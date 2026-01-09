chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
177 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par AxGxB		   
Downthesun
 Downthesun - Downthesun (C)
Par Keyser		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Krokodil		   
Werewolves
 Werewolves - The Ugliest Of... (C)
Par Niktareum		   
Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   
Mortis Mutilati
 Mortis Mutilati - Dead in P... (C)
Par Ludwiglio		   
Wivre
 Wivre - Wivre I (C)
Par Jean-Clint		   
Destruction Ritual
 Destruction Ritual - Provid... (C)
Par AxGxB		   
Soul Blind
 Soul Blind - Red Sky Mourning (C)
Par Hölm		   
Fossilization
 Fossilization - Leprous Day... (C)
Par Keyser		   
Les news du 29 Décembre 2025
 Les news du 29 Décembre 202... (N)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Décembre 2025
 Les news du 27 Décembre 202... (N)
Par Lestat		   
Death From Above
 Death From Above - Reckonin... (C)
Par Sosthène		   
Glorious Depravity
 Glorious Depravity - Death ... (C)
Par Sosthène		   
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Jean-Clint		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par AxGxB		   

Caronte - Spiritus

Chronique
Caronte Spiritus
Bientôt quinze ans d’existence et pourtant on ne peut pas dire que la formation transalpine ait véritablement eu droit à la lumière qu’elle mériterait d’avoir, car malgré son goût pour l’occulte et les ténèbres ceux-ci n’ont jamais réussi à intéresser beaucoup de monde au-delà d’un cercle restreint d’initiés, alors qu’ils pourraient largement espérer mieux. Néanmoins ce manque de notoriété n’a jamais eu d’impact sur la motivation du quintet qui revient aujourd’hui avec un nouvel opus qui se sera fait désirer, vu que cinq années se sont écoulées depuis le très bon « Wolves Of Thelema »… une éternité pour un groupe habitué à être assez productif. Celui-ci n’a en effet jamais été aussi long pour revenir avec un album sous le bras, et même si entre temps le court Ep « Circle » a vu le jour en 2022 les différentes activités annexes de chacun des membres ont visiblement joué dans la balance. Mais ça n’est pas plus mal finalement vu que ce cru 2025 fait clairement partie du haut du panier d’une discographie désormais conséquente, et qui espérons-le va leur permettre enfin de surnager de la redoutable concurrence locale et internationale.

Car clairement cette galette est la meilleure jamais réalisée par ses auteurs qui offrent ici leur livraison la plus variée et directe, ponctuée de nombreuses influences extérieures où l’occultisme bien que toujours présent n’est désormais plus seul à avoir droit de cité comme on va s’en apercevoir dès les premières notes de l’ouverture intitulée « Scarlet Love ». Grouillant d’ambiances sablonneuses et d’accents Stoner de très bonne qualité cette plage portée par un mid-tempo rampant et addictif nous embarque immédiatement vers des contrées chaudes et désolées, d’où émerge des riffs simples et directs et du super solo pour donner envie de headbanguer. Ça sent donc la poussière mais l’obscurité n’est jamais très loin vu que ça conserve une noirceur inhérente très réussie, et donne ainsi le ton de la suite à venir qui va être plus poisseuse et humide via la doublette « Aiwass Calling » / « Sagittarius Supernovae » qui va presque lorgner vers le Sludge tant certains plans semblent avoir être piqués du côté de chez DOWN. C’est très lourd, bridé et ça offre quelques accents tribaux histoire de rappeler la présence des ambiances messianiques sur fond de musique répétée en boucle qui font parfaitement le boulot, même si ça peut montrer quelques relents poussifs du fait d’une durée légèrement exagérée. Néanmoins cela ne nuit pas aux bons débuts offerts par ce long-format qui va continuer à garder son rythme de croisière comme son attractivité via l’excellent et dense « Antikristos », qui reprend les mêmes ingrédients qu’entendus auparavant en y ajoutant une grosse louche de BLACK SABBATH via des riffs sentant l’ombre de Tony Iommi, que ce soit en rythmique comme du côté du solo écorché… tout ça avec un break religieux à souhait et des relents typiques des 70’s dignes de la Hammer.

Si le combo n’en a pas oublié ses débuts avec ses passages ritualistes (où un Grand Maître mène cela avec autorité autour de ses fidèles) comme proposé par les agréables « Beyond Daath » et « Fire Walk With Me », ces deux morceaux vont en revanche être plus faibles que les autres de par quelques longueurs inutiles et une rythmique qui ne décolle pas créant ainsi une certaine monotonie. Cependant ça reste quand même de bonne tenue mais difficile de rivaliser par rapport à ce qui a été entendu précédemment… et même avec la conclusion à venir (« Interstellar Snakes Of God ») qui va franchement s’énerver en jouant sur la vitesse et un minimalisme proche du Punk, tout en bénéficiant d’un rendu hypnotique et de plans en médium dynamiques à souhait… pour un rendu global varié et entraînant où la simplicité jouée plus fermement fait ici des merveilles.

Du coup en osant légèrement sortir de sa zone de confort le groupe offre un enregistrement qui tient largement la route, preuve donc de son expérience accumulée avec le temps et aidé par le pedigree musical de chacun de ceux qui jouent dessus et qui ont la bonne idée de ne jamais trop en faire à la fois, évitant ainsi le trop-plein indigeste qui aurait été regrettable. Et malgré ses petites imperfections déjà expliquées en amont on ne saurait trop conseiller de pencher une oreille attentive sur ce nouveau cru qui comblera sans peine les amateurs curieux et éclairés, confirmant la bonne santé actuelle de la scène extrême de l’autre côté des Alpes. Peut-être encore un peu juste pour devenir indispensable à l’avenir CARONTE a néanmoins pris du galon et possède désormais un répertoire suffisamment conséquent pour qu’on s’y attaque sérieusement ,et c’est déjà pas si mal finalement à l’heure où l’on est saturé d’entités de seconde zone qui pullulent et qui ferait mieux de s’abstenir d’exister tant c’est loin d’être sincère et authentique… contrairement à ce « Spiritus » qui offrira largement de quoi s’occuper un bon moment avec l’envie d’y revenir de temps en temps, preuve donc de la réussite de son contenu.
Thrasho Amazon Jean-Clint
9 Janvier 2026 - 17 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Caronte
Doom/Stoner Metal
2025 - Ván Records
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Caronte
 Caronte
Doom/Stoner Metal - 2011 - Italie		   

tracklist
01.   Scarlet Love
02.   Aiwass Calling
03.   Sagittarius Supernovae
04.   Antikristos
05.   Beyond Daath
06.   Fire Walk with Me
07.   Interstellar Snakes Of Gold

Durée : 40 minutes

line up
parution
8 Avril 2025

voir aussi
Caronte
 Caronte
Yoni
2017 - Ván Records		   
Caronte
 Caronte
Wolves Of Thelema
2019 - Ván Records		   

Essayez aussi
Sleep
 Sleep
Iommic Life (EP)
2021 - Third Man Records		   
Goatsnake
 Goatsnake
Black Age Blues
2015 - Southern Lord Recordings		   
Pombagira
 Pombagira
Maleficia Lamiah
2013 - Black Axis Records		   
Mely
 Mely
Portrait Of A Porcelain Doll
2009 - SPV		   
Cathedral
 Cathedral
The Garden Of Unearthly Delights
2005 - Nuclear Blast Records		   

Caronte
Spiritus
Lire la chronique
The Body
All The Waters Of The Earth...
Lire la chronique
Various Artists
Judgment Night (Music From ...
Lire la chronique
Gloombound
Dreaming Delusion
Lire la chronique
Death Reich
Stockholm Syndrome (EP)
Lire la chronique
Downthesun
Downthesun
Lire la chronique
Werewolves
The Ugliest Of All
Lire la chronique
Cave In
Jupiter
Lire la chronique
Ælorn
Hindrance (EP)
Lire la chronique
Qrixkuor
The Womb Of The World
Lire la chronique
Growth
Industrial Necrocult
Lire la chronique
Testament
Para Bellum
Lire la chronique
Slaughterday
Terrified (EP)
Lire la chronique
16
Deep Cuts From Dark Clouds
Lire la chronique
Mortis Mutilati
Dead in Paris 2025 (Live)
Lire la chronique
Wivre
Wivre I
Lire la chronique
Big Business
Mind the Drift
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Blood Red Throne
Siltskin
Lire la chronique
Destruction Ritual
Providence
Lire la chronique
Lychgate
Precipice
Lire la chronique
Haimad
When Night Rode Across the ...
Lire la chronique
Soul Blind
Red Sky Mourning
Lire la chronique
Baikal
Baikal
Lire la chronique
Fossilization
Leprous Daylight
Lire la chronique
Noirsuaire
The Dragging Poison
Lire la chronique
Author & Punisher
Nocturnal Birding
Lire la chronique
Woest
Vomir à outrance
Lire la chronique
Inerte
Singulier
Lire la chronique
Morte France
Hesperia
Lire la chronique