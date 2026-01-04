Slaughterday - Terrified Chronique Terrified (EP)





Et effectivement musicalement le groupe va aller plus loin dans le rétro en s’aventurant vers de nouveaux horizons tant ça va être encore plus primitif du côté de l’écriture, avec une durée générale expéditive sans qu’en revanche on n’y trouve à redire. Car sans être un hommage clair et net aux pionniers américains du Grindcore le binôme s’est fait une petite parenthèse sincère et agréable, où l’on ressent plus qu’habituellement cette simplicité qui lui sied parfaitement. Sur ce point cela arrive aisément avec « Ashes Of The Innocent » qui va mettre d’entrée tout le panel rythmique en valeur, oscillant entre débridage intense et blasts marqués sur fond de riffs incisifs et primitifs dégoulinants de graisses en tous genres (et d’où émerge du mid-tempo légèrement Thrashy), et de passages plus lents et rampants qui amènent de la profondeur et de la noirceur à une composition impeccable qui sert de parfait condensé du reste à venir ici. Car les gars vont continuer d’alourdir leur propos avec le suintant et suffocant « Fleshtorn Future » où ici l’accent est mis sur le côté écrasant, vu que la vitesse n’est présente qu’en de courtes occasions pour privilégier les instants en headbanging et ainsi mieux resserrer son étau dans cet océan d’obscurité absolue, où l’auditeur est immédiatement happé sans que son attention ne se relâche outre mesure.



Du coup après nous avoir emmené aux limites de l’étouffement l’entité va relâcher légèrement la pression en remettant l’explosivité de façon frontale avec les très courts et redoutables « Terrified » et « Chained To Oblivion », qui nous envoient une bonne rasade de Crust et Punk joués de façon débridée et quasiment sans ralentir la cadence. Car hormis quelques anodins ralentissements l’ensemble reste calé à fond la caisse et sent à plein nez le meilleur d’AUTOPSY et de « Scream Bloody Gore » de DEATH, où cette exécution rudimentaire affirmée puant la crasse et la bière chaude se révèle être excellente. Car encore plus qu’auparavant ça ne se pose aucune question si ce n’est celle de tout envoyer valdinguer pour cracher son énergie et ses revendications à la face du monde, afin de clôturer ce déluge violent de la meilleure façon qui soit… avec là-encore une réussite incontestable. Si tout cela sera évidemment beaucoup trop éphémère du côté de la temporalité pour vraiment apprécier le rendu ici proposé il faut bien reconnaître que ces dix minutes montre en main filent à toute allure, sans qu’on ne décroche un seul instant… faisant ainsi de cet enregistrement une vraie réussite à défaut d’être néanmoins indispensable. A voir si cette nouvelle approche continuera dans le futur ou s’il ne s’agissait que d’un feu de paille jouissif et éphémère fait pour prendre le public à revers, en attendant de retourner à ses pénates musicales habituelles en version plus longue. Bouche-trou très agréable et sincère ce brûlot terrifié a en tout cas nombre d’arguments pour plaire à la majorité, vu que ça s’enquille aisément et avec délice… mais vu ce à quoi les deux acolytes nous habituent depuis toujours on n’avait aucun doute à ce sujet, la "Deutsche Qualität" en somme. Jamais dans toute son existence le duo basé à Leer ne nous avait fait attendre aussi longtemps pour donner de ses nouvelles, car on avait pris l’habitude qu’il revienne de façon régulière avec du nouveau son dans sa besace que ce soit sous le format long ou moyen. En effet depuis la sortie de l’impeccable « Tyrants Of Doom » il y a un peu plus de trois ans maintenant le combo avait privilégié les concerts sans chercher à se presser pour retourner en studio, un choix qu’on peut comprendre par son envie d’éviter la redondance et une certaine forme de routine que l’on avait entendu poindre par petits bouts, sans que cela ne soit un problème jusqu’à présent. Entre temps celui-ci en a profité pour quitter sa maison historique (F.D.A. Records) pour signer chez ses autres compatriotes de Testimony Records, et donc quoi de mieux pour fêter cette signature que de faire un cadeau à ses fans avec un nouvel Ep sous le bras et montrer que malgré le temps qui passe il n’a rien perdu de sa qualité. Nous offrant ici quatre nouveaux morceaux la formation nous propose également un voyage dans le temps plus marqué que d'habitude, car cette pochette semble tout droit tirée du mythique « Horrified » de REPULSION... et de fait on se doute bien vers où on va être embarqué.    

2025 - Testimony Records Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Slaughterday

Death Metal Old-School - 2010 - Allemagne

écoutez Ashes Of The Innocent

Fleshtorn Future

Terrified

Chained To Oblivion

tracklist 01. Ashes Of The Innocent 02. Fleshtorn Future 03. Terrified 04. Chained To Oblivion

Durée : 9 minutes

line up Jens Finger / Guitare - Basse

Bernd Reiners / Chant - Batterie

parution 21 Novembre 2025

