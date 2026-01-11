chargement...

Filthcrawl / Peine Kapital - Split

Chronique
Filthcrawl / Peine Kapital Split (Split-tape)
Si vous êtes des lecteurs assidus de Thrashocore, ce dont je ne doute absolument pas, vous vous souviendrez certainement qu’en janvier 2025 est paru l’un des splits les plus destructeurs de l’année : Post-Traumatic Stress Dysfunction. Dedans, nous y croisions notamment le chemin des branques de FILTHCRAWL qui proposaient à nos oreilles gourmandes un étonnant mélange de gangsta rap et de powerviolence. Ces branques, je ne les ai jamais vraiment quittés du regard ce qui explique que je m’intéresse aujourd’hui à cette collaboration avec les Strasbourgeois de PEINE KAPITAL, connus des initiés pour leur amour d’un sludge doom incarnant du point de vue sonore l’errance meurtrière d’un pervers sexuel en pleine crise psychotique.

Un œil sur la pochette pour débuter : crade, en noir et blanc DIY, des logos qui bavent bien mis en évidence, ça inspire le snuff movie, le repère de camés coprophages, la production underground qui colle la frousse, le truc malpropre effrayant, rebutant, puis intriguant, attirant, finalement séduisant. La répartition en dit long sur le contenu : onze morceaux pour FILTHCRAWL, un seul offert à PEINE KAPITAL, il ne faudra y voir aucun favoritisme la somme des premiers ne dépassant que de peu la totalité du second. Et sache que si tu veux te procurer physiquement l’objet, il est limité à cinquante cassettes. C’est bon ? Tu es bien accroché à ton slip douteux ? Je lance l’écoute.

Le premier est un bataillon armé qui te passe sans pitié sur la paillasse. Il a beau se donner des airs « à la cool » en intégrant à sa mixture intro, outro et interludes hip hop, le ressenti se rapproche davantage d’une nuit de cauchemar à subir les assauts lubriques de P. Diddy que d’une romance avec Doc Gyneco. Surtout, il y a la violence. Des titres évidemment brefs, d’une sauvagerie débridée, parfois gangrénés par un hardcore radicalisé (« Smooth Meth Mouth » ; « With Anxiety, In Agony ») et visant systématiquement la jugulaire. Clairement, les Lillois s’imposent en monstre de la scène grindcore hexagonale même si, en l’occurrence, la systématisation des passages construits sur des samples fait perdre un peu de l’impact global. Difficile pourtant d’en tenir rigueur à FILTHCRAWL puisque c’est sa marque de fabrique, ces instants ne faisant finalement que renforcer la dimension urbaine de sa musique. Comme il se doit, tout avance sur des tempos blastés de trépanés, le chant hurlé distordu finissant d’annihiler les dernières réserves possibles de l’auditeur. En un mot comme en cent, la prestation est parfaite, d’une intensité carnassière, l’apanage des plus grands.

On pourrait se dire que PEINE KAPITAL va avoir du mal à tenir la comparaison mais dès les premières mesures de « Kamikaze » la réponse est donnée et elle est négative, assénée de façon cinglante. Ok, on entend l’influence des débuts d’EYEHATEGOD, Dopesick en porte-drapeau d’une composition pachydermique, ballotée entre des larsens rouillés et un chant plus vomi qu’articulé, un riff de guitare monolithique dont la moindre aspérité se voit instantanément comblée par une basse de boucher, l’usage continu d’une distorsion outrancière menant la formation sur le territoire fangeux du noisecore, le tout baignant dans la même atmosphère de décomposition que j’avais ressentie en découvrant les Suédois d’IDIOT CHILD. Donc, en soi, rien de novateur mais quelle maîtrise de l’art doom sludge ! Pour moi, ce titre est clairement un appel du pied pour me ruer sur la discographie du trio, notamment les deux LP (Infraordo de 2022, l’éponyme de 2023) ainsi que les autres splits sortis aux côtés de SLEAZEBAG, STAIN et GOD’S FUNERAL car ça sent les découvertes de premier choix.

Il s’agit donc d’adresser nos remerciements à Knochentapes (l’Allemand, pas l’Américain) pour la diffusion d’un tel sommet de noirceur, quant à FILTHCRAWL il faut vraiment que je me penche sur son Organic Pessimism de 2023.

Notons également qu'une version CD sortira prochainement sur le label Paroxysmal Disorders of Consciousness Records.
Thrasho Amazon Sosthène
11 Janvier 2026 - 149 lectures

Filthcrawl / Peine Kapital
Grindcore Powerviolence / Sludge Doom Metal
2026 - Knochentapes
notes
Chroniqueur : 4.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Peine Kapital
 Peine Kapital
Sludge - 2017 - France		   
Filthcrawl
 Filthcrawl
Grindcore Powerviolence / Sludge Doom Metal - 2023 - France		   

formats
  • K7 / 04/01/2026 - Knochentapes (Tape limited to 50)

nouveaute
A paraître le 4 Janvier 2026

tracklist
01.   FILTHCRAWL - Strict Paradigm (Intro)  (01:16)
02.   FILTHCRAWL - Shadow's Manifestation (Abraxas Dominus Mundi)  (00:42)
03.   FILTHCRAWL- In the Half-Light of Pre-Dawn... (Interlude)  (00:56)
04.   FILTHCRAWL - Smooth Meth Mouth  (00:48)
05.   FILTHCRAWL - Smile, Buddy: "Life goes by like a Breath" (Interlude)  (00:57)
06.   FILTHCRAWL - A Kind of Bubonic Plague  (01:14)
07.   FILTHCRAWL - Weakened Immune System (Interlude)  (00:41)
08.   FILTHCRAWL - Essence of Dissension  (00:52)
09.   FILTHCRAWL - Gorgeous Fruits of Bitterness (Interlude)  (00:33)
10.   FILTHCRAWL - With Anxiety. In Agony  (01:00)
11.   FILTHCRAWL - The Ending Path (Outro)  (01:55)
12.   PEINE KAPITAL - Kamikaze  (06:59)

Durée : 17:53
Filthcrawl / Peine Kapital
Split (Split-tape)
Lire la chronique
