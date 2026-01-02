Wivre - Wivre I Chronique Wivre I

Par conséquent, Wivre I se présente à nous comme un LP à découvrir car il offre une approche dépouillée du genre black metal, imprégnée de la scène norvégienne des années 90, les influences médiévales étant des bonus pour quiconque apprécie VÉHÉMENCE. En revanche, si suite il y a (ce dont je ne doute guère), j’espère que le one-man band se focalisera uniquement sur les parties extrêmes, l’acoustique mis en retrait (une intro, une outro ?) ou alors directement intégré aux structures afin de supprimer la dichotomie. Je l’avais vu passer cet album de, le confondant d’ailleurs instantanément avec(le vilain pas beau). Il faut dire qu’en plus de la proximité phonétique, puisqu’il s’agit de l’évolution étymologique du même mot racine, la pochette du premier se rapproche énormément du logo du second (un dragon ailé dans un bouclier ou un blason), cela expliquant donc aisément la confusion.Pour présenter rapidement la formation lyonnaise,est un premier album digital initialement paru en avril 2025 avant d’être réédité en octobre par Remparts Productions au format cassette puis en novembre cette fois au format CD chez Naturmacht Productions . Ces signatures devraient donc être le signe d’un travail qualitatif qui mériterait que l’on s’y intéresse sérieusement.Composé de dix titres, l’album a pour principale particularité d’alterner de longues pièces (jamais en-dessous des six minutes) deépique et mélodique avec des interludes médiévaux dont les thèmes sont ensuite parfois repris dans leur version extrême, « V » puis « VI (The Hunt) » par exemple. Face à une telle construction, plusieurs postures sont envisageables : la première, si l’auditeur est uniquement amateur de, sera de déplorer le versantqui vient souiller des ambiances apaisantes à la DARK SANCTUARY ou, surtout, VÉHÉMENCE . La seconde sera au contraire de trouver que les interruptions sont trop nombreuses, finissant par casser la dynamique instaurée par les « vraies » compositions qui, si elles s’inscrivent dans un courant nordique certes traditionnel, n’en restent pas moins intéressantes car proprement interprétées, surtout dotées d’ambiances guerrières fortement évocatrices. Enfin, il y a la troisième voie qui est celle empruntée par le morceau « X (Sanctuary) » qui, au cours de ses dix minutes, propose une réunion des deux mondes en alternant les momentsavec des passages, dualité fusionnelle que nous pouvons également retrouver au cours des premières mesures de « IV (Enemies at the Gates) » par exemple.À titre personnel, même si je reconnais que les transitions sont réussies, je préfère largement quandexprime pleinement ses influences IMMORTAL (« II (Frost’s Dominion) ») ou DARKTHRONE (la pesanteur lancinante de « VIII (Under a Moonlit Sky) ») parce qu’il parvient alors à développer des ambiances froides à l’aide de riffs certes simples, sans doute encore insuffisamment variés mais terriblement efficaces. De plus, ces cinq chansons intégrant déjà elles-mêmes des éléments médiévaux, l’intérêt d’ajouter en surplus des interludes acoustiques me semble moindre car trop systématique.Par conséquent,se présente à nous comme un LP à découvrir car il offre une approche dépouillée du genre, imprégnée de la scène norvégienne des années 90, les influences médiévales étant des bonus pour quiconque apprécie. En revanche, si suite il y a (ce dont je ne doute guère), j’espère que lese focalisera uniquement sur les parties extrêmes, l’acoustique mis en retrait (une intro, une outro ?) ou alors directement intégré aux structures afin de supprimer la dichotomie.

