Buried Souls - Here Comes the Void Chronique Here Comes the Void (EP)

BURIED SOULS semblent avoir atteint leur rythme de croisière puisque depuis 2022 et l’album Whispers, nous avons droit à une sortie annuelle, des EP hélas de plus en plus brefs puisque Here Comes the Void un rachitique huit pour à peine trois compositions. Je n’ai donc pas été entendu lorsque j’indiquais dans ma précédente chronique qu’après deux sorties aussi percutantes j’avais besoin de davantage de matière. Résultat, l’auditeur en obtient moins. Chienne de vie…



Cette légère contrariété ne remettra pas en question la verve dont fait preuve le duo depuis ses débuts qui, au fur et à mesure qu’il avance dans le temps, se tourne vers une musique surtout inspirée par un death metal en mode rouleau-compresseur, uniquement rythmique donc, abandonnant les effluves sludge ou hardcore sur l’étagère poussiéreuse des objets trouvés jamais réclamés. En soi, cela ne fait pas une énorme différence et c’est certainement sans aucun impact commercial pour le groupe, sa renommée ne risquant ni de décoller ni de s’effondrer avec cette parution maigrelette, évidemment frontale mais bien trop courte à mon goût. De plus, je n’adhère que très moyennement au chant criard de « Burn the Roots » qui donne une dimension trop blackened core au morceau, la paire étant largement plus percutante lorsqu’elle ne cherche pas à faire dans le détail, avec un growl d’ours (mal léché bien entendu) ou des incartades résolument hardcore comme c’est par exemple le cas sur « Spread the Gloom » (lui non plus pas totalement exempt de ce chant criard si désagréable).



En dehors de cela, que voulez-vous que je dise ? Il n’y a pas une seule chanson qui dépasse les trois minutes, les mecs nous filent de moins en moins à bouffer, alors quelle est la suite ? BURIED SOULS ne proposera plus que des singles ? Ou pire, une compilation… En fait, les Suisses me frustrent. À chaque fois je me dis qu’il y a le potentiel pour venir titiller death certes), poser une grosse galette propice à la baston, mais non. Ils aguichent avec une tenue sexy puis se barrent en douce en nous laissant payer l’addition. Par conséquent, j’ai un peu envie de laisser tomber le truc parce que franchement, trois malheureuses compositions pour une formation aussi confidentielle que l’est BURIED SOULS, je n’en perçois plus vraiment l’intérêt si ce n’est de rappeler à toutes et tous qu’elle est toujours active.



