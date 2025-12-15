chargement...

The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   
Afsky
 Afsky - Fællesskab (C)
Par Lestat		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par gulo gulo		   
Creeping Fear
 Creeping Fear - Realm Of Th... (C)
Par Lestat		   
Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Primitive Man
 Primitive Man - Observance (C)
Par Krokodil		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Lestat		   
"Transmutations" European Tour 2025
"Transmutations" European T... (R)
Par Jean-Clint		   
Grief
 Grief - ...And Man Will Bec... (C)
Par Ikea		   
Deathhammer
 Deathhammer - Crimson Dawn (C)
Par Keyser		   
Cathedral
 Cathedral - Society's Pact ... (C)
Par gulo gulo		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Hyperdontia
 Hyperdontia - Dormant Scour... (C)
Par Sosthène		   
Deadguy
 Deadguy - Near-Death Travel... (C)
Par Ikea		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par von_yaourt		   

Afsky - Fællesskab

Chronique
Afsky Fællesskab
C’est bien, il ne nous a pas fait trop attendre. Remarquons-le, il n’a jamais été très long entre deux albums, Ole Pedersen Luk. C’est sans doute parce qu’il est seul au sein d’AFSKY. Il n’a pas besoin d’attendre que d’éventuels comparses soient disponibles, prêts, ou qu’ils aient des idées. Il avance à son rythme, et uniquement au sien. Et puis il est vrai aussi qu’il ne se disperse pas comme certains, en multipliant les interventions ailleurs ou en créant une multitude de projets parallèles. Lui se contente d’AFSKY, ou presque. Il a bien monté HELTEKVAD avec d’autres compatriotes danois, mais cette formation ne semble pas trop l’accaparer, et un seul album, unique, est paru en 2022.

Ole Pedersen Luk se concentre donc principalement sur AFSKY, pour le plus grand plaisir des fans, d’ailleurs particulièrement nombreux. Le groupe est rapidement devenu une référence et un représentant du black moderne, marquant fortement la scène avec son deuxième opus en 2020, Ofte jeg drømmer mig død. C’était amplement justifié et mérité, et cela aurait pu être lourd à porter. Mais AFSKY a parfaitement enchaîné et propose, sur son quatrième album, des compositions totalement dans l’esprit et la logique attendus et espérés. Elles sont extrêmement talentueuses, déversant un black metal enragé saupoudré de mélodies claires irrésistibles. Irrésistible, c’est bien le mot. « Natmaskinen », « Velkommen til livet », « Arveskam »… Je suis incapable de déterminer quel morceau est le plus puissant émotionnellement, le plus réussi. Tout ce que je sais, c’est que ce n’est pas « Den der ingenting ved tvivler aldrig », le seul des six à ne pas appuyer sur le bouton « Sakrifiss va être pris au cœur ! ». Tout le reste est une réussite, même si certains estimeront que les ficelles sont déjà connues et que rien n’est véritablement inventé.

Rien n’est inventé ? Heureusement, car ce n’est pas l’objectif. Certes, nous recherchons parfois de la nouveauté et aimerions être bousculés, mais avec AFSKY, ce n’est ni nécessaire ni pertinent. Ce n’est tout simplement pas le propos. Le Danois parvient à sublimer ce qui existait auparavant de manière encore imparfaite. Il crée des ambiances idéales pour faire mouche, grâce à des breaks placés au bon moment et parfaitement dosés, à une agressivité qui reprend avant que la lassitude ne s’installe, et à des vocaux hurlés et crachés avec toute la douleur qu’un homme peut exprimer.

Je ne ferai pas non plus partie de ceux qui compareront cet album aux précédents en cherchant à minimiser son talent pour démontrer que c’était mieux avant, ou non. L’essentiel est ailleurs : celui-ci aussi est indispensable.

Par contre, une chose mérite d’être signalée. Une piste cachée de quatre minutes se trouve à la toute fin de l’album, après près de vingt minutes de silence. Elle est disponible uniquement sur la version CD. Il s’agit d’un instrumental, mentionné nulle part, mais qui, après de longues recherches, semblerait porter le nom de « Ouverturen til undergangen ». Ce n’est pas mauvais en soi, mais pas vraiment indispensable non plus. J’aurais nettement préféré que ce morceau soit intégré comme une piste à part.
Thrasho Amazon Sakrifiss
15 Décembre 2025 - 128 lectures

1 COMMENTAIRE(S)

Lestat citer
Lestat
15/12/2025 08:03
Je ne sais pas encore si je préfère celui d'avant ou bien ce nouvel album, mais en tout cas il est très bien.
Maintenant que tu l'as chroniqué, je vais pouvoir l'ajouter dans mon top 2025 ; merci !

Afsky
Black Metal
2025 - Eisenwald
notes
Chroniqueur : 9/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Afsky
 Afsky
Black Metal - 2015 - Danemark		   

tracklist
01.   Velkommen til livet
02.   Den der ingenting ved tvivler aldrig
03.   Natmaskinen
04.   Arveskam
05.   Flagellanternes sang
06.   Svanesang

Durée : 44:57

line up
parution
17 Octobre 2025

voir aussi
Afsky
 Afsky
Om hundrede år
2023 - Vendetta Records		   

Essayez aussi
Úlfarr
 Úlfarr
Hate & Terror - The Rise Of Pure Evil
2019 - Purity Through Fire		   
Code
 Code
Resplendent Grotesque
2009 - Tabu Recordings		   
Balmog
 Balmog
Eve
2021 - War Anthem Records		   
Runespell
 Runespell
Unhallowed Blood Oath
2017 - Iron Bonehead Productions		   
Bovary
 Bovary
Sur ce mur trop souillé (Démo)
2019 - Nar Productions		   

