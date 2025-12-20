Aluk Todolo - Lux Chronique Lux

Une chronique n’est jamais simple à réaliser. Encore moins, dirais-je, lorsque le groupe est très atypique. Un palier est encore franchi lorsque ce même groupe évolue aux frontières du metal, du rock psyché, du krautrock et d’un tas d’autres influences aussi. C’est le cas d’Aluk Todolo, groupe français dont les albums sont autant d’invitations au voyage, à la rêverie ou à la méditation. Le nom même du groupe, qui renvoie à une montagne mystique située sur l’île indonésienne de Sulawesi, figure également un culte animiste local.



Lux, sorti en 2024, est le dernier arrivé. La musique est toujours mystique, ésotérique, occulte (rien que le logo) et franchement sombre. Les aspects chamaniques sont éclatants ; c’est tout à la fois primitif, au sens dépouillé du terme, et parfaitement intellectuel. La musique d’Aluk Todolo est presque insaisissable, ce qui la rend magnifique et la condamne en même temps. Le mélange de rock occulte, de krautrock et de BM accouche de titres totalement barrés. Pour parfaire le tout, les 6 titres de Lux s’enchainent sans coupure, créant un bloc opaque d’où rien ne filtre. Ne reste, finalement, qu’une sorte d’expérience sensorielle étonnante d’où il serait bien délicat de sortir tel ou tel titre.



Alors oui, des influences existent et du relief auquel se raccrocher point le bout de son nez. Lux 1 et Lux 2 sont ainsi un brin drone, un peu goth, pas mal jazzy aussi mais ils sont surtout plus que la somme de tout cela. Ils sont hypnotiques, tendus, presque prog’ dans la structure avec cette impression de montée en puissance digne des groupes de post où le calme guette la tempête. C’est lancinant, sec et ultra réverbéré. Immersif aussi, au-delà du raisonnable, avec juste ce qu’il faut de variation pour apporter une prise, une respiration (ce que marquent les ponts, certes discrets, mais très jazzy). Sur ce premier tiers de l’album, le son va en s’épaississant, la musique se densifie et les notes tournoient finalement comme des éclairs dans l’espace, en privilégiant souvent la dissonance comme figure de style, mais sans jamais se départir de cette rythmique jazzy très ronde.



La seconde partie si l’on peut dire change de tonalité. Lux 3 et Lux 4 démarrent sur des rythmes plus élevés, plus tribaux, moins contemplatifs. Les aspects rocks se renforcent, les atours krautrock également. Ces morceaux offrent davantage d’expérimentations, un côté chaos maitrisé surprenant comme une jam session sous acides. Les ponts centraux sont assez dingues, surtout sur Lux 3 où les instruments s’entrechoquent, où la folie gagne toute la structure mais sans jamais que l’on perde le fil dans cette explosion sonore, comme un final de feu d’artifice. Sur Lux 4, c’est l’inverse, avec un pont calme, limite atmo, qui vient faire respirer le titre avant de le relancer vers davantage de riffs dissonants et tournoyants.



La fin de l’album, composée de Lux 5 et Lux 6, abordent un nouveau chapitre avec des sonorités plus clairement post rock, rythmique roulante, riffs noyés dans l’écho et montées en puissance assumées. A l’image d’un Cult of Luna, Lux 5 fait réverbérer ses accords, les déploient dans l’espace avec la volonté d’en assurer une progression vers l’explosion finale. La compo est tendue, les riffs sont rampants et aériens à la fois, menaçants toujours. Mais l’explosion n’arrive pas… la frénésie de riffs échoue sur Lux 6 qui enchaine avec une structure ultra jazzy sur laquelle se déposent de nouveau des riffs un peu fous, chaotiques et dissonants. Ces riffs poursuivent leur chemin, se propagent dans les airs alors que la rythmique poursuit son chemin ultra rond, réconfortant. Le contraste est saisissant et franchement magnifique.



Insaisissable, je l’ai dit, ce Lux est néanmoins une superbe réalisation pour qui sait s’abandonner et renoncer aux structures classiques. Lux est un disque à savourer les yeux fermés et l’esprit grand ouvert.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Norma Evangelium Diaboli Rock Psyché / Krautrock / Rock sombre notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (2) 8.75/10 Webzines : (1) 8.5/10

plus d'infos sur Aluk Todolo

Rock Psyché / Krautrock / Rock sombre - 2004 - France

écoutez ●●•

••●●••••●●•●●

●●•●●••

••●●•••

●●•●●••••●●••

••●

tracklist 01. Lux 1 02. Lux 2 03. Lux 3 04. Lux 4 05. Lux 5 06. Lux 6

Durée : 39:20

line up Antoine Hadjioannou / Batterie

Matthieu Canaguier / Basse

Shantidas Riedacker / Guitare

parution 6 Septembre 2024

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

voir aussi Aluk Todolo

Voix

2016 - Norma Evangelium Diaboli / The Ajna Offensive Aluk Todolo

Occult Rock

2012 - Norma Evangelium Diaboli

