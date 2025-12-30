chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
347 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES COMMENTAIRES
Soul Blind
 Soul Blind - Red Sky Mourning (C)
Par Hölm		   
Fossilization
 Fossilization - Leprous Day... (C)
Par Keyser		   
Les news du 29 Décembre 2025
 Les news du 29 Décembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Décembre 2025
 Les news du 27 Décembre 202... (N)
Par Lestat		   
Death From Above
 Death From Above - Reckonin... (C)
Par Sosthène		   
Glorious Depravity
 Glorious Depravity - Death ... (C)
Par Sosthène		   
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Jean-Clint		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par AxGxB		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   

Baikal - Baikal

Chronique
Baikal Baikal
BAIKAL, encore un groupe à qui en temps normal je n’aurais pas donné l’heure. Il faut dire que du message envoyé à Thrashocore, mon cerveau n’a retenu qu’une seule ligne : « où se croisent Post-Metal, Trip Hop, Doom, Shoegaze, et Dark Electro ambiant ». J’ai pris peur mais après tout c’est Noël, j’ai du temps libre, le groupe est français, j’écoute donc ce premier album éponyme… C’est pas mal du tout ce que j’entends. Je le relance afin d’être sûr de moi… Oui, c’est accrocheur, mélancolique, vraiment bien foutu, dans l’air du temps nostalgique des années 2000 mais jamais racoleur, pas non plus dénué d’une certaine élégance… Ok je m’attelle à l’article.

Généralement, derrière ce genre de bonnes surprises, se cachent des musiciens installés. Je vais donc commencer par détailler les CV : un ancien CULT OF OCCULT (c’est marrant, comme dans ORLY) à la guitare, un chanteur passé par la case PSYKUP (peut-être y est-il encore), un batteur ayant œuvré au sein de X-VISION (groove thrash metal), il n’y a que le bassiste pour lequel je n’ai pu glaner aucune information. Quoi qu’il en soit, cette brève présentation des forces en présence remet les choses en perspective, l’attention et la tension remontent en flèche.

Pour le reste, si l’on admet qu’« inclassable » est une étiquette recevable alors les huit compositions de Baikal la méritent. Ainsi, dès le morceau d’ouverture « Rorschach » j’ai pensé successivement à Perry Blake (dont j’apprécie l’émotion), A PERFECT CIRCLE, KATATONIA pour la pesanteur triste des guitares… Ces trois noms vont déjà permettre de circonscrire l’objet : énormément de mélancolie portée par la beauté des mélodies en voix claires, une pointe de feutrine electro trip hop dans les arrangements, les gros riffs écrasants du doom et, pour réveiller la libido, un chant guttural gorgée de feeling (c’est rare). Au fil des titres, les auditeurs qui n’ont pas fui Slow Motion Death Sequence de MANES devraient également entendre de nombreux points communs, sur « Cardinal » ou « Descent » notamment, alors que « Melania » évoquera sans conteste le DEFTONES de White Pony, notamment grâce à la langueur vocale très proche des intonations de Chino Moreno.

Étant conscient d’avoir fourni beaucoup de références, je vais tenter de synthétiser mon propos, l’objectif étant d’essayer de définir la musique des Français tout en vous donnant envie de la découvrir. Le socle musical n’est clairement pas à aller chercher du côté du metal. Le trip hop de MASSIVE ATTACK ou un electro rock subtil seront plus à même d’expliquer les trames sonores sur lesquelles le vocaliste pose des lignes de chant peut-être parfois un peu trop maniérées mais toujours émotionnellement justes. De plus, les parties doom death growlées sont parfaitement intégrées à l’ensemble, puissante sans agressivité, forte sans négativité, le disque étant à l’image de sa pochette : pur. Les habitués de KATATONIA étant des familiers de cette ambivalence, ils devraient clairement s’y retrouver. Moi, ce sont surtout les influences nu emo metal et MANES qui m’ont séduit car ce sont des genres rarement abordés et encore moins avec la subtilité dont le quatuor fait preuve. Il n’y a guère que le final « Foundations » que j’ai trouvé un peu trop mollasson en dépit de sa beauté fragile.

Par conséquent, je suis encore sous le charme de BAIKAL, je ne sais pas combien de temps durera le sortilège mais si c’est jusqu’à la prochaine sortie, je serai là pour l’accueillir.
Thrasho Amazon Sosthène
30 Décembre 2025 - 80 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Baikal
Post Doom Electro Rock Metal
2025 - Araki records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Baikal
 Baikal
Post Doom Electro Rock Metal - 2009 - France		   

formats
tracklist
01.   Rorschach  (03:31)
02.   Birdbrain  (04:22)
03.   Hikikomori  (06:48)
04.   Antibody  (05:33)
05.   Cardinal  (03:59)
06.   Descent  (05:19)
07.   Melania  (06:19)
08.   Foundations  (08:54)

Durée : 44:45

line up
parution
26 Septembre 2025
Soul Blind
Red Sky Mourning
Lire la chronique
Baikal
Baikal
Lire la chronique
Fossilization
Leprous Daylight
Lire la chronique
Noirsuaire
The Dragging Poison
Lire la chronique
Author & Punisher
Nocturnal Birding
Lire la chronique
Woest
Vomir à outrance
Lire la chronique
Inerte
Singulier
Lire la chronique
Morte France
Hesperia
Lire la chronique
Eldur
Proscribed Chronicles Of Ni...
Lire la chronique
Tria Prima
The Mortificatio
Lire la chronique
Agressor
Medieval Rites
Lire la chronique
Dead And Dripping
Nefarious Scintillations
Lire la chronique
Altars Ablaze
Indiscriminate Exterminatio...
Lire la chronique
Death From Above
Reckoning of the Damned
Lire la chronique
Converge / Chelsea Wolfe
Bloodmoon: I
Lire la chronique
Jours Pâles
Résonances
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
The Dreaming Prince In Ecstasy
Lire la chronique
Glorious Depravity
Death Never Sleeps
Lire la chronique
Fields of Mildew
IV
Lire la chronique
Dimholt
MetaForm
Lire la chronique
Aluk Todolo
Lux
Lire la chronique
Orly
On.Rouvrira.Les.Yeux
Lire la chronique
Headbussa
Necessary Violence (EP)
Lire la chronique
Yfel1710
Black Metal Gnosis
Lire la chronique
Æsir Clan
Æsirblod, arv av triumf (EP)
Lire la chronique
Nornes
Thou Hast Done Nothing
Lire la chronique
Tenebro
Una Lama D'Argento
Lire la chronique
Doska
Hernn
Lire la chronique
Phobocosm
Gateway
Lire la chronique
Sepulchral
Beneath The Shroud
Lire la chronique