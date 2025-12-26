Tria Prima - The Mortificatio Chronique The Mortificatio

death metal certes inusité mais qui avait justement pour lui de sortir des sentiers maintes fois battus. Aujourd’hui, avec ce premier LP qu’est The Mortificatio, le style se développe vers quelque chose de plus symphonique, de plus travaillé également, avec de nombreux chœurs féminins dont les ambiances baroques me renverraient presque à la belle époque d’



Ce que je cherche maladroitement à exprimer, c’est que TRIA PRIMA a revu dans les grandes largeurs son approche de la musique extrême, l’a modernisée tout en la densifiant pour un résultat certes davantage en adéquation avec le pedigree des musiciens mais peut-être moins en décalage, même si les structures sont globalement bien fumées à l’image d’un « Transmutation » halluciné dans ses envolées de guitares. En fait, pour être parfaitement exact, je ne reconnais plus vraiment le groupe de l’EP, celui-ci ayant muté en une bête finalement assez indéfinissable où une forme d’ésotérisme blackisant flirte avec des éléments heavy (« Arcanum Six »), le growl étant en dernière instance l’un des rares éléments musicaux permettant encore d’apposer l’étiquette 100% death metal sur l’album. Et autant les premières écoutes peuvent déstabiliser, autant les sept compositions de The Mortificatio finissent par s’imposer à l’esprit, par leur bizarrerie plutôt que par la force des arguments, le logo empreint de magie noire prenant enfin sa pleine signification.



Je préciserai à toutes fins utiles que les expérimentations proposées par TRIA PRIMA ne se font jamais au détriment de l’homogénéité, ni de l’efficacité (« Porta Alchemica »). En effet, si son death s’autorise effectivement quelques écarts de langage, principalement en début de disque, les types ne semblent pas chercher à écrire du tordu uniquement pour amuser la galerie. Au fil des morceaux, l’auditeur finit par piger que, même sans offrir d’énormes effets techniques, le trio (avec l’aide de quelques invités) parvient à faire sonner comme il le souhaitait probablement depuis le début son approche du genre, ici enfin en phase avec l’expérience des protagonistes. Ainsi, si j’ai peut-être initialement esquissé une moue dubitative, les quarante minutes du LP ont fini par me charmer. Il reste que The Mortificatio se présente comme une pièce aussi intrigante qu’absconse, flirtant parfois avec le doom des années 90 (« Arx Fatalis », doté d’un riff central typé Anira Star en charge des female voices, sa disparition progressive ne fait que rendre plus attractif ce disque vivant, fonctionnant comme une initiation : de l’émerveillement initial à la prise de conscience du merdier dans lequel on s’est mis jusqu’à l’horreur finale des sacrifices rituels.



En soi, ce n’est probablement pas un album qui reviendra régulièrement sur la platine pourtant, mal le noter reviendrait à ne pas rendre justice à l’évolution de la formation qui, en à peine un an, a su complètement remodeler ses canons pour offrir quelque chose d’original par touches subtiles. Bien joué ! Ce n’était qu’en janvier dernier, j’ai pourtant l’impression que cela remonte à des années que j’ai parlé de l’EP Three Primes of Alchemy , avec un avis mi-figue mi-raisin car j’espérais mieux des membres, ou d’anciens membres, de confréries aussi émérites que COSMIC JAGUAR DRUDKH ou encore LUCIFUGUM . Pourtant, ces Ukrainiens avaient le mérite d’avoir une personnalité que l’on remarque, de pratiquer uncertes inusité mais qui avait justement pour lui de sortir des sentiers maintes fois battus. Aujourd’hui, avec ce premier LP qu’est, le style se développe vers quelque chose de plus symphonique, de plus travaillé également, avec de nombreux chœurs féminins dont les ambiances baroques me renverraient presque à la belle époque d’ EBONY LAKE (« Actum Exitium »), j’insiste bien sur le « presque » car la comparaison s’avère hautement périlleuse, fugace également.Ce que je cherche maladroitement à exprimer, c’est quea revu dans les grandes largeurs son approche de la musique extrême, l’a modernisée tout en la densifiant pour un résultat certes davantage en adéquation avec le pedigree des musiciens mais peut-être moins en décalage, même si les structures sont globalement bien fumées à l’image d’un « Transmutation » halluciné dans ses envolées de guitares. En fait, pour être parfaitement exact, je ne reconnais plus vraiment le groupe de l’EP, celui-ci ayant muté en une bête finalement assez indéfinissable où une forme d’ésotérisme blackisant flirte avec des éléments(« Arcanum Six »), leétant en dernière instance l’un des rares éléments musicaux permettant encore d’apposer l’étiquette 100%sur l’album. Et autant les premières écoutes peuvent déstabiliser, autant les sept compositions definissent par s’imposer à l’esprit, par leur bizarrerie plutôt que par la force des arguments, le logo empreint de magie noire prenant enfin sa pleine signification.Je préciserai à toutes fins utiles que les expérimentations proposées parne se font jamais au détriment de l’homogénéité, ni de l’efficacité (« Porta Alchemica »). En effet, si sons’autorise effectivement quelques écarts de langage, principalement en début de disque, les types ne semblent pas chercher à écrire du tordu uniquement pour amuser la galerie. Au fil des morceaux, l’auditeur finit par piger que, même sans offrir d’énormes effets techniques, le trio (avec l’aide de quelques invités) parvient à faire sonner comme il le souhaitait probablement depuis le début son approche du genre, ici enfin en phase avec l’expérience des protagonistes. Ainsi, si j’ai peut-être initialement esquissé une moue dubitative, les quarante minutes du LP ont fini par me charmer. Il reste quese présente comme une pièce aussi intrigante qu’absconse, flirtant parfois avec ledes années 90 (« Arx Fatalis », doté d’un riff central typé MORBID ANGEL ) ainsi que la scène grecque et, si je n’accroche que peu aux interventions de dameen charge des, sa disparition progressive ne fait que rendre plus attractif ce disque vivant, fonctionnant comme une initiation : de l’émerveillement initial à la prise de conscience du merdier dans lequel on s’est mis jusqu’à l’horreur finale des sacrifices rituels.En soi, ce n’est probablement pas un album qui reviendra régulièrement sur la platine pourtant, mal le noter reviendrait à ne pas rendre justice à l’évolution de la formation qui, en à peine un an, a su complètement remodeler ses canons pour offrir quelque chose d’original par touches subtiles. Bien joué !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE