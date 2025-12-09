chargement...

Cryptic Process - Gulps

Chronique
Cryptic Process Gulps (EP)
Comme j’avais sérieusement accroché au premier album Human Snack, il n’y avait aucune raison objective à garder le silence concernant Gulps, un nouvel EP conséquent (un peu moins de vingt minutes) composé de six titres et enjolivé d’une pochette bien craspec signée Rudi Yanto. Du côté de la revue des effectifs, aucun changement à signaler : CRYPTIC PROCESS évolue toujours en duo, avec Ugo à la guitare et à la programmation de la batterie là où Dam s’occupe des voix. Quant au style, c’est sans surprise une nouvelle ode au brutal death metal à laquelle nous sommes conviés. Le registre n’a guère évolué, mes références passées à GORYPTIC ou GOTHIC restant d’actualité mais la formation poursuit cependant inlassablement son chemin sur les routes de l’extrême, mêlant habilement les influences du passé aux sonorités plus modernes du slam death ou du brutal deathcore, dont elle use heureusement avec parcimonie. Et si j’ai toujours un peu de mal avec une boîte à rythme occupant un poste que je préfèrerais voir confier à un humain (mais je suis conscient de la pénurie de batteurs), l’auditeur admettra sans peine que cette sortie tient largement la comparaison avec l’international, la violence sonore n’ayant désormais plus vraiment de frontières.

Le récital est donc complet. D’abord en ce qui concerne le chant, dont la versatilité est sans limite (growl, scream, pig squeal voire hardcore) mais également du côté des compositions qui, si elles demeurent dans le périmètre objectivement restreint du brutal death metal dès lors qu’on en suit les codes, n’hésite pas pour autant à aller flirter avec des breaks davantage core, le tout conférant à cette sortie un parfum à la fois très urbain mais également un ancrage dans le death traditionnel, étiquette qui correspond à 100% l’EP en dépit d’un modernisme qui ne laisse aucun doute. De plus, sous ses allures de monstre écervelé, la paire démontre un haut niveau de compétences. Du carnassier, oui, mais avec une bonne dose de prise de recul sur les structures afin que celles-ci soient variées, dynamiques, avec un sens du groove à décorner un bœuf (« Slurping the Sludge »).

Évidemment, une telle musique n’aurait que peu d’intérêt si elle n’était pas construite autour de multiples changements de rythmes, de riffs, de breaks tout aussi radicaux les uns que les autres. Et si le morceau éponyme est peut-être celui qui illustre le mieux cet état de fait tant il se montre versatile, c’est finalement une posture qui habite profondément ces musiciens que de systématiquement chercher à déstabiliser, surprendre, provoquer une réaction chez l’auditeur, quelle qu’elle soit. Ainsi, faire appel au grind (« Fashion Gruiiik ») est une option hautement dévastatrice qui a paradoxalement le mérite d’aérer un EP sinon d’une densité effarante.

C’est sans étonnement particulier que je confirme l’excellente tenue de cette sortie, appuyée par le label Crypt of Dr. Gore, une maison entre trop méconnue mais au goût très sûr. Donc si tant est que vous soyez en carence de brutal death, je ne peux que recommander ce Gulps qui ne rigole pas pour un rond.
Sosthène
9 Décembre 2025

Cryptic Process
Brutal Death Metal
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Cryptic Process
 Cryptic Process
Brutal Death Metal - 2020 - France		   

formats
  • CD / 30/11/2025 - Crypt Of Dr. Gore (Digipak, Limited edition)
  • Digital / 30/11/2025 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 30 Novembre 2025

tracklist
01.   Cryptalepsy  (03:28)
02.   Slurping the Sludge  (03:44)
03.   Gulps  (03:47)
04.   Fashion Gruiiik  (01:15)
05.   Zölthürax  (03:22)
06.   Nychtemeral Ordeal  (03:03)

Durée : 18:39

line up
  • Ugo / Guitare, Batterie Programmée
  • Dam / Chant, Basse

voir aussi
Cryptic Process
 Cryptic Process
Human Snack
2023 - Indépendant		   

