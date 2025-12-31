Haimad - When Night Rode Across the North Chronique When Night Rode Across the North

Alors voilà un groupe dont il y a plus de choses à dire sur sa carrière que sur sa musique. Ou du moins un groupe qu’il est nécessaire de présenter en détail avant même de s’intéresser à ses compositions. Pourquoi ? Parce qu’il sort en 2025 son premier album après trente années d’existence. Et attention, cette existence est avérée : ce n’est pas une tentative de se faire passer pour présent dans la scène depuis plus longtemps que la réalité. HAIMAD est référencé sur Metal Archives depuis 2003, pour avoir sorti une démo en 1995 et deux EP en 1997 et 1999. Il était bel et bien là dès cette époque.



À ses débuts, il s’agissait d’un véritable groupe, avec carrément six membres : chanteur, guitaristes, bassiste, batteur et claviériste. Mais juste après la sortie du deuxième EP, le groupe a mis fin à ses activités. Le claviériste Fenalik a disparu des radars, tout comme le batteur Keuron et le bassiste Crom. L’un des guitaristes, Saurin, et le chanteur, Agilma, ont chacun fait une overdose mortelle à quelques années d’écart, en 2000 et 2007. Ainsi, il n’y a que l’autre guitariste, Azradan, qui a poursuivi l’aventure. Si l’on peut appeler ça « poursuivre », puisqu’il n’a participé qu’à un EP avec le groupe CHAOSDAEMON en 2013. Cela montrait en tout cas son envie de recommencer à faire du black metal, et il lui a fallu attendre 2019 pour y parvenir, en remettant en marche la machine HAIMAD. Pour l’accompagner aux orchestrations, il s’est trouvé un partenaire tout neuf en la personne de Szhethil. Ce nouveau venu, pourtant né en 1975, faisait là ses grands débuts. Depuis, on le retrouve un peu partout, ayant intégré plusieurs formations : PROFANE BURIAL, BABELS TÅRN et KHÔRA. Il a même créé (et déjà abandonné) la sienne : HOGSTUL.



Azradan et Szhethil sont donc les deux membres officiels d’HAIMAD depuis 2019, année de la sortie d’un EP célébrant leur retour. Ils étaient alors accompagnés d’un batteur qui n’est pas resté bien longtemps : le célèbre Allemand M.D.B., passé par ADVERSVM, PESTNEBEL, ABYTHIC… Et ils ont confié les vocaux à une autre pointure : Infaustus de SETHERIAL, BLACKWINDS, DIABOLICAL… Il n’était que membre de session, mais cela ne l’a pas empêché de rempiler en 2025 pour le premier album. Enfin ! Un premier album après tant de péripéties ! When Night Rode Across the North est là, avec en prime un nouveau batteur invité : Nils Fjellström de NORDJEVEL, anciennement de DARK FUNERAL !



Voilà, vous comprenez donc que c’est un événement d’avoir un véritable opus de HAIMAD après tant de péripéties. Évidemment, le groupe s’est appliqué et a créé un album concept, composé de sept longues pistes. Elles durent entre six et neuf minutes et racontent une histoire inspirée par Tolkien. Il s’agit d’une liturgie noire dédiée à Sauron, qui se veut une méditation sur la ruine comme état naturel du monde. Et pour servir cette histoire, le groupe délivre un black metal plutôt classique, dans la mouvance du style de la fin des années 90. C’est un retour en arrière qui a quelque chose de rafraîchissant et qui a l’avantage d’avoir été peaufiné. Tout est bien en place et les orchestrations sont appliquées. Cependant, malgré une exécution irréprochable, peu de moments parviennent à réellement émerger du flux. L’ensemble montre alors rapidement ses limites et révèle un cruel manque de personnalité. C’est un album qui s’écoute agréablement, sans pour autant rester véritablement en mémoire.



Un disque respectable et sincère, dont la valeur tient peut-être davantage à son histoire qu’à ce qu’il laisse musicalement.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2025 - Northern Silence Productions Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Haimad

Black Metal Mélodique - 1994 - Suède

tracklist 01. When Night Rode Across the North 02. Nen Cenedril 03. Where Serpents Wait in Withering Ruins 04. Naur 05. Voice of the Dread Abomination 06. Of Smokeless Fire and Smouldering Ash 07. The Key to the First and Final Day

Durée : 47:48

parution 7 Novembre 2025

Essayez aussi Moosegut

In Nature's Embrace

2025 - Darker Than Black Der Weg einer Freiheit

Der Weg Einer Freiheit

2010 - Viva Hate Records Mardom

Dead Soul Age

2024 - Personal Records Gestapo 666

Satanic Shariah

2019 - Drakkar Productions Thy Serpent

Christcrusher

1998 - Spinefarm Records

