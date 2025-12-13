chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
119 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Creeping Fear
 Creeping Fear - Realm Of Th... (C)
Par Lestat		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Ikea		   
Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Primitive Man
 Primitive Man - Observance (C)
Par Krokodil		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Lestat		   
"Transmutations" European Tour 2025
"Transmutations" European T... (R)
Par Jean-Clint		   
Grief
 Grief - ...And Man Will Bec... (C)
Par Ikea		   
Deathhammer
 Deathhammer - Crimson Dawn (C)
Par Keyser		   
Cathedral
 Cathedral - Society's Pact ... (C)
Par gulo gulo		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Hyperdontia
 Hyperdontia - Dormant Scour... (C)
Par Sosthène		   
Deadguy
 Deadguy - Near-Death Travel... (C)
Par Ikea		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par von_yaourt		   
Amber Asylum
 Amber Asylum - Bitter River (C)
Par Sosthène		   
Candlelight Horror Classics
 Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   

Sunken - Lykke

Chronique
Sunken Lykke
Ils ont mis cinq ans à revenir, mais comme ils se sont encore améliorés, l’attente est complètement pardonnée. SUNKEN, le groupe danois né en 2013, avait montré dès ses débuts qu’il n’allait pas être le plus actif du monde. Une démo en 2014, puis des albums espacés : 2017, 2020, 2025. Sur les cinq membres, deux seulement sont là depuis les débuts : le guitariste Simon Skotte Krogh et le chanteur Martin Skuym Thomasen. Ils sont même là depuis plus longtemps, puisqu’avant SUNKEN, il y avait ARESCET. Le nom a changé. Puis certains camarades d’origine ont changé. Puis leurs remplaçants aussi. Le bassiste Jonas Fagthmann s’est tout de même accroché, présent depuis 2017, tandis que le batteur et le guitariste rythmique sont arrivés plus récemment : Joachim Højer Larsen de GLEMSEL et Alexander Salling.

Des changements de musiciens, mais une orientation similaire, claire, limpide. Musicalement, SUNKEN est un groupe à la recherche de la pureté. Un son pur, des compositions pures, des émotions pures. Il faut une solide maîtrise et un réel talent pour parvenir à cet équilibre et transmettre des sensations parfaites. Tout est affaire de dosage, afin d’éviter les clichés ou le risque d’en faire trop, ou pas assez. Ici, ces dosages sont ultimes, tout simplement ultimes, donnant naissance à quatre pistes délicieuses, autant d’aventures sensitives presque divines.

Beaucoup de formations jouent du black atmosphérique ou du post black metal avec l’ambition d’inviter à l’introspection, au voyage intérieur ou, plus simplement, à l’évasion vers des paysages physiquement inaccessibles. Certaines y parviennent, mais rares sont celles qui atteignent le niveau de SUNKEN, qui survole les difficultés avec une aisance remarquable. Le groupe équilibre parfaitement les moments agressifs et les phases de douceur. Il varie les éléments, mais surtout, il sait précisément où et quand les placer pour qu’ils produisent leur plein effet. Il lui arrive d’ajouter de légers samples, de petits sons, des chœurs discrets ou des mélodies à un black metal plus torturé et nerveux. Mais il possède surtout ce talent rare de tout apaiser, laissant alors la beauté du vide et du froid guider de longs passages. L’aspect rugueux et tournoyant des morceaux dissimule toujours une douceur extrême, elle-même effleurée par la douleur de vocaux amers qui pleurent leurs complaintes.

L’amertume est le sentiment dominant tout au long des quatre morceaux, car les douceurs apparentes tendent à exacerber la douleur. « Douceur », « douleur »… les mots n’ont jamais été aussi proches. À moins que ce ne soit déjà le cas chez SHINING, sans doute. Car SUNKEN en partage certains aspects, sachant lui aussi jouer avec les nuances vocales et les changements de rythme. C’est peut-être là la meilleure description des Danois : des SHINING modernes, enrichis de quelques éléments post. Une chose est certaine, ils se sont surpassés, et ces 48 minutes sont excellentes. Dangereuses pour l’esprit, mais excellentes.

En résumé, SUNKEN signe avec ce nouvel album un retour impressionnant et captivant, confirmant qu’ils ont trouvé un équilibre idéal entre intensité et subtilité. Un voyage à la fois sombre et raffiné, qui mérite toute l’attention des amateurs de black metal atmosphérique.
Thrasho Amazon Sakrifiss
13 Décembre 2025 - 38 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Sunken
Post black atmosphérique
2025 - Eisenwald Tonschmiede
notes
Chroniqueur : 9/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Sunken
 Sunken
Post black atmosphérique - 2013 - Danemark		   

tracklist
01.   Din røst malede farver i luften
02.   Og det er lykke
03.   Glædesfærd
04.   Når livet går på hæld

Durée : 47:48

line up
parution
24 Octobre 2025

voir aussi
Sunken
 Sunken
Livslede
2020 - Vendetta Records		   

Essayez aussi
Fen
 Fen
Epoch
2011 - Code666		   
Wiegedood
 Wiegedood
There’s Always Blood At The End Of The Road
2022 - Century Media Records		   
Aodon
 Aodon
11069
2020 - Willowtip Records		   
Manetheren
 Manetheren
The End
2017 - Avantgarde Music		   
Au-Dessus
 Au-Dessus
Mend (EP)
2022 - Les Acteurs de l'Ombre		   

Sunken
Lykke
Lire la chronique
Danzig
Danzig III: How The Gods Kill
Lire la chronique
Gosudar
Eschatological Agony Of The...
Lire la chronique
Embraced By Darkness
Ex Inferis
Lire la chronique
Bloodfield
Homunculus sapiens
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
Saturnian Bloodstorm
Lire la chronique
Brutal Decay
Slaughter in Hell
Lire la chronique
Pustulant Flesh
Gurgling Pustulence (EP)
Lire la chronique
Old Black
D.T.R. / R.T.D.
Lire la chronique
Cryptic Process
Gulps (EP)
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Distant Grandiosity Of Hori...
Lire la chronique
Primitive Man
Observance
Lire la chronique
Ammanas
The Source of Primordial Wi...
Lire la chronique
Forteresse
À Couteaux Tirés (EP)
Lire la chronique
Carnage Inc.
Carnage Inc. (EP)
Lire la chronique
"Transmutations" European Tour 2025
Candelabrum + Dødsforakt + ...
Lire le live report
Cephalic Carnage
Anomalies
Lire la chronique
Exhuman
Fear of Oneself
Lire la chronique
Sainte Obyana du Froid
The Purest Ending
Lire la chronique
Plasmodulated
An Ocean Ov Putrid, Stinky,...
Lire la chronique
Dark Divination
Liitto hengen ja veren
Lire la chronique
Thron
Vurias
Lire la chronique
Maudits
In Situ
Lire la chronique
Deathhammer
Crimson Dawn
Lire la chronique
Hyperdontia
Dormant Scourge (EP)
Lire la chronique
Dysentery
Dejection Chrysalis
Lire la chronique
Echoes from Earth
Atlas I: Cities
Lire la chronique
Cathedral
Society's Pact With Satan (EP)
Lire la chronique
Phobocosm
Foreordained
Lire la chronique
Amber Asylum
Bitter River
Lire la chronique