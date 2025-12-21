chargement...

Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Sosthène		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Fabulon		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   
Afsky
 Afsky - Fællesskab (C)
Par Lestat		   

Fields of Mildew - IV

Chronique
Fields of Mildew IV
Depuis que les collègues ont pris la belle habitude de sortir des sentiers du metal pour chroniquer des merveilles (je parle d’Aluk Todolo mais surtout de Nero Kane par exemple), je me sens libre de proposer aux lecteurs plus de dark folk, d’ambiant, de barré qu’à l’occasion. C’est au tour d’un groupe déjà présent dans ces colonnes, Fiels of Mildew qui sort en 2025 IV, toujours empreint d’un dark folk plus proche, dans l’esprit, d’un Tenhi (plus metal donc) que d’un Death in June, toujours minimaliste et sans cesse axé sur la vie rurale et les petites gens.

IV se présente à nous dans des habits très proches des derniers albums, une pochette toujours aussi belle qui évoque la vie simple à la campagne, une forme de dénuement aussi et des structures, elles aussi, particulièrement minimalistes mais pleines de nostalgie qui évoquent de grandes plaines habitées par le brouillard.

6 titres tristes, qui baignent dans une atmosphère pluvieuse et un brin sylvestre. Pas d’arrangement outrancier, pas de riff inutile mais simplement une promenade à travers champs, fendant la brume, les yeux rivés sur la silhouette des arbres qui se détachent dans la pénombre. C’est beau, très fragile, presque cristallin, comme si chaque note égrenée manquait de se briser au contact de l’oreille de l’auditeur. Ignis Fatuus et Vanishing déroulent ainsi des accords sublimes qui soutiennent une voix aérienne. La réverbération donne de la profondeur et cette impression tenace que tout l’espace sonore est rempli alors que si peu de notes sont jouées. Si Vanishing annonce un léger changement de ton, plus proche d’un dark rock à la Katatonia, Tempest et The Lowering Splendour reviennent assez rapidement près des rivages d’un dark folk un brin metal comme celui que pratique Tenhi par exemple. Le mélange des cordes sèches aux instruments électriques donne beaucoup de relief à l’ensemble qui demeure pourtant relativement minimaliste.

L’album se clôture sur deux titres – Spiral of Eternal Life et Lluvia encore plus mélodiques et nostalgiques, composés de notes graciles. La voix est profonde, lente, mélodieuse et sombre à la fois. C’est à la méditation qu’en appelle Fields of Mildew pour finir son album, avec juste quelques riffs magnifiques qui viennent percer la structure sur Spiral of Eternal Life, comme pour créer un relief subreptice pour l’oreille, une sorte de fantaisie très pertinente qui accroche de suite, qui enrichit de lumière juste ce qu’il faut ce morceau plutôt triste, comme une arabesque illumine un texte dense et uniforme. Les cordes sont superbes et le travail sur le son donne une vraie profondeur à ces derniers titres. Le vent sur Lluvia lui donne également une épaisseur particulière – peut-être le seul réel arrangement sur l’album.

Ce IV va ravir les amateurs de mélodies fragiles, les contemplateurs de la nature et tous ceux qui recherchent l’émotion avant la force brute. Tous les autres auront tort de bouder ce très bel album, parfaitement adapté à la saison.
21 Décembre 2025

Fields of Mildew
Dark folk
2025 - Nordvis Produktion
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  7.5/10

plus d'infos sur
Fields of Mildew
 Fields of Mildew
Dark folk - Allemagne		   

tracklist
01.   Ignis fatuus  (02:45)
02.   Vanishing  (04:22)
03.   Tempest (Absence of youth)  (05:18)
04.   The lowering splendour  (02:53)
05.   Spiral of eternal life  (05:14)
06.   Lluvia  (03:14)

Durée : 24:08

parution
25 Février 2025

voir aussi
Fields of Mildew
 Fields of Mildew
The Complete Woes (Compil.)
2021 - Nordvis Produktion		   

Fields of Mildew
IV
