leur art (moi aussi j’ai moins apprécié



C’est sûr, il n’y a plus ici de bêtes étranges façon « Fortuitous Oddity » et même si Anomalies est juste phénoménal, à la limite du compréhensible. Les musiciens semblent avoir revu de fond en comble leur conception de la musique, certes en conservant leur identité mais en n’ayant pas non plus peur de s’aliéner les fans de la première heure, ceux d’Exploiting Dysfunction puisqu’il y en a. À la différence des sorties précédentes Anomalies semble faire l’unanimité en réconciliant toutes les chapelles (of Ghouls) metal et core au sein d’un même album œcuménique qui, vingt ans plus tard, n’a pas pris une seule ride. C’est sans doute à cela que l’on reconnaît les grands disques, dans leur capacité à traverser les époques tout en restant d’actualité, je ne me lasserai jamais d’un « Counting the Days » avec son roulement de batterie introductif, je ne serai jamais rassasié du duo vocal proposé par Leonard et Jawsh et je resterai éternellement heureux d’avoir pu les voir en 2022 au Netherlands Deathfest.



