Orob - Golden Tears of Love and Sorrow Chronique Golden Tears of Love and Sorrow (EP)

On ne devrait jamais quitter Montauban » répliquait Lino Ventura à la mutine Sabine Sinjen dans « Les Tontons flingueurs ». Pour nous inciter à y rester il existe OROB qui, depuis 2011, propose aux plus esthètes d’entre nous un post black metal ambitieux, empreint d’éléments progressifs au sens où on l’entend habituellement lorsqu’on évoque des formations telles que VIRUS, soit des musiques qui ont su transcender leurs racines métalliques originelles pour se tourner vers des territoires davantage rock, sans la banane et les santiags comme de bien entendu.



Si j’évoque ces références, qui ont hélas fini par larguer pas mal de monde en chemin malgré des débuts chatoyants, c’est parce que je retrouve dans les cinq compositions proposées par Golden Tears of Love and Sorrow un peu des éléments fétiches propres à ces groupes : un usage récurrent du chant clair jouant un rôle de contre-poids aux raclages de gorge plus conventionnels, de nombreux arpèges, des plans de guitares sans distorsion, la quasi absence de tempos rapides également (« Sun, Borrowed » en parfait contre-exemple), les titres recherchant les ambiances avant une agressivité frontale qui, de toute façon, ne semble pas entrer dans les objectifs premiers des musiciens.



Certes, si vous n’appréciez pas le genre décrit, ce troisième EP du quatuor ne vous fera pas changer d’avis. Me concernant, c’est une veine que j’ai toujours appréciée, étant même grand amateur de l’album THE SISTERS OF MERCY ou metal sombre (« Inverter ») et des choses plus élaborées (« Sun, Borrowed », encore), le tout faisant preuve d’une personnalité affirmée. D’ailleurs, la concurrence étant rare dans ce domaine de compétences, il est d’autant plus appréciable que l’Hexagone puisse bénéficier de l’inspiration d’OROB.



