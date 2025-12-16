chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
180 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Krokodil		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   
Afsky
 Afsky - Fællesskab (C)
Par Lestat		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par gulo gulo		   
Creeping Fear
 Creeping Fear - Realm Of Th... (C)
Par Lestat		   
Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Primitive Man
 Primitive Man - Observance (C)
Par Krokodil		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Lestat		   
"Transmutations" European Tour 2025
"Transmutations" European T... (R)
Par Jean-Clint		   
Grief
 Grief - ...And Man Will Bec... (C)
Par Ikea		   

Highgate - Highgate

Chronique
Highgate Highgate
Qu’est-ce que j’ai pu adorer ce disque à l’époque. Il était pour moi un album confidentiel fait pour les amateurs de musiques lourdes et déviantes, ceux qui ne jurent que par Abandon pour habiller leur dépression et Bethlehem pour les sautes d’humeurs morbides, un truc extrême, un morceau, un album, la répétition jusqu’à plus soif, les rares accélérations qui avancent droit dans le vide. Un album d’un groupe qui, dès ses débuts, a décidé d’aller au bout des choses, ce qui suivra s’avérant moins radical et, nécessairement, moins intéressant dans ce giron qui joue au « tout ou rien ».

Aujourd’hui, je me demande bien ce que j’ai pu lui trouver. Réécouté au hasard d’une pensée, me disant que, tiens, je suis sans doute dans un bon état d’esprit pour replonger dans cette mélasse dont j’ai un souvenir confus, je me suis mis à voir dans cette petite heure monotone et monomaniaque quelque chose de… vain ? fade ? forcé ?

Peut-être tout cela à la fois. Highgate possède la forme mais ne me touche plus comme cela était le cas à l’époque. Ces voix malades qui pourront évoquer Silencer ou Bethlehem ne me font plus peur comme avant, ces guitares rachitiques ne m’alourdissent plus les épaules comme autrefois. J’en suis à faire de l’archéologie pour retrouver une sensation perdue, sensation qui ne se devine qu’après un effort mental de mise en contexte. Celui d’un temps où j’aimais chercher la moindre saloperie qui me donnait le frisson d’entendre hurler des gens pas tout-à-fait sains – Total Rust en était d’ailleurs un excellent pourvoyeur (Mourning Dawn, Cult of Occult ou encore Abysmal Darkening).

En somme, l’album a mal vieilli. Pourtant, je ne parviens pas à me dire que ceci est fondamentalement mauvais. Highgate avait bien capté quelque chose, dans ses boucles où l’on retrouve la pluie plombante du black metal le plus dépressif, ce son de guitare qui fait de sa maigreur une force sur certains riffs, les mélodies avançant livides, les cernes jusqu’aux genoux et dans l’impossibilité de s’allonger. L’écoute se vit avec un certain détachement mais parvient à entourer de son atmosphère de mort, funéraire au-delà de tout autre qualificatif. Le groupe a donné tout ce qu’il pouvait dans l’exercice, sincère dans ses amours particuliers pour le lent, lourd et lent. Ainsi, je ne me vois pas déconseiller ce morceau-fleuve à qui est en quête de sludge / doom extrême marqué entre autres par Corrupted ou Fleshpress. Il trouvera même, après une première partie qui fait hésiter à stopper le disque, une deuxième moitié plus versatile et prenante tout en perpétuant cette atmosphère de malaise permanent.

Cela reste peu de choses. Highgate, ici et de façon encore plus appuyée sur la suite de sa discographie, donne l’impression de connaitre par cœur les codes du genre sans parvenir à les manipuler à son avantage, voire à en saisir le sens. Une œuvre qui a pu me toucher à un instant donné de ma vie et qui, en elle-même et avec le recul, n’a eu que quelques moments véritablement percutant : quel que soit le sens qu’on leur donne, voilà qui sent définitivement la défaite et le temps qui passe.
Thrasho Amazon Ikea
16 Décembre 2025 - 79 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

1 COMMENTAIRE(S)

Krokodil citer
Krokodil
16/12/2025 10:49 		note: 6.5/10
J'vais pas les défendre plus que ça, j'ai revendu leurs 3 albums l'année dernière et ça ne me viendrait pas à l'esprit de le regretter.

Après c'est clair qu'on est pas sur du disque mémorable, maaaais... il a tout de même conservé son petit "charme" folklo-ultrasick propre à l'époque. Guitares pas accordées, prod toute maigrichonne... En vrai avec le recul, c'est choupinet.

Cela dit même constat pour les films de genre de la même période (l'âge d'or du torture porn, Hostel, Saw, Carver, Murder Set Pieces, etc.)...
"Le glauque serait-il devenu ringard ?"




.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Highgate
Funeral Blackened Sludge / Doom Metal
2008 - Total Rust
notes
Chroniqueur : 5.5/10
Lecteurs : (1)  6.5/10
Webzines : (1)  6.5/10

plus d'infos sur
Highgate
 Highgate
Funeral Blackened Sludge / Doom Metal - 2005 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Untitled

Durée : 53:58

line up
parution
17 Janvier 2008

Essayez plutôt
Vous Autres
 Vous Autres
Champ Du Sang
2019 - Sleeping Church Records / Sludgelord Records		   
The Pledge Of Cain
 The Pledge Of Cain
We... Martyrs
2010 - Autoproduction		   

Perdition Temple
Malign Apotheosis
Lire la chronique
Orob
Golden Tears of Love and So...
Lire la chronique
Highgate
Highgate
Lire la chronique
Ekbom Tour 2025
Benighted + Creeping Fear +...
Lire le live report
Darvaza
We Are Him
Lire la chronique
Cryoxyd
This World We Live In...
Lire la chronique
Afsky
Fællesskab
Lire la chronique
The European Regeneration MMXXV
...and Oceans + Angstskrig ...
Lire le live report
Détresse
Pessimismes
Lire la chronique
Sunken
Lykke
Lire la chronique
Danzig
Danzig III: How The Gods Kill
Lire la chronique
Gosudar
Eschatological Agony Of The...
Lire la chronique
Embraced By Darkness
Ex Inferis
Lire la chronique
Bloodfield
Homunculus sapiens
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
Saturnian Bloodstorm
Lire la chronique
Brutal Decay
Slaughter in Hell
Lire la chronique
Pustulant Flesh
Gurgling Pustulence (EP)
Lire la chronique
Old Black
D.T.R. / R.T.D.
Lire la chronique
Cryptic Process
Gulps (EP)
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Distant Grandiosity Of Hori...
Lire la chronique
Primitive Man
Observance
Lire la chronique
Ammanas
The Source of Primordial Wi...
Lire la chronique
Forteresse
À Couteaux Tirés (EP)
Lire la chronique
Carnage Inc.
Carnage Inc. (EP)
Lire la chronique
"Transmutations" European Tour 2025
Candelabrum + Dødsforakt + ...
Lire le live report
Cephalic Carnage
Anomalies
Lire la chronique
Exhuman
Fear of Oneself
Lire la chronique
Sainte Obyana du Froid
The Purest Ending
Lire la chronique
Plasmodulated
An Ocean Ov Putrid, Stinky,...
Lire la chronique
Dark Divination
Liitto hengen ja veren
Lire la chronique