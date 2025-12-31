Lychgate - Precipice Chronique Precipice

Finalement, c’est l’intégralité de Precipice qui est à l’avenant. L’orgue et les claviers horrifiques ont été remplacés par un simple piano (« Death’s Twilight Kingdom »), ce qui rend paradoxalement l’ensemble encore plus lugubre que d’habitude, le disque évoluant dans une atmosphère de dandy décadent, un clair-obscur brumeux de laudanum, intrigant, fascinant puis finalement addictif. Comme je le trouve encore meilleur que le précédent, je suis obligé de mettre la note maximale, sans aucun remords. Le parfait équilibre entre ESOTERIC, SELF HYPNOSIS et Il va sans dire que nous étions nombreux à l’espérer ce quatrième album de. Les amateurs que nous sommes n’avaient rien eu à se mettre sous la dent depuis l’EP Also sprach Futura de 2020, aussi est-ce qu’à l’annonce de sa sortie, tout devait être prêt : bougies délicatement parfumées, lumières tamisées, lubrifiant et mouchoirs en papier à portée de main, téléphone éteint, ne surtout rien négliger afin d’apprécier pleinement ces neuf nouvelles compositions des génies anglais sans risque de perturbations extérieures.Si la formation est toujours menée par le guitariste / pianiste, une nouvelle fois seul auteur – compositeur, la présence de ESOTERIC ) au chant a peut-être tendance à minorer le rôle prépondérant du premier, le second n’étant ici finalement qu’un interprète, de grand talent certes mais simple interprète tout de même. Bon, il assure cependant le mixage et ledu LP, ce qui n’est pas une mince affaire quand on connaît la complexité, la richesse et la profondeur de cette musique… Le résultat est dingue, complètement immersif, soyeux.Comme il fallait s’y attendre, le quintette n’est pas resté statique. Il ne l’a jamais été, chaque nouvelle sortie est l’occasion d’aller plus loin, d’expérimenter davantage, quitte à ne plus du tout jouer de, étiquette de toute façon hautement discutable et ce depuis les débuts en 2013. C’est aujourd’hui flagrant : il y a davantage de tout mais assurément pas du. Davantage de, de, de musique savante également, les passages instrumentaux déconstruits étant nombreux, s’invitant sur quasiment tous les titres. Néanmoins,s’inscrit comme la suite logique de The Contagion in Nine Steps pour lequel j’évoquais déjà une dimension, un éloignement accru duextrême, la différence principale se situant au niveau des vocaux il me semble puisque les chants clairs ont disparus pour uniquement laisser la place à ce timbre si unique qui caractérise, qu’il évolue dans le criard ou le guttural.Bien sûr,ne s’est pas transformé en un truc mou du genou qui se pignolerait sur(même si certaines guitares m’y font penser) et l’album ne se départit pas d’une certaine violence, à l’occasion de « Renunciation » ou de « The Meeting of Orion and Scorpio » par exemple, mais le compte n’y sera pas pour les adeptes du saint blast. D’ailleurs, même les admirateurs des sorties précédentes pourraient bien être surpris par ce que proposent aujourd’hui les Anglais. En effet, avec une légère réduction de la durée moyenne de ses morceaux, le compositeur semble avoir cherché à épurer sa musique, ce qui est vrai, du moins en surface : la structure des titres est presque lisible, il y a moins de superpositions de solos (de claviers, de guitares…), moins de breaks hallucinés et pourtant, derrière cette simplification apparente, les neuf minutes de « Hive of Parasites » viennent durement nous rappeler à la réalité :est un créateur génial capable de construire autour d’une introduction, suivie d’une montéequi explose en une foliephilosophique pour s’achever sur une ambiance instrumentale étrange, le genre de truc que je pouvais entendre cheznotamment). Cela pourrait être le grand n’importe quoi alors que chaque note porte la marque du talent, de l’inspiration métaphysique.Finalement, c’est l’intégralité dequi est à l’avenant. L’orgue et les claviers horrifiques ont été remplacés par un simple piano (« Death’s Twilight Kingdom »), ce qui rend paradoxalement l’ensemble encore plus lugubre que d’habitude, le disque évoluant dans une atmosphère de dandy décadent, un clair-obscur brumeux de laudanum, intrigant, fascinant puis finalement addictif. Comme je le trouve encore meilleur que le précédent, je suis obligé de mettre la note maximale, sans aucun remords. Le parfait équilibre entreet ABIGOR

