La Nouvelle-Aquitaine, plus spécifiquement le Pays-Basque, est une nouvelle fois à l’honneur grâce à la sortie du deuxième album de DEATH FROM ABOVE
. Faisant suite au prometteur Altered Dimension
(2021) qui avait permis aux Bayonnais de faire connaître leur nom, justifiant au passage une signature chez Great Dane Records
, le quatuor peut une nouvelle fois s’appuyer sur les solides expériences accumulées au sein de CAN OF WORMS
, SCORN
ou encore RED DEAD
pour nous proposer un death metal
furibard, légèrement technique et fortement empreint de groove
.
Ainsi, l’offrande Reckoning of the Damned
bénéficie de quelques améliorations notables par rapport à son grand-frère. Déjà, la production. C’est évidemment ce qu’il y a de plus immédiatement audible mais il y avait par le passé un peu trop de compression pour un manque pénalisant de puissance qui nuisaient cruellement à des titres qualitatifs largement inspirés par DEATH
. Aujourd’hui, le mixage ainsi que le mastering
assurés par Éric Dorléans
(Notos Productions
) délivrent juste ce qu’il faut de clarté à ce death
toujours soumis à l’influence du père fondateur mais avec en prime une dimension brutal death
qui ressort davantage, une influence accrue de SUFFOCATION
peut-être ? Nombre de breaks
et de ralentissements brutaux le laissent à penser.
Toujours au rayon des améliorations, le niveau technique affiché a lui aussi fait un sacré bond en avant, sur tous les plans : la précision des rythmiques, la qualité des solos, l’ampleur du chant, la richesse des structures, la puissance de la sulfateuse, tout est définitivement meilleur sachant que la formation partait sur des bases très solides. Là, quatre ans plus tard, c’est sans conteste d’une qualité supérieure. À la fois plus inspiré car plus personnel et autrement agressif, DEATH FROM ABOVE
semble avoir digéré ses références, l’enregistrement mettant même enfin en valeur un feeling thrash metal
hautement corrosif dans la façon d’attaquer les riffs (« Dread Fear Terminate » par exemple). Cela y était peut-être déjà dans Altered Dimension
mais le son trop sourd ne le laissait hélas pas transparaître.
Grosse performance donc de la part d’un groupe qui parvient en neuf compositions à parfaitement équilibrer son goût pour le old school
tout en écrivant une musique actuelle, typique du tech death
moderne, sans jamais se départir d’un côté cool
, comme si les musiciens ne forçaient pas leur talent, jouaient à l’instinct. Il faut dire que la fluidité d’un titre tel que « Death Factor », malgré ses changements multiples, ou encore la brutalité frontale de « Echoes of Sacrifice » s’expliquent probablement par un long travail d’écriture afin que le résultat semble logique. Pas d’accumulations bêtes de riffs idiotement véloces, juste une assise ultra solide qui, en cela, pourra évoquer les années 90. Et puis il faut dire que j’adore ce genre de death
essentiellement rythmique qui te roule dessus, te piétine avec des semelles bien épaisses (« Blood of the Fallen »). Je relèverai également pour conclure la prestation vocale intense de Manu Iriarté
dont le chant gras et guttural fait vraiment honneur au genre.
Je l’avoue, j’avais des réserves avant de découvrir les Bayonnais. Sans aucune raison puisque la renommée du label ainsi que les nombreux concerts (dont une tournée en Asie je crois) auraient au contraire dû m’appâter. Je me repends donc platement, les trente-huit minutes de Reckoning of the Damned
faisant probablement partie des meilleurs moments death metal
hexagonaux de l’année.
24/12/2025 10:12
Ta note est effectivement plus juste que la mienne, il est possible qu'un demi-point bonus se soit glissé à l'insu de mon plein gré.
@Niktareum : putain mais carrément ! D'autant que la musique porte la marque de Suffocation.
24/12/2025 10:07
Et la pochette m'a tout de suite renvoyé à celle de "Pierced from within" ! C'est un clin d'oeil, obligé.
24/12/2025 09:32