Advent Of Wounds et l’annonce concomitante d’une tournée européenne prévue pour l’été prochain en compagnie des Canadiens de Phobocosm. Bref, à l’inverse de ces dernières semaines particulièrement moroses ici en France, la météo est au beau fixe pour notre duo originaire de São Paulo.



Paru une fois de plus chez les Italiens d’Everlasting Spew Records, ce nouvel album séduit d’emblée grâce à cette très chouette illustration signée des mains d’un artiste chinois du nom de Guang Yang. Un nom qui personnellement ne m’évoquait absolument rien mais à qui l’on doit cependant tout un tas d’illustrations pour des groupes tels que Ripped To Shred, Vulvectomy, Beheaded, Contrarian ou Nunslaughter... Un garçon talentueux qui livre pour l’occasion une œuvre particulièrement appétissante qui a priori ne devrait pas rencontrer beaucoup de détracteurs. Côté production, fidèle à ses habitudes, Fossilization a naturellement sollicité une fois encore l’expertise de monsieur Marcos Cerutti pour assurer l’enregistrement de ce deuxième album. La nouveauté vient plutôt ici du mixage et du mastering qui pour l’occasion ont effectivement été confiés à l’Italien Gabriele Gramaglia (homme à tout faire chez Cosmic Putrefaction et Lugubrious Garment et membre, entre autres, de Turris Eburnea et Vertebra Atlantis).



Sans surprise, du haut de ses sept nouveaux morceaux bouclés en un petit peu moins de trente-six minutes, Advent Of Wounds n’entends évidemment ni bouleverser la donne ni changer les règles du jeu et encore moins placer Fossilization dans la catégorie des groupes les plus originaux et novateurs aujourd’hui en activité... Adepte d’un Death Metal sombre et fuligineux rappelant essentiellement Dead Congregation et Incantation, le groupe brésilien poursuit avec ce deuxième album ce qu’il a débuté avec

En effet, on l’a vu il y a quelques semaines lors de ma chronique du premier album des Brésiliens, le niveau de brutalité avait été à l’époque revu sensiblement à la hausse. Un constat qui semble encore aujourd’hui d’actualité puisqu’Advent Of Wounds, en plus d’offrir un démarrage en fanfare des plus réjouissants, montre effectivement une fois encore des signes accrus de brutalité et d’agressivité sur une grosse majorité des titres de l’album (plus de blasts et d’accélérations et cela de façon plus régulière) même si certains argueront que ce degré d’intensité a malheureusement tendance à s’estomper sur la deuxième moitié de l’album. Si je ne peux pas tout à fait leur donner tort, je ne trouve pas pour autant que l’album et ses trente-cinq minutes en pâtissent. Surtout, Fossilisation a toujours été un groupe aux tempos contrastés capable de saillies particulièrement frontales tout comme de séquences beaucoup plus lourdes et écrasantes. Que ce nouvel album soit donc encore une fois nuancé ne me choque absolument pas puisque cela a toujours été le cas chez les Brésiliens au point de voir encore aujourd’hui le groupe apparaitre sous l’étiquette "Death / Doom Metal" sur Metal Archives...



Si le Death Metal de nos deux Brésiliens s’est donc effectivement paré d’atours définitivement plus agressifs, la formule déployée par Fossilization reste quant à elle identique malgré des proportions quelque peu revues et corrigées. Je l’ai déjà dit plus haut mais des noms comme ceux de Dead Congregation ou Incantation sont assurément les premiers à venir en tête à l’écoute de ce Death Metal particulièrement sombre aux évocations pour le moins infernales et tourmentées. Outre ce dosage repensé en faveur de ces nombreux coups de boutoirs et autres démonstrations de force pour le moins viriles, chacune de ces sept nouvelles compositions offrent un mélange plus ou moins équilibré de séquences implacables menées à grand renfort de blasts punitifs et autres riffs sombres et diaboliques aux émanations telluriques suffocantes (les premières mesures étonnamment radicales de "Cremation Of A Seraph" suivies par d’autres moments exécuté à 2:42 et 3:30, les tout aussi frontaux "Disentombed And Reassembled By The Ages" et "Terrestrial Mold" qui dès les premières secondes vont eux aussi mettre bien fort les points sur les "i", "Scalded By His Sacred Halo" à 2:27 et 3:44...) et passages à l’inverse plus en retenue propices aux riffs rampants ("Disentombed And Reassembled By The Ages" à 1:56, "Scalded By His Sacred Halo" à 2:58, "Terrestrial Mold" à 2:44, les tout derniers instants de "While The Light Lasts"...) et au développement de mélodies sinistres et particulièrement menaçantes ("Scalded By His Sacred Halo" à 0:58, "While The Light Lasts" à 2:20, "Temple Of Flies And Moss" à 1:12). Une formule naturellement cousue de fil blanc mais qui en dépit de ce caractère "déjà vu / déjà entendu" un nombre incalculable de fois n’en demeure pas moins toujours très efficace lorsqu’elle est servie de la sorte.



Si sur le fond Advent Of Wounds s’inscrit dans la continuité des précédents travaux de Fossilization, on appréciera de voir le groupe corser encore un petit peu plus le ton le temps d’un nouvel album qui compense haut la main son manque évident de personnalité par des compositions finement écrites, une exécution sans faille, de véritables contrastes dynamiques et une efficacité de tous les instants. Deux ans et demi après un premier album déjà savoureux, le duo brésilien récidive avec brio en s’offrant le luxe de surclasser (d’un petit demi-point) son très bon prédécesseur. 