Lychgate - Precipice

Chronique
Lychgate Precipice
Il va sans dire que nous étions nombreux à l’espérer ce quatrième album de LYCHGATE. Les amateurs que nous sommes n’avaient rien eu à se mettre sous la dent depuis l’EP Also sprach Futura de 2020, aussi est-ce qu’à l’annonce de sa sortie, tout devait être prêt : bougies délicatement parfumées, lumières tamisées, lubrifiant et mouchoirs en papier à portée de main, téléphone éteint, ne surtout rien négliger afin d’apprécier pleinement ces neuf nouvelles compositions des génies anglais sans risque de perturbations extérieures.

Si la formation est toujours menée par le guitariste / pianiste Vortigern, une nouvelle fois seul auteur – compositeur, la présence de Greg Chandler (ESOTERIC) au chant a peut-être tendance à minorer le rôle prépondérant du premier, le second n’étant ici finalement qu’un interprète, de grand talent certes mais simple interprète tout de même. Bon, il assure cependant le mixage et le mastering du LP, ce qui n’est pas une mince affaire quand on connaît la complexité, la richesse et la profondeur de cette musique… Le résultat est dingue, complètement immersif, soyeux.

Comme il fallait s’y attendre, le quintette n’est pas resté statique. Il ne l’a jamais été, chaque nouvelle sortie est l’occasion d’aller plus loin, d’expérimenter davantage, quitte à ne plus du tout jouer de black metal, étiquette de toute façon hautement discutable et ce depuis les débuts en 2013. C’est aujourd’hui flagrant : il y a davantage de tout mais assurément pas du black. Davantage de doom death, de progressif, de musique savante également, les passages instrumentaux déconstruits étant nombreux, s’invitant sur quasiment tous les titres. Néanmoins, Precipice s’inscrit comme la suite logique de The Contagion in Nine Steps pour lequel j’évoquais déjà une dimension dark jazz, un éloignement accru du metal extrême, la différence principale se situant au niveau des vocaux il me semble puisque les chants clairs ont disparus pour uniquement laisser la place à ce timbre si unique qui caractérise Greg Chandler, qu’il évolue dans le criard ou le guttural.

Bien sûr, LYCHGATE ne s’est pas transformé en un truc mou du genou qui se pignolerait sur PINK FLOYD (même si certaines guitares m’y font penser) et l’album ne se départit pas d’une certaine violence, à l’occasion de « Renunciation » ou de « The Meeting of Orion and Scorpio » par exemple, mais le compte n’y sera pas pour les adeptes du saint blast. D’ailleurs, même les admirateurs des sorties précédentes pourraient bien être surpris par ce que proposent aujourd’hui les Anglais. En effet, avec une légère réduction de la durée moyenne de ses morceaux, le compositeur semble avoir cherché à épurer sa musique, ce qui est vrai, du moins en surface : la structure des titres est presque lisible, il y a moins de superpositions de solos (de claviers, de guitares…), moins de breaks hallucinés et pourtant, derrière cette simplification apparente, les neuf minutes de « Hive of Parasites » viennent durement nous rappeler à la réalité : Vortigern est un créateur génial capable de construire autour d’une introduction rock progressif, suivie d’une montée doom qui explose en une folie black philosophique pour s’achever sur une ambiance instrumentale étrange, le genre de truc que je pouvais entendre chez TREVOR DUNN’S TRIO-CONVULSANT (Sister Phantom Owl Fish notamment). Cela pourrait être le grand n’importe quoi alors que chaque note porte la marque du talent, de l’inspiration métaphysique.

Finalement, c’est l’intégralité de Precipice qui est à l’avenant. L’orgue et les claviers horrifiques ont été remplacés par un simple piano (« Death’s Twilight Kingdom »), ce qui rend paradoxalement l’ensemble encore plus lugubre que d’habitude, le disque évoluant dans une atmosphère de dandy décadent, un clair-obscur brumeux de laudanum, intrigant, fascinant puis finalement addictif. Comme je le trouve encore meilleur que le précédent, je suis obligé de mettre la note maximale, sans aucun remords. Le parfait équilibre entre ESOTERIC, SELF HYPNOSIS et ABIGOR.
Sosthène
31 Décembre 2025 - 117 lectures

Lychgate
Doom Black Metal Expérimental
2025 - Debemur Morti Productions
notes
Chroniqueur : 10/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Lychgate
 Lychgate
Doom Black Metal Expérimental - 2011 - Royaume-Uni		   

formats
nouveaute
A paraître le 19 Décembre 2025

tracklist
01.   Introduction - The Sleeper Awakes  (02:32)
02.   Mausoleum of Steel  (04:41)
03.   Renunciation  (05:01)
04.   The Meeting of Orion and Scorpio  (04:31)
05.   Hive of Parasites  (09:58)
06.   Death's Twilight Kingdom  (07:21)
07.   Terror Silence  (04:07)
08.   Anagnorisis  (06:35)
09.   Pangaea  (03:01)

Durée : 47:47

line up
