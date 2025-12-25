Agressor - Medieval Rites Chronique Medieval Rites

AGRESSOR au rang de pilier incontournable du death metal français à renommée internationale, la formation aurait cependant marqué le pas avec ce Medieval Rites non pas décevant mais qui verrait cependant l’inspiration s’étioler. Beaucoup de conditionnel dans ces phrases car c’est un point de vue que je ne partage pas totalement. Il est vrai que, pour la première fois, Alex Colin-Tocquaine est crédité comme seul membre permanent, l’indéfectible Joël Guigou n’étant mentionné que sur deux compositions aux côtés d’autres grands noms tels que Krell, Kai Hahto, Stéphane Buriez, James Murphy, etc., sans compter les amis / amies de passage qui posent une ligne de chant, quelques notes de flûte ou de violon… Beaucoup de mouvements donc autour du principal compositeur qui, peut-être, a trop voulu plaire à tout le monde en proposant des structures qui vont au-delà du registre spécifiquement thrash death metal que nous lui connaissions. Cela dit, à la différence de nombre de ses compatriotes, Alex a su garder sa ligne de conduite et ne cherche pas le salut dans des voies plus nu ou power et, à bien y regarder, ce quatrième LP n’est pas si différent de



Ceux qui suivent la discographie des Français savent que la musique n’a jamais stagné depuis death metal plus posé, davantage atmosphérique à l’image de l’incroyable ouverture épique « Medieval Rites », sans doute l’un de mes morceaux favoris, ou encore des nombreux interludes qui découpent l’album (« The Woodguy VS the Black Beast » ; « Tye Melane Melda » ; « Ondolinde » ; « At Night »). Cependant, ce qui surprendra à priori le plus, c’est le nombre de choses qui sont tentés, faisant peut-être de cette production l’une des plus riches de la carrière des Antibois.



Déjà, la variété des tempos construit un pont solide entre le passé et le présent. Si « (I Am the) Spirit of Evil » ou « Burial Desecration » prouvent que les musiciens ont toujours faim de blasts, sont toujours animés par ce besoin impérieux de se sentir grisé par la vitesse, un « Wandering Soul » démontrera au contraire des qualités de mélodiste trop souvent occultées par un trop-plein de violence. Cette composition contient des solos époustouflants ainsi que des vocaux criards qui apportent une dimension quasiment black metal, ce qui me paraît fondamentalement nouveau chez AGRESSOR. L’on pourra évidemment ne pas apprécier ces choix artistiques mais c’est pourtant cet enrichissement vocal et cette ouverture vers d’autres styles (avec notamment une dimension heavy affirmée) qui font le sel Medieval Rites.



