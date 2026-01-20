Fatal Realm - Of No Consequence Chronique Of No Consequence (Single)

Chroniquer un single n’est pas l’activité la plus gratifiante qui soit. Certes, il s’agit bien souvent d’une chronique facile car bouclée généralement en l’espace de peu de temps (pour peu que je parvienne à rester concentré sans aller faire un tour toutes les deux minutes sur Facebook, Instagram et autres pages faites pour sombrer dans le néant) mais qui aujourd’hui va prendre de son précieux temps pour lire une chiée de caractères au sujet d’un seul et unique morceau ? Qui plus est lorsque celui-ci s’affiche à seulement deux minutes et six secondes... Nan, vraiment, chroniquer un single n’a rien d’une partie de plaisir d’autant qu’arrivé au bout de ce texte, j’aurai probablement dû me farcir un nombre d’écoutes successives indécent du même morceau et cela quitte à frôler l’overdose...



Bref, tout ça pour vous dire que les Américains de Fatal Realm ont effectivement sorti l’année dernière un modeste single intitulé Of No Consequence et que comme ils furent l’une des bonnes surprises Death Metal / Hardcore de 2024, il me semblait tout indiqué de poursuivre malgré le caractère "anecdotique" de cette sortie. Paru sur Bandcamp en octobre dernier, ce titre aussi efficace qu’expéditif s’est vu proposé quelques semaines plus tard une sortie physique grâce au label Daze Records. Single oblige, c’est sous la forme d’un disque flexi limité à 250 exemplaires que se présente donc également cette seconde sortie. Et comme vraisemblablement personne n’a voulu trop se prendre la tête ni dépenser quelques dollars durement gagnés, le groupe ou le label ou les deux se sont contentés de reprendre l’illustration de la première démo et de la retravailler succinctement. Voilà, merci, au revoir…



Signée une fois de plus des mains de Jack Xiques (basse), la production particulièrement épaisse et musclée qu’il nous sert ici s’impose sans grande surprise comme un atout évident à ce mélange de Hardcore et de Death Metal. Et si celle-ci nous saute aux oreilles d’entrée de jeu, ces quelques riffs à la mode Suffocation époque Despise The Sun dispensés en guise de préambule ne passeront pas non plus inaperçus. Une entame franche et directe pour un titre bas de plafond l’efficacité toujours aussi redoutable.

Malgré seulement deux petites minutes au compteur, "Of No Consequence" est un titre où il se passe finalement pas mal de choses. Passé ainsi ce court hommage à peine déguisé aux patrons du Brutal Death new-yorkais, Fatal Realm embraye sur une séquence assez dynamique lui permettant alors de planter brièvement le décor avant une première partie chaloupée pour babouins mal léchés elle-même entrecoupée par une séquence de blasts particulièrement virile et généreuse. À cela succèdera un court break mené au son d’une basse ultra sexy et d’une batterie tout aussi groovy avant de voir les New-Yorkais (l’état, pas la ville) reprendre le chemin d’un Death Metal / Hardcore des plus jouissifs au son d’une deuxième partie taillée pour se mettre sur la gueule avec les copains à coups de mosh part particulièrement physiques. Oui, deux minutes c’est court et extrêmement frustrant mais ça ne vous empêchera clairement pas de transpirer à grosses goûtes.



Voilà, je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps surtout si vous avez fait l’effort de me lire jusqu’ici. Aussi je terminerais juste en vous disant, même si vous l’avez déjà compris, que l’on retrouve sur Of No Consequence tout ce qui fait le sel de Fatal Realm, soit un mélange ultra efficace de Hardcore et de Death Metal pour un résultat qui ne vise évidemment aucun prix Nobel mais qui a le mérite de redonner des couleurs à ce genre bâtard qu’est le Deathcore. Un genre aujourd’hui plombé, et cela depuis un moment déjà, par tout un tas de formations inutiles toutes bien plus occupées à soigner leurs productions plastiques et leurs "bass drop" galvaudés qu’à se montrer pertinents et respectueux des origines du genre. Bref, si vous avez un jour vibré sur la musique de Suffocation, Internal Bleeding, Pyrexia, Dehumanize, End Of One, Confusion NYC et autres joyeux lurons définitivement pas très fins, il y a toutes les chances pour que vous succombiez aux charmes virils de Fatal Realm. Oui, c’est définitivement trop court mais qu’est-ce que c’est bon !

2025 - Daze Records Death Metal / Hardcore notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Fatal Realm

Death Metal / Hardcore - 2024 - Etats-Unis

écoutez Of No Consequence

tracklist 01. Of No Consequence (02:06)

Durée : 02:06

line up Mike Shaw / Chant, Guitare

Jack Xiques / Basse

Will Kamerman / Batterie

parution 3 Octobre 2025

