Death From Above
 Death From Above - Reckonin... (C)
Par Sosthène		   
Glorious Depravity
 Glorious Depravity - Death ... (C)
Par Sosthène		   
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Jean-Clint		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par AxGxB		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   

Agressor - Medieval Rites

Chronique
Agressor Medieval Rites
Après trois disques que l’on pourrait qualifier de parfaits et qui ont propulsé AGRESSOR au rang de pilier incontournable du death metal français à renommée internationale, la formation aurait cependant marqué le pas avec ce Medieval Rites non pas décevant mais qui verrait cependant l’inspiration s’étioler. Beaucoup de conditionnel dans ces phrases car c’est un point de vue que je ne partage pas totalement. Il est vrai que, pour la première fois, Alex Colin-Tocquaine est crédité comme seul membre permanent, l’indéfectible Joël Guigou n’étant mentionné que sur deux compositions aux côtés d’autres grands noms tels que Krell, Kai Hahto, Stéphane Buriez, James Murphy, etc., sans compter les amis / amies de passage qui posent une ligne de chant, quelques notes de flûte ou de violon… Beaucoup de mouvements donc autour du principal compositeur qui, peut-être, a trop voulu plaire à tout le monde en proposant des structures qui vont au-delà du registre spécifiquement thrash death metal que nous lui connaissions. Cela dit, à la différence de nombre de ses compatriotes, Alex a su garder sa ligne de conduite et ne cherche pas le salut dans des voies plus nu ou power et, à bien y regarder, ce quatrième LP n’est pas si différent de Symposium of Rebirth.

Ceux qui suivent la discographie des Français savent que la musique n’a jamais stagné depuis Neverending Destiny et s’il a fallu cinq ans au lieu des deux habituels pour engendrer ces douze (sur Bandcamp, « Bloodshed » manque) ou treize (selon Metal Archives) pistes, l’évolution se poursuit naturellement vers un death metal plus posé, davantage atmosphérique à l’image de l’incroyable ouverture épique « Medieval Rites », sans doute l’un de mes morceaux favoris, ou encore des nombreux interludes qui découpent l’album (« The Woodguy VS the Black Beast » ; « Tye Melane Melda » ; « Ondolinde » ; « At Night »). Cependant, ce qui surprendra à priori le plus, c’est le nombre de choses qui sont tentés, faisant peut-être de cette production l’une des plus riches de la carrière des Antibois.

Déjà, la variété des tempos construit un pont solide entre le passé et le présent. Si « (I Am the) Spirit of Evil » ou « Burial Desecration » prouvent que les musiciens ont toujours faim de blasts, sont toujours animés par ce besoin impérieux de se sentir grisé par la vitesse, un « Wandering Soul » démontrera au contraire des qualités de mélodiste trop souvent occultées par un trop-plein de violence. Cette composition contient des solos époustouflants ainsi que des vocaux criards qui apportent une dimension quasiment black metal, ce qui me paraît fondamentalement nouveau chez AGRESSOR. L’on pourra évidemment ne pas apprécier ces choix artistiques mais c’est pourtant cet enrichissement vocal et cette ouverture vers d’autres styles (avec notamment une dimension heavy affirmée) qui font le sel Medieval Rites.

Néanmoins, parler d’expérimentations serait exagéré. Le gros des troupes trouve ses racines dans un death racé et brutal (« Sorcerer » ; « God from the Sky » ; « Welcome Home »), sans doute en-deçà de ce à quoi l’auditeur était habitué mais l’intense brièveté de ces pulsions destructrices contribue largement à la qualité globale de cette sortie. Par conséquent, même si Towards Beyond demeure indépassable, AGRESSOR conclut les années 90 de la plus belle des manières avec ce disque ambitieux, manquant parfois de tranchant à cause d’une agressivité diluée mais cela reste définitivement meilleur que ce que proposera Deathreat en 2006.
Thrasho Amazon Sosthène
25 Décembre 2025 - 72 lectures

Agressor
Death Metal
2000 - Season Of Mist
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Agressor
 Agressor
Death Metal - 1986 - France		   

formats
tracklist
01.   Medieval Rites  (06:21)
02.   Bloodshed  (03:14)
03.   The Woodguy vs. the Black Beast  (01:44)
04.   The Sorcerer  (04:08)
05.   (I Am the) Spirit of Evil  (02:13)
06.   Wandering Soul  (04:22)
07.   Tye-Melane Melda  (01:14)
08.   God from the Sky  (03:18)
09.   Welcome Home (King Diamond cover)  (04:22)
10.   On Dolinde  (01:23)
11.   Burial Desecration  (03:19)
12.   Tribal Dance  (04:19)
13.   At Night  (01:21)

Durée : 41:18

line up
parution
1 Février 2000

