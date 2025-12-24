chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
222 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Death From Above
 Death From Above - Reckonin... (C)
Par Sosthène		   
Glorious Depravity
 Glorious Depravity - Death ... (C)
Par Sosthène		   
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Jean-Clint		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par AxGxB		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   

Death From Above - Reckoning of the Damned

Chronique
Death From Above Reckoning of the Damned
La Nouvelle-Aquitaine, plus spécifiquement le Pays-Basque, est une nouvelle fois à l’honneur grâce à la sortie du deuxième album de DEATH FROM ABOVE. Faisant suite au prometteur Altered Dimension (2021) qui avait permis aux Bayonnais de faire connaître leur nom, justifiant au passage une signature chez Great Dane Records, le quatuor peut une nouvelle fois s’appuyer sur les solides expériences accumulées au sein de CAN OF WORMS, SCORN ou encore RED DEAD pour nous proposer un death metal furibard, légèrement technique et fortement empreint de groove.

Ainsi, l’offrande Reckoning of the Damned bénéficie de quelques améliorations notables par rapport à son grand-frère. Déjà, la production. C’est évidemment ce qu’il y a de plus immédiatement audible mais il y avait par le passé un peu trop de compression pour un manque pénalisant de puissance qui nuisaient cruellement à des titres qualitatifs largement inspirés par DEATH. Aujourd’hui, le mixage ainsi que le mastering assurés par Éric Dorléans (Notos Productions) délivrent juste ce qu’il faut de clarté à ce death toujours soumis à l’influence du père fondateur mais avec en prime une dimension brutal death qui ressort davantage, une influence accrue de SUFFOCATION peut-être ? Nombre de breaks et de ralentissements brutaux le laissent à penser.

Toujours au rayon des améliorations, le niveau technique affiché a lui aussi fait un sacré bond en avant, sur tous les plans : la précision des rythmiques, la qualité des solos, l’ampleur du chant, la richesse des structures, la puissance de la sulfateuse, tout est définitivement meilleur sachant que la formation partait sur des bases très solides. Là, quatre ans plus tard, c’est sans conteste d’une qualité supérieure. À la fois plus inspiré car plus personnel et autrement agressif, DEATH FROM ABOVE semble avoir digéré ses références, l’enregistrement mettant même enfin en valeur un feeling thrash metal hautement corrosif dans la façon d’attaquer les riffs (« Dread Fear Terminate » par exemple). Cela y était peut-être déjà dans Altered Dimension mais le son trop sourd ne le laissait hélas pas transparaître.

Grosse performance donc de la part d’un groupe qui parvient en neuf compositions à parfaitement équilibrer son goût pour le old school tout en écrivant une musique actuelle, typique du tech death moderne, sans jamais se départir d’un côté cool, comme si les musiciens ne forçaient pas leur talent, jouaient à l’instinct. Il faut dire que la fluidité d’un titre tel que « Death Factor », malgré ses changements multiples, ou encore la brutalité frontale de « Echoes of Sacrifice » s’expliquent probablement par un long travail d’écriture afin que le résultat semble logique. Pas d’accumulations bêtes de riffs idiotement véloces, juste une assise ultra solide qui, en cela, pourra évoquer les années 90. Et puis il faut dire que j’adore ce genre de death essentiellement rythmique qui te roule dessus, te piétine avec des semelles bien épaisses (« Blood of the Fallen »). Je relèverai également pour conclure la prestation vocale intense de Manu Iriarté dont le chant gras et guttural fait vraiment honneur au genre.

Je l’avoue, j’avais des réserves avant de découvrir les Bayonnais. Sans aucune raison puisque la renommée du label ainsi que les nombreux concerts (dont une tournée en Asie je crois) auraient au contraire dû m’appâter. Je me repends donc platement, les trente-huit minutes de Reckoning of the Damned faisant probablement partie des meilleurs moments death metal hexagonaux de l’année.
Thrasho Amazon Sosthène
24 Décembre 2025 - 144 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

3 COMMENTAIRE(S)

Sosthène citer
Sosthène
24/12/2025 10:12 		note: 8/10
Totalement d'accord avec toi, c'est exactement ce que je me suis dis concernant Great Dane qui renoue enfin avec des groupes de death solides, et français, ce qui était sa spécialité fut un temps.
Ta note est effectivement plus juste que la mienne, il est possible qu'un demi-point bonus se soit glissé à l'insu de mon plein gré.

@Niktareum : putain mais carrément ! D'autant que la musique porte la marque de Suffocation.
Niktareum citer
Niktareum
24/12/2025 10:07
Le nom me dit qqchose mais je crois pas avoir écouté, la chro me pousse à le faire.
Et la pochette m'a tout de suite renvoyé à celle de "Pierced from within" ! C'est un clin d'oeil, obligé.
Jean-Clint citer
Jean-Clint
24/12/2025 09:32 		note: 7.5/10
Pas forcément aussi enthousiaste que toi (je trouve le côté moderne un peu trop présent), néanmoins ça reste une très bonne sortie solide et propre parmi ce que Great Dane a fait de mieux depuis quelques temps.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Death From Above
Death Metal
2025 - Great Dane Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs : (1)  7.5/10
Webzines :   -

plus d'infos sur
Death From Above
 Death From Above
Death Metal - 2021 - France		   

formats
nouveaute
A paraître le 12 Décembre 2025

tracklist
01.   Apex Predators  (04:10)
02.   God of Terror  (04:07)
03.   Prélude to Retrobution  (04:59)
04.   Abomination Reborn  (03:52)
05.   Death Factor  (04:30)
06.   Dread Fear Terminate  (04:08)
07.   Echoes of Sacrifice  (03:49)
08.   Blood of the Fallen  (04:35)
09.   Reckoning of the Damned  (04:25)

Durée : 38:35

line up
Essayez aussi
Daemonokrat
 Daemonokrat
The Scourge Of Chaos
2017 - Polymorphe Records		   
Sinister
 Sinister
Afterburner
2006 - Nuclear Blast Records		   
Mercyless
 Mercyless
The Mother Of All Plagues
2020 - Xenokorp		   
Killing Addiction
 Killing Addiction
Mind Of A New God
2021 - Xtreem Music		   
Living Gate
 Living Gate
Suffer As One
2024 - Relapse Records		   

Dead And Dripping
Nefarious Scintillations
Lire la chronique
Altars Ablaze
Indiscriminate Exterminatio...
Lire la chronique
Death From Above
Reckoning of the Damned
Lire la chronique
Converge / Chelsea Wolfe
Bloodmoon: I
Lire la chronique
Jours Pâles
Résonances
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
The Dreaming Prince In Ecstasy
Lire la chronique
Glorious Depravity
Death Never Sleeps
Lire la chronique
Fields of Mildew
IV
Lire la chronique
Dimholt
MetaForm
Lire la chronique
Aluk Todolo
Lux
Lire la chronique
Orly
On.Rouvrira.Les.Yeux
Lire la chronique
Headbussa
Necessary Violence (EP)
Lire la chronique
Yfel1710
Black Metal Gnosis
Lire la chronique
Æsir Clan
Æsirblod, arv av triumf (EP)
Lire la chronique
Nornes
Thou Hast Done Nothing
Lire la chronique
Tenebro
Una Lama D'Argento
Lire la chronique
Doska
Hernn
Lire la chronique
Phobocosm
Gateway
Lire la chronique
Sepulchral
Beneath The Shroud
Lire la chronique
Blut Aus Nord
Ethereal Horizons
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Décembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Perdition Temple
Malign Apotheosis
Lire la chronique
Orob
Golden Tears of Love and So...
Lire la chronique
Highgate
Highgate
Lire la chronique
Ekbom Tour 2025
Benighted + Creeping Fear +...
Lire le live report
Darvaza
We Are Him
Lire la chronique
Cryoxyd
This World We Live In...
Lire la chronique
Afsky
Fællesskab
Lire la chronique
The European Regeneration MMXXV
...and Oceans + Angstskrig ...
Lire le live report
Détresse
Pessimismes
Lire la chronique