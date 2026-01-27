Hadopelagyal - Haematophoryktos Chronique Haematophoryktos

Invoking Necrorites en compagnie des Suédois de Kill auquel a succédé quelques mois plus tard Haematophoryktos, une pièce de choix beaucoup plus imposante parue tout comme ce split non plus chez Ván Records mais chez Amor Fati Productions.



Enregistré, mixé et masterisé par de fins esthètes connus sous les pseudonymes de Goat Primator (Ch'ahom, Pale Spektre, Primitive Slaughter, Sadistic Goatmessiah...) et Vent (Sacral, ex-Evil Warriors, ex-Lihhamon), Haematophoryktos possède une production un poil moins opaque que celle de son prédécesseur qui effectivement nécessitait un petit peu d’effort et d’implication de la part de tout ceux souhaitant pénétrer l’univers particulièrement dense de nos deux Allemands. Pour ce qui est de cette illustration représentant une épaisse toile d’araignée sous la lumière aveuglante d’une quelconque ampoule (en tout cas pour la version vinyle puisque celle de la version CD s’avère bien plus indescriptible même si j’hésite entre la photo d’un buisson et celle d’une quelconque cellule ou autre tissu organique), on la doit à un certain Jonty Lava, guitariste d’Abyssous et Heretic. Une oeuvre qui ne dit pas forcément grand chose sur ce qui vous attend à l’écoute de ces quarante-cinq minutes mais qui pourtant correspond bien à ce Black / Death punitif et oppressant.



Ce genre de musique n’étant pas particulièrement propice à la nouveauté et à l’expérimentation, vous ne serez pas surpris de lire qu’Haematophoryktos se contente de marcher à grandes enjambées dans les pas de son prédécesseur. Ainsi, tout comme



Pour autant, si Hekla et Augur se plaisent effectivement à jouer les brutes intraitables, le duo n’est pas sans nous offrir évidemment quelques très courts passages (pas plus de quelques secondes en règle générale) un poil plus apaisés. Des instants naturellement accueillis les bras ouverts puisqu’ils vont nous permettre de reprendre brièvement notre souffle et nos esprits avant de se faire une fois encore bousculer à grands renforts de frappes implacables. C’est le cas par exemple sur les dernières secondes de "Swarthseleniasmos" mais également plus en amont comme à 1:41 et 2:50, "Promulgating Haematekchysia" à 1:06, 1:23, "Amidst Unending Twilights Unheeded, Bearing Neither Lustre Nor Name" aux alentours de 2:57, "Invocation of Abomination's Excrements" à 0:34, 1:52 et 2:39 ou bien encore "Stampede Of Exsanguinated Stygian Hordes" à 3:49. Des appels d’air très succincts permettant d’apercevoir la lumière un court instant avant de se faire traîner une fois de plus dans les profondeurs de ce Black / Death intense et tellurique.



Dédié à tous les bas de plafond et autres babouins consanguins qui n’aiment leur Black / Death que lorsque celui-ci fait mal (même si les Allemands font tout de même figurent d’intellectuels dans le genre), Hadopelagyal livre avec Haematophoryktos un album jusqu’au-boutiste marqué par un manque de finesse particulièrement flagrant. Fort heureusement ce n’est pas ce que l’on attend de ce genre de formations aussi le groupe a pris soin de n’épargner personne parmi ses auditeurs grâce à ces blasts et autres attaques radicales qui n’en finissent pas de pleuvoir sur nos corps meurtris, grâce à ces riffs denses et énigmatiques qui planent sur nous telle une menace diffuse et indicible, grâce à ces patterns répétitifs et aliénants... Bref, Hadopelagyal continue de faire du Hadopelagyal et heureusement avec toujours autant de talent et d’efficacité. D'ailleurs, c’est justement bien là tout ce qu’on pouvait lui demander. 