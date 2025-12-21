Dimholt - MetaForm Chronique MetaForm

DIMHOLT mais me voilà, écoute après écoute, totalement conquis par ce MetaForm, troisième album des Bulgares produit en Belgique par l’incontournable black metal moderne qui pourra rappeler la puissance d’un



Il est pourtant d’un abord difficile ce disque avec ses huit compositions allant de cinq à dix minutes mais jamais je ne ressens l’envie de passer une piste pour aller directement à la conclusion. La cause en est somme toute évidente : les titres sont variés. Non pas variés au sens où ils passent du coq à l’âne car, en la matière, le LP se présente tel un bloc noir homogène et dense, plutôt variés au sens d’évolutifs, construits autour de tempos multiples allant des blasts aux ralentissements ritualistes, les guitares œuvrant elles aussi dans le multidirectionnel. Certes, la part belle est donnée aux riffs et rythmiques mais la formation n’est pas non plus avare d’arpèges, de mélodies étranges, de moments ambiancées (« Reality in Timeless Comatose ») qui rendent l’œuvre finalement fascinante, étonnante, voire pragmatiquement addictive. Étonnant qu’aucun label ne soit derrière l’engeance.



Ainsi, morceau après morceau, le quintette réalise une véritable démonstration de talent et de créativité qui, par certains aspects, me rappelle l’orientation complexifiée prise par Antinomian Ascetism de 2025, en plus massif, compact. L’équilibre est donc parfait entre une musique fondamentalement exigeante, ce n’est pas du black metal générique, néanmoins encore ancrée dans la recherche mélodique, le chanteur Woundheir étant à ce titre l’un des grands architectes de la mémorabilité de l’opus tant ses lignes vocales s’avèrent soignées, étrangement émotionnelles derrière l’agression initiale jamais déclinée en version claire. Pour tout dire, je le trouve très « français » cet album, impression renforcée par la découverte d’Epistēmē (2019) et que je ne saurais objectivement expliquer même si elle m’habite cependant à chaque seconde.



