Yfel1710 - Black Metal Gnosis Chronique Black Metal Gnosis

S’il n’avait pas partagé l’affiche il y a quelques mois pour un Split avec DOMINANCE il est évident que l’on n’aurait jamais entendu parler d’YFEL 1710, tant son manque de visibilité conjugué à une musique lambda au possible n’avait pas les arguments pour sortir du fin fond de l’underground où il vivote depuis ses débuts en 2018. Publiant aujourd’hui son troisième album le quatuor ne partait clairement pas avec le statut de favori ni même d’outsider au sein de la pléthorique scène de son pays, et sans être l’oiseau de mauvais augure on sentait que cela n’allait pas beaucoup évoluer avec ce nouveau chapitre... et malheureusement ce qu’on redoutait est effectivement arrivé. Car malgré une vraie volonté de bien faire le groupe va jouer huit compositions trop moyennes et inégales pour captiver au-delà d’un cercle restreint, et ce même si quelques passages sympathiques et agréables sont à signaler mais qui se retrouvent noyés dans une masse quelconque où rien n’est totalement raté mais pas marquant également.



Pourtant lorsque démarre pied au plancher le furibard « Witchcraft Commandment » on se dit qu’on va avoir de quoi passer un bon moment, vu qu’ici ça pue le Punk à plein nez via du riffing minimaliste et une écriture générale simplissime où ça joue majoritairement à cent à l’heure. S’inspirant largement de ses compatriotes de VOIDHANGER le rendu primitif défoule comme il faut et fait plaisir à entendre, laissant de courts moments de respiration en freinant un peu l’allure pour mieux repartir ensuite. Ce schéma va se retrouver plus loin sur le tout aussi sympathique « Klatka Na Ludzi (Human Cage) » qui malgré quelques longueurs évitables remue comme il faut et balance la purée dans ce qu’elle a de plus sale et repoussante, où l’on se surprend à sourire et apprécier le résultat. Cependant tout cela va être l’arbre qui cache la forêt car régulièrement l’ensemble va cruellement manquer de couilles comme de puissance, la preuve avec la monotone doublette « Walka Ludzi Z Człowiekiem, Ilości Z Jakością (Struggle Between People And Human, Between Quality And Quantity) » / « Black Metal Gnosis » où le tempo va désespérément rester bloqué en mode sénateur, sans jamais réussir à véritablement accélérer ou donner du dynamisme à l’ensemble (d’autant plus que tout cela s’éternise à n’en plus finir via une longue boucle moyennement inspirée). La bande usant et abusant de ces rythmiques lentes cela finit par faire décrocher l’auditoire même le plus assidu en cours de route, et ça n’est franchement pas là qu’elle peut espérer se faire une meilleure visibilité... car « Diabelskie Pakty (The Devil's Pacts) » va lui aussi souffrir des mêmes maux du fait des causes identiques énoncées en amont, et l’on ne peut que dire à ses auteurs d’oublier cela et de privilégier la virulence pure et l’explosivité débridée où l’exécution sans être géniale est nettement plus intéressante.



Il suffit d’écouter le basique et rudimentaire « Sam Sobie Ofiarowany (To My Own Self Sacrificed) » pour confirmer tout cela qui voit le retour à un tabassage marqué et une claire envie d’en découdre avec un relatif équilibre des forces, même si la rapidité reste prépondérante. Agréable et entraînante sans pour autant être mémorable cette plage y montre un boulot fait de façon instinctive et c’est ça qui passe pour le mieux, comme « W Pogardzie Pospólstwa (In Contempt Of The Masses) » riche en variations et qui dévoile même quelques courts passages en médium parfaits pour headbanguer où la hargne reste intense du début à la fin. D’ailleurs « Nemezis » qui clôt tout cela ne va pas débander un seul instant, afin de balancer ses dernières forces restantes tant ça défoule en continu sans ralentir l’allure... et même si ça se répète trop facilement cette ultime salve haineuse sera toujours bonne à prendre, afin de terminer sur une bonne note d’un enregistrement qu’on aura déjà oublié une fois remis dans sa boîte.



Car tout cela reste beaucoup trop passe-partout et inconstant pour aller au-delà de quelques écoutes en dilettante, preuve donc que le combo a encore beaucoup de travail pour pouvoir prétendre à un autre statut que celui qui est le sien aujourd’hui... et vu son âge dans le milieu on peut légitimement douter que cela change, car cela aurait déjà dû avoir lieu s’il en avait eu les moyens. Pas d’effet repoussoir mais rien d’attractif... même si en première partie ça fera très bien office sans pour autant captiver bien loin, on applaudira poliment en sirotant une bière mais on attendra avec impatience la tête d’affiche vu qu’elle ne risque pas d’être concurrencée et d’avoir besoin de se surpasser pour montrer sa force par rapport aux gars d’Olsztyn qui font avec leurs moyens limités.

