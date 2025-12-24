Altars Ablaze - Indiscriminate Extermination Chronique Indiscriminate Extermination (EP)





En effet si on avait déjà remarqué que la formation ne faisait pas dans la finesse on a l’impression qu’elle a ici des comptes à régler avec quelqu’un, car dès les premiers instants de « Indiscriminate Heresy Extermination » c’est à une véritable furia sonore qu’on va avoir droit, vu que ça va jouer presque en continu sur le tabassage incessant digne des grandes heures d’HATE ETERNAL et KRISIUN. Car enchaînant les roulements de batterie comme le tabassage et les courtes parties rapides à la vitesse de l’éclair, l’entité livre une déferlante de violence impressionnante où l’allure ne ralentit jamais... mais avec juste ce qu’il faut de variations extrêmes pour ne pas être redondant. C’est incisif, furibard et surtout hyper addictif car les mecs maîtrisent leur sujet et savent exactement quoi faire pour être efficaces, à l’instar du très court « Hate Them To Death » qui trouve le moyen d’être encore plus radical et effrayant de férocité vu que ça garde la même ligne tout en étant encore plus débridé. Ne faisant que de la rapidité et du blast l’ensemble balance du riff en veux-tu en voilà ne laissant que ruines et désolation avant (déjà) l’arrivée de l’ultime plage « Lash Upon Lash » qui va voir un certain équilibre apparaître en guise de conclusion, vu que ça va varier rythmiquement avec l’apparition de passages remuants et rampants où la lenteur est à l’honneur bien calée entre les parties débridées. Résultat ça offre quelque chose de plus profond et dense qui montre que la bande reste toujours aussi fortiche quand elle lève le pied, nous envoyant ici vers MORBID ANGEL pour un équilibre des forces redoutable où l’envie de headbanguer est permanente... tout comme celle d’envoyer valdinguer toute forme de négativité comme de superficialité.



Sans se renouveler les Praguois livrent néanmoins un enregistrement fulgurant et impeccable qui sera évidemment trop éphémère pour qu’on soit totalement rassasié... mais dont on se contentera volontiers en attendant une suite plus longue, et qu’on espère surtout tout aussi marquante. Sur ce point il y a peu de doutes à ce sujet et c’est tant mieux car vu le pedigree de chacun des musiciens présents on sait pertinemment que la qualité sera au rendez-vous, en espérant donc entendre rapidement de la nouveauté en quantité plus conséquente vu qu’ici ça tournera en boucle facilement pendant un bon moment, histoire de se vider la tête comme un damné en se faisant mal aux cervicales. De toute façon c’est le but de ce style si virulent où la noirceur omniprésente s’ajoute pour un plaisir partagé aux accents virilistes dignes des plus grands noms d’outre-Atlantique, dont désormais les Tchèques font jeu égal avec eux... et ce pour sans doute un bon moment, on l’espère fortement mais on n’a pas vraiment de raison d’en douter. Alors que pendant longtemps on ne cessait de vanter la qualité comme le dynamisme de la scène Death de République Tchèque (ou Tchéquie comme il faut désormais l’appeler), force est de reconnaître que sur ces deux points les choses ont malheureusement changé depuis quelques années. Car entre le silence assourdissant (et hélas sûrement définitif) de DESTROYING DIVINITY et un HEAVING EARTH dont le dernier opus a déçu beaucoup de monde, il semble donc que l’âge d’or du pays dans ce domaine soit désormais derrière lui. Pourtant même s’il a perdu de son éclat il est encore capable de voir quelques noms intéressants se détacher de la masse, à l’instar du retour réussi de BRUTALLY DECEASED et surtout de l’éclosion soudaine d’ALTARS ABLAZE dont l’excellent « Life Desecration » en 2022 lui avait permis d’être mis directement dans la lumière. Trois ans après ce coup d’éclat revoilà donc le quintet au complet et sans changement en interne avec de la nouveauté sous la forme d’un Ep, ses membres occupés dans nombre de formations différentes n’ayant pas trouvé le temps de revenir plus tôt. Du coup afin d’éviter de se faire totalement oublier des fans les gars ont décidé de publier ces trois nouveaux titres, qui ne combleront évidemment pas sur la durée (dix minutes à peine), mais permettront quand même de confirmer que le groupe est toujours actif, et surtout qu’il n’est pas juste un feu de paille tant le résultat ici est surpuissant de brutalité.En effet si on avait déjà remarqué que la formation ne faisait pas dans la finesse on a l’impression qu’elle a ici des comptes à régler avec quelqu’un, car dès les premiers instants de « Indiscriminate Heresy Extermination » c’est à une véritable furia sonore qu’on va avoir droit, vu que ça va jouer presque en continu sur le tabassage incessant digne des grandes heures d’HATE ETERNAL et KRISIUN. Car enchaînant les roulements de batterie comme le tabassage et les courtes parties rapides à la vitesse de l’éclair, l’entité livre une déferlante de violence impressionnante où l’allure ne ralentit jamais... mais avec juste ce qu’il faut de variations extrêmes pour ne pas être redondant. C’est incisif, furibard et surtout hyper addictif car les mecs maîtrisent leur sujet et savent exactement quoi faire pour être efficaces, à l’instar du très court « Hate Them To Death » qui trouve le moyen d’être encore plus radical et effrayant de férocité vu que ça garde la même ligne tout en étant encore plus débridé. Ne faisant que de la rapidité et du blast l’ensemble balance du riff en veux-tu en voilà ne laissant que ruines et désolation avant (déjà) l’arrivée de l’ultime plage « Lash Upon Lash » qui va voir un certain équilibre apparaître en guise de conclusion, vu que ça va varier rythmiquement avec l’apparition de passages remuants et rampants où la lenteur est à l’honneur bien calée entre les parties débridées. Résultat ça offre quelque chose de plus profond et dense qui montre que la bande reste toujours aussi fortiche quand elle lève le pied, nous envoyant ici vers MORBID ANGEL pour un équilibre des forces redoutable où l’envie de headbanguer est permanente... tout comme celle d’envoyer valdinguer toute forme de négativité comme de superficialité.Sans se renouveler les Praguois livrent néanmoins un enregistrement fulgurant et impeccable qui sera évidemment trop éphémère pour qu’on soit totalement rassasié... mais dont on se contentera volontiers en attendant une suite plus longue, et qu’on espère surtout tout aussi marquante. Sur ce point il y a peu de doutes à ce sujet et c’est tant mieux car vu le pedigree de chacun des musiciens présents on sait pertinemment que la qualité sera au rendez-vous, en espérant donc entendre rapidement de la nouveauté en quantité plus conséquente vu qu’ici ça tournera en boucle facilement pendant un bon moment, histoire de se vider la tête comme un damné en se faisant mal aux cervicales. De toute façon c’est le but de ce style si virulent où la noirceur omniprésente s’ajoute pour un plaisir partagé aux accents virilistes dignes des plus grands noms d’outre-Atlantique, dont désormais les Tchèques font jeu égal avec eux... et ce pour sans doute un bon moment, on l’espère fortement mais on n’a pas vraiment de raison d’en douter.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2025 - Lavadome Productions Blackened Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Altars Ablaze

Blackened Death Metal - 2020 - République Tchèque

écoutez Indiscriminate Heresy Extermination

Hate Them To Death

Lash Upon Lash

tracklist 01. Indiscriminate Heresy Extermination (03:41) 02. Hate Them To Death (02:15) 03. Lash Upon Lash (04:21)

Durée : 10:17

line up Michal Kusák / Chant

Tomáš Halama / Guitare

Franta Šerák / Guitare

Pavel Šatra / Basse

Peter Heteš / Batterie

parution 10 Octobre 2025

voir aussi Altars Ablaze

Life Desecration

2022 - Lavadome Productions

Essayez aussi Stress Angel

Bursting Church

2021 - Dying Victims Productions Carnifex

Slow Death

2016 - Nuclear Blast Records Xenoblight

Procreation

2018 - Indépendant Virgil

Acheron

2022 - Source Atone Records Vanhelgd

Atropos Doctrina

2024 - Dark Descent Records

