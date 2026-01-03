chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
92 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Wivre
 Wivre - Wivre I (C)
Par Jean-Clint		   
Destruction Ritual
 Destruction Ritual - Provid... (C)
Par AxGxB		   
Soul Blind
 Soul Blind - Red Sky Mourning (C)
Par Hölm		   
Fossilization
 Fossilization - Leprous Day... (C)
Par Keyser		   
Les news du 29 Décembre 2025
 Les news du 29 Décembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Décembre 2025
 Les news du 27 Décembre 202... (N)
Par Lestat		   
Death From Above
 Death From Above - Reckonin... (C)
Par Sosthène		   
Glorious Depravity
 Glorious Depravity - Death ... (C)
Par Sosthène		   
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Jean-Clint		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par AxGxB		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   

16 - Deep Cuts from Dark Clouds

Chronique
16 Deep Cuts from Dark Clouds
Avec Deep Cuts from Dark Clouds, tout est une question de contexte. J’avais vite mis de côté l’album à l’époque de sa sortie, trouvant que la formation avait, pour la première fois, perdu la recette de son sludge iconique, noise rock, acide et batailleur, seule formation à le jouer de cette manière. C’est à la « faveur » des désastres récents de 16 – enchainant les mauvais disques depuis le départ définitif de Cris Jerue – que je suis retourné vers lui avec un regard neuf : celui que l’on a envers une œuvre mésestimée d’un groupe défunt (c’est, du moins, tel que je le considère aujourd’hui) avec ce que cela sous-tend de bienveillance et d’empathie.

16 offrait alors un successeur au retour Bridges to Burn et son évolution vers un stoner plus accueillant que les brûlots « street » qu’avait créé la bande avant le départ en cure de désintoxication de Cris Jerue (celle-ci ayant mis, entre autres évènements, le projet entre parenthèses à l’époque). Sauf que Deep Cuts from Dark Clouds n’avait pas le sens de l’accueil de son prédécesseur, son sludge compact, gris, aux couleurs maussades contrastant avec son radieux grand-frère jusqu’à une pochette faisant des ponts entre pharmacopée et mort, ne laissant rien dans ma tête à part de la boue en dépit d’élans groovy n’ayant pas totalement disparu (« Opium Hook » par exemple).

Une déception… jusqu’à récemment. Deep Cuts from Dark Clouds prend son sens en tant qu’album de 16 resitué dans la carrière des Ricains, vieux et rendus amers par les déboires passés. Ce sludge ne peut venir que d'un groupe qui a connu les galères précédentes, un sludge terne, aigre, à deux doigts d'être aigri mais qui est surtout fait du béton que la bande a connu au point d’être devenu une part d’elle-même. Béton des rues, bitume fondu par la chaleur ambiante, béton carcéral : la libération dessinée sur les vacances Bridges to Burn – non pas bienheureuses pour autant – n’aura été qu’un leurre, les vieux démons n’ayant pas fini de montrer leur sourire ricanant, obsédant un groupe qui paraît être pris dans une spirale stérile de rumination, des riffs concassant les murs, le vide puis leur propre corps mécaniquement (un feeling industriel habite des titres comme « Her Little “Accident” », « Bowels of a Baby Killer » ou « Only Photographs Remain »). La production, autre biais de négativité repoussant au départ, transforme davantage l’ensemble en ciment passé à la bétonnière, compacte mais laissant l’oreille s’attarder sur un élément en particulier pour peu qu’on y plonge la tête (on peut ainsi profiter de la performance du batteur Mateo Pinkerton, nouveau venu et faisant tout pour mériter sa place).

Il y a donc le plaisir de retrouver ce sludge unique, sans prise de risque mais avec ce qu’il faut de particulier pour ne pas faire de Deep Cuts from Dark Clouds un disque redondant dans la discographie de 16 (chose dans laquelle tombera, avec le recul, Lifespan of a Moth). Au-delà de ces paroles contant des histoires de tueur en série et/ou de femme meurtrie sur « Her Little “Accident” » et « Only Photographs Remain » – une envie de faire plaisir à Scott Hull (Pig Destroyer ; Agoraphobic Nosebleed) qui s’est occupé de masteriser l’album ? –, c’est bien celles évoquant la drogue qui font particulièrement mouche, tant elles paraissent dites avec fatalité et non plus une arrogance de junkhead comme cela pouvait être le cas par le passé (« Beyond Fixable » et ces intonations presque plaintives). Cris Jerue enlève tout romantisme à l’addiction pour ne laisser qu’un grand vide au travers d'une performance éteinte derrière les hurlements.

Tout cela fait-il de Deep Cuts from Dark Clouds un incontournable de 16 ? Ces riffs tous droits issus d’une version de Meantime de Helmet ayant pris perpète le laissent penser (« Parasite » ; « The Sad Clown » ; « Bowels of a Baby Killer »), de même qu’un parti-pris agressif après un retour plus enjôleur. Cependant, les quelques nuances évoquées plus haut ne sont décelables que par un amateur de longue-date ayant écouté en boucle les œuvres des Ricains. Ces derniers ont pris un risque en décidant de ne pas varier fondamentalement leur propos entre les morceaux, offrant un monolithe radical, non pas extrême dans son style mais allant au bout des choses et même au-delà (difficile parfois de rester attentif malgré la relativement courte durée de l’ensemble, notamment lors du doublet « Ants in my Bloodstream » / « Broom Pusher »). Autrefois laissé de côté pour aller vers d’autres disques demandant moins d’engagement, je vois aujourd’hui la valeur intrinsèque d’un album qui, s’il est loin d’être un essentiel des Ricains, est dédié aux fans de leur première époque dans son atmosphère apathique et hostile. Ces derniers trouveront ici un dernier coup d’éclat de ces sans-éclats condamnés bien avant de passer devant le juge.
Thrasho Amazon Ikea
3 Janvier 2026 - 12 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
16
Sludge / Noisecore
2012 - Relapse Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines : (3)  7.33/10

plus d'infos sur
16
 16
Groove Heavy / Rock Metal / (ex) Sludge - 1991 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Theme from ‘Pillpopper’  (03:41)
02.   Parasite  (03:51)
03.   Her Little “Accident”  (04:15)
04.   The Sad Clown  (03:06)
05.   Ants in my Bloodstream  (04:34)
06.   Broom Pusher  (03:11)
07.   Opium Hook  (04:26)
08.   Bowels of a Baby Killer  (04:50)
09.   Beyond Fixable  (03:40)
10.   Only Photographs Remain  (04:23)

Durée : 40:01

line up
parution
24 Avril 2012

voir aussi
16
 16
Into Dust
2022 - Relapse Records		   
16
 16
Blaze of Incompetence
1997 - Pessimiser Records		   
16
 16
Curves That Kick
1993 - Bacteria Sour Records		   
16
 16
Zoloft Smile
2002 - At A Loss Recordings		   
16
 16
Guides for the Misguided
2025 - Relapse Records		   

16
Deep Cuts from Dark Clouds
Lire la chronique
Mortis Mutilati
Dead in Paris 2025 (Live)
Lire la chronique
Wivre
Wivre I
Lire la chronique
Big Business
Mind the Drift
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Blood Red Throne
Siltskin
Lire la chronique
Destruction Ritual
Providence
Lire la chronique
Lychgate
Precipice
Lire la chronique
Haimad
When Night Rode Across the ...
Lire la chronique
Soul Blind
Red Sky Mourning
Lire la chronique
Baikal
Baikal
Lire la chronique
Fossilization
Leprous Daylight
Lire la chronique
Noirsuaire
The Dragging Poison
Lire la chronique
Author & Punisher
Nocturnal Birding
Lire la chronique
Woest
Vomir à outrance
Lire la chronique
Inerte
Singulier
Lire la chronique
Morte France
Hesperia
Lire la chronique
Eldur
Proscribed Chronicles Of Ni...
Lire la chronique
Tria Prima
The Mortificatio
Lire la chronique
Agressor
Medieval Rites
Lire la chronique
Dead And Dripping
Nefarious Scintillations
Lire la chronique
Altars Ablaze
Indiscriminate Exterminatio...
Lire la chronique
Death From Above
Reckoning of the Damned
Lire la chronique
Converge / Chelsea Wolfe
Bloodmoon: I
Lire la chronique
Jours Pâles
Résonances
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
The Dreaming Prince In Ecstasy
Lire la chronique
Glorious Depravity
Death Never Sleeps
Lire la chronique
Fields of Mildew
IV
Lire la chronique
Dimholt
MetaForm
Lire la chronique
Aluk Todolo
Lux
Lire la chronique