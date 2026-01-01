chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
148 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Destruction Ritual
 Destruction Ritual - Provid... (C)
Par AxGxB		   
Soul Blind
 Soul Blind - Red Sky Mourning (C)
Par Hölm		   
Fossilization
 Fossilization - Leprous Day... (C)
Par Keyser		   
Les news du 29 Décembre 2025
 Les news du 29 Décembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Décembre 2025
 Les news du 27 Décembre 202... (N)
Par Lestat		   
Death From Above
 Death From Above - Reckonin... (C)
Par Sosthène		   
Glorious Depravity
 Glorious Depravity - Death ... (C)
Par Sosthène		   
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Jean-Clint		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par AxGxB		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   

Blood Red Throne - Siltskin

Chronique
Blood Red Throne Siltskin
Gardant son rythme habituel de sortie il était donc logique que cette fin d’année 2025 voit le retour du combo de Kristiansand, quasiment deux ans après l’agréable « Nonagon » qui confirmait la bonne dynamique actuelle du quintet qui en a fini pour le moment de ses incessants mouvements en interne. Rien d’étonnant donc que ce nouvel opus reprenne en tous points les éléments de ses récents prédécesseurs, et l’on ne lui en tiendra pas rigueur vu que c’est exactement ce qu’on attend de ses auteurs… avec cependant les mêmes points positifs et négatifs. Car comme d’habitude sans être indispensable ni devenir un classique en puissance on appréciera se le réécouter de temps en temps pour s’envoyer une bonne dose de Death Metal puissant et lourd, riche en uppercuts et autres enchaînements dévastateurs à défaut d’avoir les armes pour jouer les premiers rôles et la place sur le podium mondial. Néanmoins là où l’entité avait parfois tendance à avoir quelques passages à vide force est de reconnaître qu’ici elle offre le disque le plus percutant depuis longtemps, vu qu’on ne va pas s’ennuyer une seule seconde et que l’inspiration va rester constante (même si l’on a en permanence un sentiment de recyclage).

C’est effectivement le cas de « Scraping Out The Cartilage » qui après une montée en pression progressive nous offre tout son panel rythmique au complet, avec donc ce qu’il faut de variations comme de densité générale… et même si ça s’éternise légèrement l’ensemble où lenteur et parties rapides sont sur un pied d’égalité (renforcées par de nombreux moments mid-tempo imparables), tout cela passe tranquillement de par un dynamisme constant et une force de frappe intéressante à suivre. D’ailleurs ce ressenti va s’accentuer doucement à chaque nouvelle plage et tout d’abord sur l’excellent et profond « Beneath The Means » particulièrement écrasant et suffocant, tant c’est largement bridé en jouant principalement sur un côté massif et une obscurité renforcée même si ça n’oublie pas d’accélérer avec parcimonie. Avec un rendu impeccable et qui ne s’éternise pas le groupe confirme ici sa forme actuelle vu que ce type de morceau joué au ralenti avait tendance dans un passé proche à s’enliser quel que peu, chose qui n’est pas du tout le cas ici vu que « Necrolysis » situé un peu plus loin sera du même tonneau positif tout en proposant un côté remuant fort sympathique (même si « Vestigial Remnantes » va retomber dans ses travers… ceci étant finalement le seul moment faible de cette galette). Du coup entre le varié « Husk In The Grain » qui joue sur le grand-écart permanent avec beaucoup de réussite ou le court et surpuissant « Anodyne Rust » (qui voit le retour à de la brutalité exacerbée sur fond d’écriture rudimentaire) à l’intensité permanente et à l’écriture direct et sans concessions, cette première moitié de long-format ne montre aucun répit ni moment où l’on se tenterait de décrocher en cours de route, confirmant que nous sommes bien sur un bon cru du gang nordique.

Nulle surprise donc que la suite et fin de ce « Siltskin » conserve les bons éléments déjà entendus, que ce soit avec le pachydermique et rampant « Vermicular Heritage » aux trois parties distinctes ou via le furieux et primitif « On These Bones » qui défouraille comme il se doit sur fond d’exécution débridée où la rythmique est enlevée la plupart du temps, prouvant une fois encore que les gars ont retrouvé un certain allant qui s’était estompé. Et afin de finir correctement place au long et varié « Marrow Of The Earth » qui après des arpèges froids joués dans le vide sidéral (complétés par un break atmosphérique qui ne sert pas à grand-chose) va envoyer une bonne dose d’alternance continue pas dégueulasse, et qui sans faire sauter au plafond va terminer les débats de façon assez convaincante… à l’instar de tout ce qui l’a précédé. Faisant du neuf avec du vieux la bande livre donc quelque chose d’efficace et dense qui a de quoi plaire aux fans même les plus exigeants et ça n’est pas si mal finalement… tant on sait que dans ce registre hyper concurrentiel il y a de quoi s’y perdre quand on fait dans la surenchère.

Suivant donc son chemin en dépit des modes et de la superficialité actuelle BLOOD RED THRONE continue son travail de sape malgré son statut d’honnête artisan sérieux et appliqué qui lui colle à peau (et dont il ne pourra sans doute jamais véritablement s’en dépêtrer) mais cela lui importe peu finalement, tant il reste intègre à sa ligne de conduite jusqu’au bout des doigts. En tout cas cela personne ne pourra lui reprocher ni le contredire tant ça devient rare désormais, prouvant que cela paie toujours même si cela ne se fait pas sans heurts… même si dorénavant il a retrouvé une seconde jeunesse malgré son âge bien avancé sur la scène nationale et internationale. Autant de bonnes raisons de croire que toute cette positivité continuera dans le futur et même si elle disparaît on n’accablera pas le vétéran Daniel Olaisen et ses comparses, vu qu’ils auront toujours toute notre sympathie pour leur sincérité et leur engagement depuis leurs débuts, et ce même si ce nouveau chapitre n’intéressera probablement que peu de monde finalement.
Thrasho Amazon Jean-Clint
1 Janvier 2026 - 47 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Blood Red Throne
Death Metal
2025 - Soulseller Records
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  6.43/10

plus d'infos sur
Blood Red Throne
 Blood Red Throne
Death Metal - 1998 - Norvège		   

nouveaute
A paraître le 5 Décembre 2025

tracklist
01.   Scraping Out The Cartilage
02.   Beneath The Means
03.   Husk In The Grain
04.   Necrolysis
05.   Anodyne Rust
06.   Vestigial Remnants
07.   Vermicular Heritage
08.   On These Bones
09.   Marrow Of The Earth

Durée : 45 minutes

voir aussi
Blood Red Throne
 Blood Red Throne
Come Death
2007 - Earache Records		   
Blood Red Throne
 Blood Red Throne
Fit To Kill
2019 - Mighty Music		   
Blood Red Throne
 Blood Red Throne
Nonagon
2024 - Soulseller Records		   
Blood Red Throne
 Blood Red Throne
Imperial Congregation
2021 - Nuclear Blast Records		   
Blood Red Throne
 Blood Red Throne
Blood Red Throne
2013 - Sevared Records		   

Essayez aussi
Sulphurous
 Sulphurous
The Black Mouth Of Sepulchre
2021 - Dark Descent Records		   
Death Vomit
 Death Vomit
Gutted By Horrors
2014 - Xtreem Music		   
Graveater
 Graveater
.​.​.Of Harrowing Remains (Démo)
2022 - Autoproduction		   
Gutter Instinct
 Gutter Instinct
Heirs Of Sisyphus
2018 - Pulverised Records		   
Sinister
 Sinister
The Carnage Ending
2012 - Massacre Records		   

Blood Red Throne
Siltskin
Lire la chronique
Destruction Ritual
Providence
Lire la chronique
Lychgate
Precipice
Lire la chronique
Haimad
When Night Rode Across the ...
Lire la chronique
Soul Blind
Red Sky Mourning
Lire la chronique
Baikal
Baikal
Lire la chronique
Fossilization
Leprous Daylight
Lire la chronique
Noirsuaire
The Dragging Poison
Lire la chronique
Author & Punisher
Nocturnal Birding
Lire la chronique
Woest
Vomir à outrance
Lire la chronique
Inerte
Singulier
Lire la chronique
Morte France
Hesperia
Lire la chronique
Eldur
Proscribed Chronicles Of Ni...
Lire la chronique
Tria Prima
The Mortificatio
Lire la chronique
Agressor
Medieval Rites
Lire la chronique
Dead And Dripping
Nefarious Scintillations
Lire la chronique
Altars Ablaze
Indiscriminate Exterminatio...
Lire la chronique
Death From Above
Reckoning of the Damned
Lire la chronique
Converge / Chelsea Wolfe
Bloodmoon: I
Lire la chronique
Jours Pâles
Résonances
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
The Dreaming Prince In Ecstasy
Lire la chronique
Glorious Depravity
Death Never Sleeps
Lire la chronique
Fields of Mildew
IV
Lire la chronique
Dimholt
MetaForm
Lire la chronique
Aluk Todolo
Lux
Lire la chronique
Orly
On.Rouvrira.Les.Yeux
Lire la chronique
Headbussa
Necessary Violence (EP)
Lire la chronique
Yfel1710
Black Metal Gnosis
Lire la chronique
Æsir Clan
Æsirblod, arv av triumf (EP)
Lire la chronique
Nornes
Thou Hast Done Nothing
Lire la chronique