Æsir Clan - Æsirblod, arv av triumf

Chronique
Æsir Clan Æsirblod, arv av triumf (EP)
Voici le premier EP de ce groupe, après une démo de 16 minutes sortie deux jours avant ! Oui, on sort un EP deux jours après une démo, mais c’est normal quand on s’autoproduit et que le support est dématérialisé ! Par contre, il y a peu d’informations au sujet de ce ÆSIR CLAN, alors il va falloir jouer les détectives. Il est tenu par un homme, seul, qui se fait appeler Wulfkrieger. Sa nationalité n’est pas clairement établie, mais la langue utilisée sur cet EP ainsi que les thématiques abordées laissent croire que Monsieur est suédois. Pourquoi ? Dans l’ensemble, ces titres évoquent fortement la mythologie nordique et l’esprit guerrier, avec des images de combat, de destin, de dieux et de batailles apocalyptiques. On imagine déjà un thème épique, héroïque et sombre, très inspiré par les légendes vikings. Mais il faut se méfier car on en a vu des cachotiers qui rêvaient de se faire passer pour venant d’une autre patrie que la leur et qui se lançaient dans des histoires qu’ils auraient aimé vivre. Mais je pense que lui, il est véritablement suédois pour une raison bien simple. Cet EP est en vente sur Bandcamp et la monnaie enregistrée s’affiche en SEK. Et SEK, à part le fion de ta mère, c’est aussi la couronne suédoise ! Je suis un fin limier…

On aurait aussi pu miser sur d’autres nationalités, pour d’autres raisons, mais qui sont de fausses pistes. La Pologne à cause du visuel, emprunté à Jakub Rozalski. L’illustrateur né en 1981 a un univers qui colle bien à un certain type de black metal, avec des monstres et des machines qui font face à des sortes de Conan souvent de dos. Ou alors les Etats-Unis, à cause de la musique en elle-même. On n’est plus trop habitué à entendre des Européens jouer aussi lo-fi, tandis que les Américains se sont engouffrés dans ce style. Les 6 morceaux sont ainsi très proches de ce que la scène de ce pays propose désormais, un black metal primaire, presque simpliste, fait à l’arrache et avec les moyens du bord. C’est évidemment son point fort et son défaut. Le côté amateur et improvisé est contagieux et ravit les oreilles quand ont a passé trop de temps auprès de formations qui s’écoutent jouer et qui veulent être le plus propre possible. Par contre, après deux écoutes, on n’y revient pas tout de suite car l’impression est forte d’avoir déjà tout saisi et d’avoir déjà fait le tour des 25 minutes.

Ce serait pourtant injuste de s’arrêter là parce qu’ÆSIR CLAN place quelques nuances. C’est parfois un changement dans son timbre guttural, parfois une voix déclamée le temps d’une phrase, parfois des samples (sons de la nature, cor en plastique…). C’est certes faible, mais ça a le mérite d’exister. Au final, cette formation sent le vieux black metal tout en ayant une naïveté rafraichissante.
Thrasho Amazon Sakrifiss
19 Décembre 2025 - 69 lectures

Æsir Clan
Black Metal Lo-fi
2025 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 3/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Æsir Clan
 Æsir Clan
Black Metal Lo-fi - 		  

tracklist
01.   Sleá Bua
02.   Jernets ætling av æsene
03.   En åska, för att besegra Ragnarök
04.   Walkyrie
05.   Järn mot Midgårds fiender
06.   Till striden

Durée : 24:44

parution
14 Novembre 2025
