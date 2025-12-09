Cryptic Process - Gulps Chronique Gulps (EP)

Gulps, un nouvel EP conséquent (un peu moins de vingt minutes) composé de six titres et enjolivé d’une pochette bien craspec signée Rudi Yanto. Du côté de la revue des effectifs, aucun changement à signaler : CRYPTIC PROCESS évolue toujours en duo, avec Ugo à la guitare et à la programmation de la batterie là où Dam s’occupe des voix. Quant au style, c’est sans surprise une nouvelle ode au brutal death metal à laquelle nous sommes conviés. Le registre n’a guère évolué, mes références passées à GORYPTIC ou slam death ou du brutal deathcore, dont elle use heureusement avec parcimonie. Et si j’ai toujours un peu de mal avec une boîte à rythme occupant un poste que je préfèrerais voir confier à un humain (mais je suis conscient de la pénurie de batteurs), l’auditeur admettra sans peine que cette sortie tient largement la comparaison avec l’international, la violence sonore n’ayant désormais plus vraiment de frontières.



Le récital est donc complet. D’abord en ce qui concerne le chant, dont la versatilité est sans limite (growl, scream, pig squeal voire hardcore) mais également du côté des compositions qui, si elles demeurent dans le périmètre objectivement restreint du brutal death metal dès lors qu’on en suit les codes, n’hésite pas pour autant à aller flirter avec des breaks davantage core, le tout conférant à cette sortie un parfum à la fois très urbain mais également un ancrage dans le death traditionnel, étiquette qui correspond à 100% l’EP en dépit d’un modernisme qui ne laisse aucun doute. De plus, sous ses allures de monstre écervelé, la paire démontre un haut niveau de compétences. Du carnassier, oui, mais avec une bonne dose de prise de recul sur les structures afin que celles-ci soient variées, dynamiques, avec un sens du groove à décorner un bœuf (« Slurping the Sludge »).



Évidemment, une telle musique n’aurait que peu d’intérêt si elle n’était pas construite autour de multiples changements de rythmes, de riffs, de breaks tout aussi radicaux les uns que les autres. Et si le morceau éponyme est peut-être celui qui illustre le mieux cet état de fait tant il se montre versatile, c’est finalement une posture qui habite profondément ces musiciens que de systématiquement chercher à déstabiliser, surprendre, provoquer une réaction chez l’auditeur, quelle qu’elle soit. Ainsi, faire appel au grind (« Fashion Gruiiik ») est une option hautement dévastatrice qui a paradoxalement le mérite d’aérer un EP sinon d’une densité effarante.



