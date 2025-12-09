Ammanas - The Source of Primordial Wisdom Chronique The Source of Primordial Wisdom

J’ai été très en retard pour découvrir le Russe AMMANAS. Très en retard, oui, puisque c’était l’an dernier, en 2024, avec An Evening in Silent Peace, alors que celui-ci était déjà son sixième album. Le chef d’orchestre, lui aussi nommé Ammanas, a été très productif puisque tous ces opus sont sortis depuis 2019, à raison d’un par an. Cependant, il a évolué progressivement, changeant à la fois de style et de vocalistes à plusieurs reprises. Et même si Ashmug faisait un bon travail dans le registre « harsh », il faut avouer que l’Américain qui l’a remplacé en 2023 a permis à AMMANAS de prendre une nouvelle dimension. Mikal Fatale possède une palette de timbres plus riche et correspond parfaitement aux nouvelles orientations du groupe.



Pour comprendre ces nouvelles envies, il suffit de regarder les pochettes et le logo. L’agressivité des débuts a laissé place à davantage de sérénité et à des voyages intenses dans des pays fantastiques. La rupture a été très nette avec Somewhere Far Beyond, puis le cap a été consolidé dans la foulée. L’intérêt s’en est trouvé décuplé et les résultats se sont faits immédiatement sentir : Wolfspell Records a décidé de prendre AMMANAS sous son aile, ce qui n’est pas anodin quand on connaît le sérieux du label et son talent pour dénicher des groupes. La première collaboration de l’an dernier a dû être satisfaisante puisque The Source of Primordial Wisdom sort également chez le Polonais.



Et la formule reste la même. Les sept nouvelles compositions plongent une nouvelle fois l’auditeur dans un univers médiéval épique. Visuellement et musicalement, l’ombre de Tolkien plane sur ces 41 minutes. Et comme toujours dans ce registre, un groupe vient immédiatement à l’esprit : SUMMONING. Mais attention, alors que de nombreux passages rappellent les ambiances légendaires des Autrichiens, plusieurs éléments distinguent AMMANAS. D’abord, les éléments folks sont un peu plus nombreux, laissant davantage d’espace aux flûtes et aux guitares acoustiques. Ils n’étouffent cependant pas la musique, qui reste dans son ensemble un black épique fantastique typique. Et puis il y a les vocaux. Les voix traditionnellement black metal sont contrebalancées par d’autres, très claires et très aériennes. La comparaison la plus simple et parlante se fait avec ALCEST. Oui, c’est de la douceur totale ! Et c’est un mélange qui peut sembler saugrenu, mais qui fonctionne très bien, même si l’on n’est pas fan de ce que fait Neige. AMMANAS, c’est vraiment cela : la rencontre de SUMMONING et d’ALCEST.



Si cette description vous intimide, il n’est même pas nécessaire d’essayer l’album, car il n’y a pas de miracle d’un point de vue créatif. Ce sont des compositions réussies qui parviennent à mêler habilement les deux univers et influences de façon cohérente et plaisante, mais elles ne créent pas un nouveau style. Ce n’est pas leur objectif, celui-ci est de nous caresser les oreilles et de nous projeter dans un monde fantastique, et ça, c’est réussi !

