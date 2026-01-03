16 - Deep Cuts from Dark Clouds Chronique Deep Cuts from Dark Clouds

Deep Cuts from Dark Clouds, tout est une question de contexte. J’avais vite mis de côté l’album à l’époque de sa sortie, trouvant que la formation avait, pour la première fois, perdu la recette de son sludge iconique, noise rock, acide et batailleur, seule formation à le jouer de cette manière. C’est à la « faveur » des désastres récents de 16 – enchainant les mauvais disques depuis le départ définitif de Cris Jerue – que je suis retourné vers lui avec un regard neuf : celui que l’on a envers une œuvre mésestimée d’un groupe défunt (c’est, du moins, tel que je le considère aujourd’hui) avec ce que cela sous-tend de bienveillance et d’empathie.



16 offrait alors un successeur au retour Deep Cuts from Dark Clouds n’avait pas le sens de l’accueil de son prédécesseur, son sludge compact, gris, aux couleurs maussades contrastant avec son radieux grand-frère jusqu’à une pochette faisant des ponts entre pharmacopée et mort, ne laissant rien dans ma tête à part de la boue en dépit d’élans groovy n’ayant pas totalement disparu (« Opium Hook » par exemple).



Une déception… jusqu’à récemment. Deep Cuts from Dark Clouds prend son sens en tant qu’album de 16 resitué dans la carrière des Ricains, vieux et rendus amers par les déboires passés. Ce sludge ne peut venir que d'un groupe qui a connu les galères précédentes, un sludge terne, aigre, à deux doigts d'être aigri mais qui est surtout fait du béton que la bande a connu au point d’être devenu une part d’elle-même. Béton des rues, bitume fondu par la chaleur ambiante, béton carcéral : la libération dessinée sur les vacances



Il y a donc le plaisir de retrouver ce sludge unique, sans prise de risque mais avec ce qu’il faut de particulier pour ne pas faire de Deep Cuts from Dark Clouds un disque redondant dans la discographie de 16 (chose dans laquelle tombera, avec le recul,



Tout cela fait-il de Deep Cuts from Dark Clouds un incontournable de 16 ? Ces riffs tous droits issus d’une version de Meantime de Helmet ayant pris perpète le laissent penser (« Parasite » ; « The Sad Clown » ; « Bowels of a Baby Killer »), de même qu’un parti-pris agressif après un retour plus enjôleur. Cependant, les quelques nuances évoquées plus haut ne sont décelables que par un amateur de longue-date ayant écouté en boucle les œuvres des Ricains. Ces derniers ont pris un risque en décidant de ne pas varier fondamentalement leur propos entre les morceaux, offrant un monolithe radical, non pas extrême dans son style mais allant au bout des choses et même au-delà (difficile parfois de rester attentif malgré la relativement courte durée de l’ensemble, notamment lors du doublet « Ants in my Bloodstream » / « Broom Pusher »). 