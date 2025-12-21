chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
128 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Sosthène		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Fabulon		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   
Afsky
 Afsky - Fællesskab (C)
Par Lestat		   

Dimholt - MetaForm

Chronique
Dimholt MetaForm
Comme beaucoup de monde, j’aime être surpris, du moins musicalement. Je n’aurais pourtant pas misé une pièce sur le potentiel artistique de DIMHOLT mais me voilà, écoute après écoute, totalement conquis par ce MetaForm, troisième album des Bulgares produit en Belgique par l’incontournable Déhà. Les raisons de cet enthousiasme franc sont nombreuses, à commencer tout simplement par la qualité même de ce black metal moderne qui pourra rappeler la puissance d’un BEHEMOTH sans l’emphase théâtrale ou l’obscurantisme parfois dissonant de DEATHSPELL OMEGA. Certes, nous sommes techniquement et expérimentalement en-dessous de ces références, les comparaisons étant avant tout là pour tenter de situer l’objet sans parvenir toutefois à le cataloguer parfaitement.

Il est pourtant d’un abord difficile ce disque avec ses huit compositions allant de cinq à dix minutes mais jamais je ne ressens l’envie de passer une piste pour aller directement à la conclusion. La cause en est somme toute évidente : les titres sont variés. Non pas variés au sens où ils passent du coq à l’âne car, en la matière, le LP se présente tel un bloc noir homogène et dense, plutôt variés au sens d’évolutifs, construits autour de tempos multiples allant des blasts aux ralentissements ritualistes, les guitares œuvrant elles aussi dans le multidirectionnel. Certes, la part belle est donnée aux riffs et rythmiques mais la formation n’est pas non plus avare d’arpèges, de mélodies étranges, de moments ambiancées (« Reality in Timeless Comatose ») qui rendent l’œuvre finalement fascinante, étonnante, voire pragmatiquement addictive. Étonnant qu’aucun label ne soit derrière l’engeance.

Ainsi, morceau après morceau, le quintette réalise une véritable démonstration de talent et de créativité qui, par certains aspects, me rappelle l’orientation complexifiée prise par BARSHASKETH pour son Antinomian Ascetism de 2025, en plus massif, compact. L’équilibre est donc parfait entre une musique fondamentalement exigeante, ce n’est pas du black metal générique, néanmoins encore ancrée dans la recherche mélodique, le chanteur Woundheir étant à ce titre l’un des grands architectes de la mémorabilité de l’opus tant ses lignes vocales s’avèrent soignées, étrangement émotionnelles derrière l’agression initiale jamais déclinée en version claire. Pour tout dire, je le trouve très « français » cet album, impression renforcée par la découverte d’Epistēmē (2019) et que je ne saurais objectivement expliquer même si elle m’habite cependant à chaque seconde.

Voilà un article certainement trop bref pour rendre compte d’une sortie de ce niveau mais, en l’absence d’aspérités auxquelles m’accrocher, je ne peux que louer l’inspiration permanente, que le discours soit belliqueux (« Tomb of Molten Stars ») ou inscrit dans une forme de retenue anxiogène, le résultat entrant quoi qu’il en soit instantanément dans mes découvertes de l’année.
Thrasho Amazon Sosthène
21 Décembre 2025 - 62 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Dimholt
Black Metal
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Dimholt
 Dimholt
Black Metal - 2003 - Bulgarie		   

formats
nouveaute
A paraître le 13 Décembre 2025

tracklist
01.   MetaForm  (07:17)
02.   Radiance of Dying Light  (05:10)
03.   Totem  (06:06)
04.   Reality in Timeless Comatose  (06:45)
05.   The Horrors of Maddened Eyes  (05:24)
06.   To Embrace Profound Stillness  (05:11)
07.   Tomb of Molten Stars  (05:31)
08.   Tapestry of Shapeless Eternity  (10:24)

Durée : 51:48

line up
Essayez aussi
Disiplin
 Disiplin
Disiplin (Rééd.)
2021 - Aeternitas Tenebrarum Musicae Fundamentum		   
Hate Forest
 Hate Forest
Purity
2003 - Supernal Music		   
Darkthrone
 Darkthrone
Ravishing Grimness
1999 - Peaceville Records / Moonfog Productions		   
Stahlsarg
 Stahlsarg
Suicide Of God (EP)
2023 - Cult Never Dies		   
Ninkharsag
 Ninkharsag
The Blood of Celestial Kings
2015 - Candlelight Records		   

Fields of Mildew
IV
Lire la chronique
Dimholt
MetaForm
Lire la chronique
Aluk Todolo
Lux
Lire la chronique
Orly
On.Rouvrira.Les.Yeux
Lire la chronique
Headbussa
Necessary Violence (EP)
Lire la chronique
Yfel1710
Black Metal Gnosis
Lire la chronique
Æsir Clan
Æsirblod, arv av triumf (EP)
Lire la chronique
Nornes
Thou Hast Done Nothing
Lire la chronique
Tenebro
Una Lama D'Argento
Lire la chronique
Doska
Hernn
Lire la chronique
Phobocosm
Gateway
Lire la chronique
Sepulchral
Beneath The Shroud
Lire la chronique
Blut Aus Nord
Ethereal Horizons
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Décembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Perdition Temple
Malign Apotheosis
Lire la chronique
Orob
Golden Tears of Love and So...
Lire la chronique
Highgate
Highgate
Lire la chronique
Ekbom Tour 2025
Benighted + Creeping Fear +...
Lire le live report
Darvaza
We Are Him
Lire la chronique
Cryoxyd
This World We Live In...
Lire la chronique
Afsky
Fællesskab
Lire la chronique
The European Regeneration MMXXV
...and Oceans + Angstskrig ...
Lire le live report
Détresse
Pessimismes
Lire la chronique
Sunken
Lykke
Lire la chronique
Danzig
Danzig III: How The Gods Kill
Lire la chronique
Gosudar
Eschatological Agony Of The...
Lire la chronique
Embraced By Darkness
Ex Inferis
Lire la chronique
Bloodfield
Homunculus sapiens
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
Saturnian Bloodstorm
Lire la chronique
Brutal Decay
Slaughter in Hell
Lire la chronique