Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Sosthène		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   
Mortis Mutilati
 Mortis Mutilati - Dead in P... (C)
Par Ludwiglio		   
Wivre
 Wivre - Wivre I (C)
Par Jean-Clint		   
Destruction Ritual
 Destruction Ritual - Provid... (C)
Par AxGxB		   
Soul Blind
 Soul Blind - Red Sky Mourning (C)
Par Hölm		   
Fossilization
 Fossilization - Leprous Day... (C)
Par Keyser		   
Les news du 29 Décembre 2025
 Les news du 29 Décembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Décembre 2025
 Les news du 27 Décembre 202... (N)
Par Lestat		   
Death From Above
 Death From Above - Reckonin... (C)
Par Sosthène		   
Glorious Depravity
 Glorious Depravity - Death ... (C)
Par Sosthène		   
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Jean-Clint		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par AxGxB		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   

Growth - Industrial Necrocult

Chronique
Growth Industrial Necrocult
Un discours de l’inénarrable Agnès Pannier-Runacher (le célèbre « lorsque tu vas sur une ligne de production, ce n’est pas une punition, c’est pour ton pays, c’est pour la magie ») en guise d’introduction d’un album de black metal, vous pensiez cela possible ? Moi non, GROWTH l’a pourtant fait de fort habile manière avec « Industrial Anthem ». Ce n’est d’ailleurs pas le seul trait d’humour (noir, l’intervention étant pathétique) dont le one-man band est capable puisque son slogan « Extreme plastic metal for industrial plastic people » parodie le « Extreme Music For Extreme People » que l’on peut lire sur les t-shirts de MORBID ANGEL. Pourtant le Français ne donne pas l’impression d’être un rigolo et si sa musique prête parfois à sourire c’est uniquement à cause des nombreux samples de personnalités publiques qui parsèment le disque, tous absurdes, risibles, cyniques.

Ainsi, l’esthétique paraît certes iconoclaste (la pochette de Capitalist Supremacy en 2021, celle d’Industrial Necrocult n’est pas non plus piquée des vers) mais les splits enregistrés aux côtés de SACRAL (2022), RED VAMPYRIC WITCHERY (2023) puis CARRION KNELL (2024), soit la nouvelle génération du black en quelque sorte, n’étaient pas là pour la gaudriole. Uniquement des formations engagées : lutte des classes, critique sociale, anticapitalisme, antifascisme, défense de l’environnement, autant de sujets d’actualité qui n’ont trouvé leur place que récemment dans cette scène, alors que c’est le fonds de commerce (si je puis dire) du grind et du hardcore depuis leur avènement. Je ne lancerai pas un débat pour déterminer si oui ou non ces thématiques ne devraient pas d’autor interdire l’appellation black metal, il reste que GROWTH s’en revendique dans sa version industrielle : beats électroniques, boîte à rythmes, sons synthétiques de vieux jeux-vidéo, bruitages en tout genre, clavier, une version cheap et politisé de With No Human Intervention (« Mesmerizer »), reste un chant encore référentiel là où les guitares le sont souvent moins, rejoignant plutôt le punk (« Dying One Day at a Time » ; « Glitter and Glow » ; etc.) mais n’ayant définitivement rien de metal au sens où on l’entend traditionnellement.

Bon, en soi l’expérience est intéressante même si nous frôlons parfois le n’importe-quoi, « Happy Collapse » par exemple avec son saxo, sa voix féminine, ses cassures incessantes… Pourtant, certaines ambiances s’avèrent efficaces (« Fascists on TV ») mais Industrial Necrocult durant une heure, j’avoue avoir d’importantes difficultés à en venir à bout parce qu’au-delà de l’aspect quasi-pamphlétaire que revêt cette œuvre anarchiste, l’intérêt purement musical atteint rapidement ses limites, chose que je ne me serais sans doute pas dite s’il y avait eu davantage de concision et uniquement des titres de la teneur d’un « To Mars! » ou « The Worst is Yet to Come », c’est-à-dire réellement black indus, donc moins parasité par des éléments extra-métalliques qui, s’ils font bel et bien la personnalité de GROWTH, tendent également à en diminuer l’impact.

Reste un disque étonnant, rare, seul sur son terrain de jeu. À écouter ne serait-ce que par curiosité.
Thrasho Amazon Sosthène
5 Janvier 2026 - 83 lectures

Growth
Black Metal Industriel
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Growth
 Growth
Black Metal Industriel - 2007 - France		   

formats
nouveaute
A paraître le 15 Décembre 2025

tracklist
01.   Industrial Anthem  (01:14)
02.   Primitive Accumulator  (03:05)
03.   The Immortal  (05:48)
04.   Mesmerizer  (03:19)
05.   Dying One Day at a Time  (05:02)
06.   Craving for Darkness  (07:39)
07.   Glitter and Glow  (03:57)
08.   Happy Collapse (Free Doom)  (03:53)
09.   Fascists on TV  (03:23)
10.   S.A.T.A.N.  (07:49)
11.   Strikewrecker  (03:35)
12.   To Mars!  (05:13)
13.   The Worst Is Yet to Come  (03:46)
14.   Industrial Requiem  (01:45)

Durée : 59:28

line up
