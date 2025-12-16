chargement...

Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Krokodil		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   
Afsky
 Afsky - Fællesskab (C)
Par Lestat		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par gulo gulo		   
Creeping Fear
 Creeping Fear - Realm Of Th... (C)
Par Lestat		   
Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Primitive Man
 Primitive Man - Observance (C)
Par Krokodil		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Lestat		   
"Transmutations" European Tour 2025
"Transmutations" European T... (R)
Par Jean-Clint		   
Grief
 Grief - ...And Man Will Bec... (C)
Par Ikea		   

Orob - Golden Tears of Love and Sorrow

Chronique
Orob Golden Tears of Love and Sorrow (EP)
« On ne devrait jamais quitter Montauban » répliquait Lino Ventura à la mutine Sabine Sinjen dans « Les Tontons flingueurs ». Pour nous inciter à y rester il existe OROB qui, depuis 2011, propose aux plus esthètes d’entre nous un post black metal ambitieux, empreint d’éléments progressifs au sens où on l’entend habituellement lorsqu’on évoque des formations telles que CODE ou encore VIRUS, soit des musiques qui ont su transcender leurs racines métalliques originelles pour se tourner vers des territoires davantage rock, sans la banane et les santiags comme de bien entendu.

Si j’évoque ces références, qui ont hélas fini par larguer pas mal de monde en chemin malgré des débuts chatoyants, c’est parce que je retrouve dans les cinq compositions proposées par Golden Tears of Love and Sorrow un peu des éléments fétiches propres à ces groupes : un usage récurrent du chant clair jouant un rôle de contre-poids aux raclages de gorge plus conventionnels, de nombreux arpèges, des plans de guitares sans distorsion, la quasi absence de tempos rapides également (« Sun, Borrowed » en parfait contre-exemple), les titres recherchant les ambiances avant une agressivité frontale qui, de toute façon, ne semble pas entrer dans les objectifs premiers des musiciens.

Certes, si vous n’appréciez pas le genre décrit, ce troisième EP du quatuor ne vous fera pas changer d’avis. Me concernant, c’est une veine que j’ai toujours appréciée, étant même grand amateur de l’album Mut qui a tant divisé, pour ne pas dire déplu, d’autant que la justesse des voix n’est ici jamais prise en défaut, que ce soit avec ou sans saturation. Et si les structures demeurent assez simples, construites sur un format « chanson » traditionnel qui, à l’occasion, pourra évoquer les vapeurs froides de THE SISTERS OF MERCY ou SECRETS OF THE MOON, la qualité mélodique reste indéniablement là, offrant un bon équilibre entre la densité d’un metal sombre (« Inverter ») et des choses plus élaborées (« Sun, Borrowed », encore), le tout faisant preuve d’une personnalité affirmée. D’ailleurs, la concurrence étant rare dans ce domaine de compétences, il est d’autant plus appréciable que l’Hexagone puisse bénéficier de l’inspiration d’OROB.

Pour chipoter, je pourrais reprocher à l’introduction « Annonciation » d’être plutôt dispensable et qu’en lieu et place du morceau ambient instrumental « Mediation on Hope » j’aurais préféré une « vraie » composition mais ce serait dénigrer de façon injuste le climat qu’il instaure, cette facette étant aussi l’une des composantes du visage changeant d’OROB. Enfin, si l’on ajoute à cela une pochette esthétiquement réussie, une production soignée ainsi que l’appui de L’Ordalie Noire, nous avons alors entre les mains un projet totalement digne d’intérêt, classieux sans pédantisme, raffiné sans être maniéré, tourné vers l’obscurité mais dans ce qu’elle peut avoir d’attirant, d’attrayant. Par conséquent, voilà une belle découverte qui me donne clairement envie de m’intéresser à Aube Noir (2021), seul LP à ce jour dont le graphisme m’a d’ailleurs déjà séduit avant même d’en avoir écouté une seule note.
Thrasho Amazon Sosthène
16 Décembre 2025 - 75 lectures

1 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
16/12/2025 10:33 		note: 3.5/5
Ahahah je valide la citation d'Audiard ! Mr Green

Bonne petite découverte en tout cas, assez classique dans son approche mais bien fait malgré un aspect rampant parfois trop présent (on aimerait que ça un peu plus couillu). A suivre mais il y a du potentiel intéressant Sourire

Orob
Post Black Metal
2025 - L'Ordalie Noire
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs : (1)  3.5/5
Webzines :   -

plus d'infos sur
Orob
 Orob
Post Black Metal - 2010 - France		   

formats
nouveaute
A paraître le 17 Novembre 2025

tracklist
01.   Annonciation  (01:13)
02.   Sun, Borrowed  (07:37)
03.   Sulfur Baptism  (05:11)
04.   Meditations on Hope  (03:24)
05.   Inverter  (07:24)

Durée : 24:49

line up
