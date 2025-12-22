chargement...

Lamp Of Murmuur - The Dreaming Prince In Ecstasy

Chronique
Lamp Of Murmuur The Dreaming Prince In Ecstasy
Si en bon stakhanoviste le champ d’action de M. ne se limite pas à ses seules activités au sein de Lamp Of Murmuur (Fuinäehot, Magus Lord et Silent Thunder comptent ainsi parmi ses autres projets), elles n’en constituent pas moins jusque-là l’essentiel de son travail. Après un Saturnian Bloodstorm pas désagréable mais tout de même en demi-teinte à cause d’influences beaucoup trop flagrantes (celles des Norvégiens d’Immortal) pour ne pas faire réagir, le one-man band américain a remis le couvert le mois dernier pour un nouvel album venu mettre fin à deux années de silence radio (pas un EP, pas un single, rien).

Intitulé The Dreaming Prince In Ecstasy, ce quatrième album est paru sous les couleurs du label néerlandais Wolves Of Hades (One Of Nine, Dödsrit, Final Dose, Verwoed...). A l’occasion de ce retour en grâce (parce que oui, il y a du mieux en comparaison de son prédécesseur), Lamp Of Murmuur a fait appel aux services d’un illustrateur américain opérant sous le nom de Burney (ou batdog). Un blaze qui m’était jusque-là inconnu mais à qui l’on doit néanmoins quelques chouettes travaux pour des groupes tels qu’Antichrist Siege Machine, Cemetery Lights, Devil Master, Dödsrit et même Eternal Champion. L’œuvre baroque qu’il signe ici, même si elle n’est pas exempte de petits défauts de perspectives (notamment ce bras gauche à la main crochue ou cette marche / plateforme sur laquelle est posé ce vase), n’en reste pas moins agréable à regarder pour ses couleurs chaudes et ce qu’elle exprime à travers la posture de ce prince et de cette tempête qui menace en arrière-plan. Bref, une illustration qui donne très envie d’aller à la découverte de ce nouvel album malgré quelques appréhensions liées à cette semi-déception évoquée précédemment.

Composé de neuf nouveaux morceaux parmi lesquels une introduction et un interlude instrumentaux, The Dreaming Prince In Ecstasy s’impose ne serait-ce que par les chiffres comme un album plus ambitieux que son prédécesseur. Affiché à cinquante-trois minutes (contre seulement quarante pour son prédécesseur), celui-ci laisse en effet supposer que l’Américain a eu dans l’idée de procéder différemment. Une supposition que l’on va pouvoir très vite confirmer passées les presque deux minutes de cette chouette introduction que constitue "The Fires Of Seduction".
Car si les premiers instants de « Forest Of Hallucinations » laissent quelque peu dubitatif avec ces quelques riffs largement inspirés par Slayer, on va rapidement se rendre compte que les influences d’Immortal, bien qu’elles persistent encore au détour de quelques séquences (notamment sur ce second morceau), se sont tout de même largement évaporées. Porté par des guitares froides et synthétiques qui rappellent ce que l’on peut entendre chez Akhlys ou Blut Aus Nord, The Dreaming Prince In Ecstasy déroule dans sa première partie allant jusqu’à "Angelic Vortex", titre transitoire et instrumental, un Black Metal racé quoique relativement classique. Partagés entre franches accélérations menées à coups de riffs tendus, de trémolos sinistres et de blasts punitifs, de passages plus en retenue comme contrepoint à toutes ces attaques plus ou moins frontales et d’apports mélodiques à la grandiloquence toute emperorienne (synthétiseurs, claviers aux sonorités un brin désuètes, percussions, arpèges...), "Forest Of Hallucinations", "Hategate (The Dream-Master's Realm)" et "Reincarnation Of A Witch", ne manquent certainement ni d’efficacité ni même de relief. D’ailleurs, on saura apprécier les quelques touches personnelles apportées à ces compositions comme ces rythmes chaloupés et dansants sur "Forest Of Hallucinations" à compter de 6:11, les orchestrations et le chant clair et prophétique sur "Hategate (The Dream-Master's Realm)" là encore aux alentours des six minutes, "Reincarnation Of A Witch" et sa seconde partie mélodique assez peu orthodoxe pour un groupe de Black Metal avec là encore quelques mots dynamiques chaloupés.

Passé « Angelic Vortex » qui presque « ni vue ni connue » sert de transition entre les deux parties de l’album, Lamp Of Murmuur s’engage dans un triptyque ("The Dreaming Prince In Ecstasy Part I - Moondance", "The Dreaming Prince In Ecstasy Part II - Twilight Orgasm" et "The Dreaming Prince In Ecstasy Part III - The Fall") particulièrement rafraîchissant. Probablement conscient du potentiel de ses pérégrinations Goth et Post-Punk dévoilées pour la première fois sur Submission And Slavery, M. a choisi ici d’y revenir de manière particulièrement intéressante. Tout en conservant évidemment certains attributs typiquement Black Metal, de ceux dévoilés notamment avant cette transition, on sent néanmoins que le ton est tout de même très différent avec par exemple sur ce premier titre une batterie hyper dansante, des mélodies entêtantes, un solo hyper mélodique et, cerise sur le gâteau, un chant ténébreux évoquant les manières d’un certain Andrew Eldritch (The Sisters Of Mercy). Sur "The Dreaming Prince In Ecstasy Part II - Twilight Orgasm", l’Américain embrasse pleinement ces influences et ces sonorités en laissant carrément de côté le Black Metal pour un titre Goth / Post-Punk aux ambiances d’abord obscures et tendues avant finalement de s’illuminer pour une fin presque radieuse, en tout cas plus lumineuse. Le retour à des sonorités Black Metal va se faire néanmoins très largement sur "The Dreaming Prince In Ecstasy Part III - The Fall" qui, à l’exception de ce pont mélodique conduit entre 4:10 à grand renfort de clavecin et de chant clair déclamé avec une certaine grandiloquence, renoue effectivement avec ces éléments évoqués dans le paragraphe précédent. Reste cette conclusion inattendue mais néanmoins particulièrement bien troussée avec le très bon "A Brute Angel's Sorrow". Guitare acoustique, synthétiseur sous forme de cordes romantiques et de notes féériques, chant de crooner gothique à la Tribulation, refrain vénéneux, participations de Dmytro Eugenovich Marchenko aka Crying Orc (Këkht Aräkh) et Frank Anthony Iero aka xofrnk. (Bloodnun, My Chemical Romance, Reggie And The Full Effect...) sont ainsi au rendez-vous de ces quatre minutes vraiment chouettes. Il y a peut être de quoi avoir peur sur le papier mais la vérité est que cette conclusion donne encore un petit peu plus de poids aux libertés prises ici par l’Américain dans l’espoir de sortir des clous et renouer avec ce qui avait fait le charme de Submission And Slavery.

Si vous comptez parmi les auditeurs plus ou moins déçus par le virage plus générique emprunté par Lamp Of Murmuur sur le sympathique mais tout de même un brin frustrant Saturnian Bloodstorm, alors il y a fort à parier que vous ne manquerez pas de vous réjouir à l’écoute de The Dreaming Prince In Ecstasy qui, s’il conserve évidemment ses atours Black Metal et par la même occasion certaines de ses influences norvégiennes, revient en grande pompe à des sonorités Goth / Post-Punk parfaitement assumées et surtout habilement injectées dans un album que l’on peut certes scinder en deux parties distinctes mais qui néanmoins ne souffre pas vraiment d’un manque d’homogénéité quelconque. Bref, M. a probablement entendu et choisi d’écouter les reproches adressés à son encontre et ainsi pris la décision de corriger le tir d’une manière élégante et habile. Une belle surprise pour un véritable retour en grâce.
22 Décembre 2025

Lamp Of Murmuur
Black Metal
2025 - Wolves Of Hades
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  10/10

plus d'infos sur
Lamp Of Murmuur
 Lamp Of Murmuur
Black Metal - 2019 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   The Fires Of Seduction  (01:48)
02.   Forest Of Hallucinations  (09:12)
03.   Hategate (The Dream-Master's Realm)  (07:38)
04.   Reincarnation Of A Witch  (05:25)
05.   Angelic Vortex  (02:15)
06.   The Dreaming Prince In Ectasy Part I - Moondance  (07:08)
07.   The Dreaming Prince In Ectasy Part II - Twilight Orgasm  (06:18)
08.   The Dreaming Prince In Ectasy Part III - The Fall  (09:11)
09.   A Brute Angel's Sorrow  (04:21)

Durée : 53:16

line up
  • M. / Chant, Guitare, Basse, Batterie, Synthétiseur

parution
14 Novembre 2025

Lamp Of Murmuur
The Dreaming Prince In Ecstasy
Lire la chronique
