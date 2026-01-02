chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
273 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Destruction Ritual
 Destruction Ritual - Provid... (C)
Par AxGxB		   
Soul Blind
 Soul Blind - Red Sky Mourning (C)
Par Hölm		   
Fossilization
 Fossilization - Leprous Day... (C)
Par Keyser		   
Les news du 29 Décembre 2025
 Les news du 29 Décembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Décembre 2025
 Les news du 27 Décembre 202... (N)
Par Lestat		   
Death From Above
 Death From Above - Reckonin... (C)
Par Sosthène		   
Glorious Depravity
 Glorious Depravity - Death ... (C)
Par Sosthène		   
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Jean-Clint		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par AxGxB		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   

Wivre - Wivre I

Chronique
Wivre Wivre I
Je l’avais vu passer cet album de WIVRE, le confondant d’ailleurs instantanément avec VOUÏVRE (le vilain pas beau). Il faut dire qu’en plus de la proximité phonétique, puisqu’il s’agit de l’évolution étymologique du même mot racine, la pochette du premier se rapproche énormément du logo du second (un dragon ailé dans un bouclier ou un blason), cela expliquant donc aisément la confusion.

Pour présenter rapidement la formation lyonnaise, Wivre I est un premier album digital initialement paru en avril 2025 avant d’être réédité en octobre par Remparts Productions au format cassette puis en novembre cette fois au format CD chez Naturmacht Productions. Ces signatures devraient donc être le signe d’un travail qualitatif qui mériterait que l’on s’y intéresse sérieusement.

Composé de dix titres, l’album a pour principale particularité d’alterner de longues pièces (jamais en-dessous des six minutes) de black metal épique et mélodique avec des interludes médiévaux dont les thèmes sont ensuite parfois repris dans leur version extrême, « V » puis « VI (The Hunt) » par exemple. Face à une telle construction, plusieurs postures sont envisageables : la première, si l’auditeur est uniquement amateur de néoclassique, sera de déplorer le versant black qui vient souiller des ambiances apaisantes à la DARK SANCTUARY ou, surtout, VÉHÉMENCE. La seconde sera au contraire de trouver que les interruptions sont trop nombreuses, finissant par casser la dynamique instaurée par les « vraies » compositions qui, si elles s’inscrivent dans un courant nordique certes traditionnel, n’en restent pas moins intéressantes car proprement interprétées, surtout dotées d’ambiances guerrières fortement évocatrices. Enfin, il y a la troisième voie qui est celle empruntée par le morceau « X (Sanctuary) » qui, au cours de ses dix minutes, propose une réunion des deux mondes en alternant les moments raw avec des passages fantasy, dualité fusionnelle que nous pouvons également retrouver au cours des premières mesures de « IV (Enemies at the Gates) » par exemple.

À titre personnel, même si je reconnais que les transitions sont réussies, je préfère largement quand WIVRE exprime pleinement ses influences IMMORTAL (« II (Frost’s Dominion) ») ou DARKTHRONE (la pesanteur lancinante de « VIII (Under a Moonlit Sky) ») parce qu’il parvient alors à développer des ambiances froides à l’aide de riffs certes simples, sans doute encore insuffisamment variés mais terriblement efficaces. De plus, ces cinq chansons intégrant déjà elles-mêmes des éléments médiévaux, l’intérêt d’ajouter en surplus des interludes acoustiques me semble moindre car trop systématique.

Par conséquent, Wivre I se présente à nous comme un LP à découvrir car il offre une approche dépouillée du genre black metal, imprégnée de la scène norvégienne des années 90, les influences médiévales étant des bonus pour quiconque apprécie VÉHÉMENCE. En revanche, si suite il y a (ce dont je ne doute guère), j’espère que le one-man band se focalisera uniquement sur les parties extrêmes, l’acoustique mis en retrait (une intro, une outro ?) ou alors directement intégré aux structures afin de supprimer la dichotomie.
Thrasho Amazon Sosthène
2 Janvier 2026 - 113 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Wivre
Black Metal
2025 - Naturmacht Productions
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Wivre
 Wivre
Black Metal - 2025 - France		   

formats
  • Digital / 25/04/2025 - Indépendant
  • K7 / 05/10/2025 - Remparts Productions (Limited edition)
  • CD / 28/11/2025 - Naturmacht Productions (Digipak, Limited edition)

tracklist
01.   I  (01:12)
02.   II (Frost's Dominion)  (06:23)
03.   III  (01:58)
04.   IV (Enemies at the Gates)  (07:57)
05.   V  (01:06)
06.   VI (The Hunt)  (06:38)
07.   VII  (02:02)
08.   VIII (Under a Moonlit Sky)  (06:19)
09.   IX  (01:38)
10.   X (Sanctuary)  (10:25)

Durée : 45:38

line up
parution
25 Avril 2025

Essayez aussi
Ofermod
 Ofermod
Ofermodian Litanies (EP)
2022 - Regain Records		   
Ebony Pendant / Lamp Of Murmuur
 Ebony Pendant / Lamp Of Murmuur
Plenilunar Requiems (Split-CD)
2022 - GoatowaRex		   
Patria
 Patria
Magna Adversia
2017 - Soulseller Records		   
Aosoth
 Aosoth
Ashes of Angels
2009 - Agonia Records		   
Aara
 Aara
Triade III: Nyx
2023 - Debemur Morti Productions		   

Wivre
Wivre I
Lire la chronique
Big Business
Mind the Drift
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Blood Red Throne
Siltskin
Lire la chronique
Destruction Ritual
Providence
Lire la chronique
Lychgate
Precipice
Lire la chronique
Haimad
When Night Rode Across the ...
Lire la chronique
Soul Blind
Red Sky Mourning
Lire la chronique
Baikal
Baikal
Lire la chronique
Fossilization
Leprous Daylight
Lire la chronique
Noirsuaire
The Dragging Poison
Lire la chronique
Author & Punisher
Nocturnal Birding
Lire la chronique
Woest
Vomir à outrance
Lire la chronique
Inerte
Singulier
Lire la chronique
Morte France
Hesperia
Lire la chronique
Eldur
Proscribed Chronicles Of Ni...
Lire la chronique
Tria Prima
The Mortificatio
Lire la chronique
Agressor
Medieval Rites
Lire la chronique
Dead And Dripping
Nefarious Scintillations
Lire la chronique
Altars Ablaze
Indiscriminate Exterminatio...
Lire la chronique
Death From Above
Reckoning of the Damned
Lire la chronique
Converge / Chelsea Wolfe
Bloodmoon: I
Lire la chronique
Jours Pâles
Résonances
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
The Dreaming Prince In Ecstasy
Lire la chronique
Glorious Depravity
Death Never Sleeps
Lire la chronique
Fields of Mildew
IV
Lire la chronique
Dimholt
MetaForm
Lire la chronique
Aluk Todolo
Lux
Lire la chronique
Orly
On.Rouvrira.Les.Yeux
Lire la chronique
Headbussa
Necessary Violence (EP)
Lire la chronique