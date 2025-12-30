Baikal - Baikal Chronique Baikal

BAIKAL, encore un groupe à qui en temps normal je n’aurais pas donné l’heure. Il faut dire que du message envoyé à Thrashocore, mon cerveau n’a retenu qu’une seule ligne : « où se croisent Post-Metal, Trip Hop, Doom, Shoegaze, et Dark Electro ambiant ». J’ai pris peur mais après tout c’est Noël, j’ai du temps libre, le groupe est français, j’écoute donc ce premier album éponyme… C’est pas mal du tout ce que j’entends. Je le relance afin d’être sûr de moi… Oui, c’est accrocheur, mélancolique, vraiment bien foutu, dans l’air du temps nostalgique des années 2000 mais jamais racoleur, pas non plus dénué d’une certaine élégance… Ok je m’attelle à l’article.



Généralement, derrière ce genre de bonnes surprises, se cachent des musiciens installés. Je vais donc commencer par détailler les CV : un ancien X-VISION (groove thrash metal), il n’y a que le bassiste pour lequel je n’ai pu glaner aucune information. Quoi qu’il en soit, cette brève présentation des forces en présence remet les choses en perspective, l’attention et la tension remontent en flèche.



Pour le reste, si l’on admet qu’« inclassable » est une étiquette recevable alors les huit compositions de Baikal la méritent. Ainsi, dès le morceau d’ouverture « Rorschach » j’ai pensé successivement à Perry Blake (dont j’apprécie l’émotion), electro trip hop dans les arrangements, les gros riffs écrasants du doom et, pour réveiller la libido, un chant guttural gorgée de feeling (c’est rare). Au fil des titres, les auditeurs qui n’ont pas fui Slow Motion Death Sequence de Chino Moreno.



Étant conscient d’avoir fourni beaucoup de références, je vais tenter de synthétiser mon propos, l’objectif étant d’essayer de définir la musique des Français tout en vous donnant envie de la découvrir. Le socle musical n’est clairement pas à aller chercher du côté du metal. Le trip hop de MASSIVE ATTACK ou un electro rock subtil seront plus à même d’expliquer les trames sonores sur lesquelles le vocaliste pose des lignes de chant peut-être parfois un peu trop maniérées mais toujours émotionnellement justes. De plus, les parties doom death growlées sont parfaitement intégrées à l’ensemble, puissante sans agressivité, forte sans négativité, le disque étant à l’image de sa pochette : pur. Les habitués de KATATONIA étant des familiers de cette ambivalence, ils devraient clairement s’y retrouver. Moi, ce sont surtout les influences nu emo metal et MANES qui m’ont séduit car ce sont des genres rarement abordés et encore moins avec la subtilité dont le quatuor fait preuve. Il n’y a guère que le final « Foundations » que j’ai trouvé un peu trop mollasson en dépit de sa beauté fragile.



2025 - Araki records Post Doom Electro Rock Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Baikal

Post Doom Electro Rock Metal - 2009 - France

formats CD, Digital / 26/09/2025 - Araki records

écoutez RORSCHACH

BIRDBRAIN

HIKIKOMORI

ANTIBODY

CARDINAL

DESCENT

MELANIA

FOUNDATIONS

tracklist 01. Rorschach (03:31) 02. Birdbrain (04:22) 03. Hikikomori (06:48) 04. Antibody (05:33) 05. Cardinal (03:59) 06. Descent (05:19) 07. Melania (06:19) 08. Foundations (08:54)

Durée : 44:45

line up Jerome Colombelli / Guitare, Clavier

Matthieu Romarin / Chant, Clavier

Julien Turrin / Basse

Arnaud Ferveur / Batterie

parution 26 Septembre 2025

