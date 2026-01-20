chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
137 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Innumerable Forms
 Innumerable Forms - Pain Ef... (C)
Par Lestat		   
Les news du 17 Janvier 2026
 Les news du 17 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
KEN Mode
 KEN Mode - Null (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 15 Janvier 2026
 Les news du 15 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   
Gloombound
 Gloombound - Dreaming Delusion (C)
Par Bras Cassé		   
Downthesun
 Downthesun - Downthesun (C)
Par Keyser		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Krokodil		   
Werewolves
 Werewolves - The Ugliest Of... (C)
Par Niktareum		   
Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   

Fatal Realm - Of No Consequence

Chronique
Fatal Realm Of No Consequence (Single)
Chroniquer un single n’est pas l’activité la plus gratifiante qui soit. Certes, il s’agit bien souvent d’une chronique facile car bouclée généralement en l’espace de peu de temps (pour peu que je parvienne à rester concentré sans aller faire un tour toutes les deux minutes sur Facebook, Instagram et autres pages faites pour sombrer dans le néant) mais qui aujourd’hui va prendre de son précieux temps pour lire une chiée de caractères au sujet d’un seul et unique morceau ? Qui plus est lorsque celui-ci s’affiche à seulement deux minutes et six secondes... Nan, vraiment, chroniquer un single n’a rien d’une partie de plaisir d’autant qu’arrivé au bout de ce texte, j’aurai probablement dû me farcir un nombre d’écoutes successives indécent du même morceau et cela quitte à frôler l’overdose...

Bref, tout ça pour vous dire que les Américains de Fatal Realm ont effectivement sorti l’année dernière un modeste single intitulé Of No Consequence et que comme ils furent l’une des bonnes surprises Death Metal / Hardcore de 2024, il me semblait tout indiqué de poursuivre malgré le caractère "anecdotique" de cette sortie. Paru sur Bandcamp en octobre dernier, ce titre aussi efficace qu’expéditif s’est vu proposé quelques semaines plus tard une sortie physique grâce au label Daze Records. Single oblige, c’est sous la forme d’un disque flexi limité à 250 exemplaires que se présente donc également cette seconde sortie. Et comme vraisemblablement personne n’a voulu trop se prendre la tête ni dépenser quelques dollars durement gagnés, le groupe ou le label ou les deux se sont contentés de reprendre l’illustration de la première démo et de la retravailler succinctement. Voilà, merci, au revoir…

Signée une fois de plus des mains de Jack Xiques (basse), la production particulièrement épaisse et musclée qu’il nous sert ici s’impose sans grande surprise comme un atout évident à ce mélange de Hardcore et de Death Metal. Et si celle-ci nous saute aux oreilles d’entrée de jeu, ces quelques riffs à la mode Suffocation époque Despise The Sun dispensés en guise de préambule ne passeront pas non plus inaperçus. Une entame franche et directe pour un titre bas de plafond l’efficacité toujours aussi redoutable.
Malgré seulement deux petites minutes au compteur, "Of No Consequence" est un titre où il se passe finalement pas mal de choses. Passé ainsi ce court hommage à peine déguisé aux patrons du Brutal Death new-yorkais, Fatal Realm embraye sur une séquence assez dynamique lui permettant alors de planter brièvement le décor avant une première partie chaloupée pour babouins mal léchés elle-même entrecoupée par une séquence de blasts particulièrement virile et généreuse. À cela succèdera un court break mené au son d’une basse ultra sexy et d’une batterie tout aussi groovy avant de voir les New-Yorkais (l’état, pas la ville) reprendre le chemin d’un Death Metal / Hardcore des plus jouissifs au son d’une deuxième partie taillée pour se mettre sur la gueule avec les copains à coups de mosh part particulièrement physiques. Oui, deux minutes c’est court et extrêmement frustrant mais ça ne vous empêchera clairement pas de transpirer à grosses goûtes.

Voilà, je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps surtout si vous avez fait l’effort de me lire jusqu’ici. Aussi je terminerais juste en vous disant, même si vous l’avez déjà compris, que l’on retrouve sur Of No Consequence tout ce qui fait le sel de Fatal Realm, soit un mélange ultra efficace de Hardcore et de Death Metal pour un résultat qui ne vise évidemment aucun prix Nobel mais qui a le mérite de redonner des couleurs à ce genre bâtard qu’est le Deathcore. Un genre aujourd’hui plombé, et cela depuis un moment déjà, par tout un tas de formations inutiles toutes bien plus occupées à soigner leurs productions plastiques et leurs "bass drop" galvaudés qu’à se montrer pertinents et respectueux des origines du genre. Bref, si vous avez un jour vibré sur la musique de Suffocation, Internal Bleeding, Pyrexia, Dehumanize, End Of One, Confusion NYC et autres joyeux lurons définitivement pas très fins, il y a toutes les chances pour que vous succombiez aux charmes virils de Fatal Realm. Oui, c’est définitivement trop court mais qu’est-ce que c’est bon !
Thrasho Amazon AxGxB
20 Janvier 2026 - 41 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Fatal Realm
Death Metal / Hardcore
2025 - Daze Records
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Fatal Realm
 Fatal Realm
Death Metal / Hardcore - 2024 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Of No Consequence  (02:06)

Durée : 02:06

line up
parution
3 Octobre 2025

voir aussi
Fatal Realm
 Fatal Realm
Demo (Démo)
2024 - Autoproduction		   

Essayez aussi
Final Resting Place
 Final Resting Place
Bound By Affliction (EP)
2025 - Daze Records		   
Darkest Hour
 Darkest Hour
Undoing Ruin
2005 - Victory Records		   
Darkest Hour
 Darkest Hour
Hidden Hands Of A Sadist Nation
2003 - Victory Records		   
Crowpath
 Crowpath
Son Of Sulphur
2006 - Earache Records		   
Napalm Death
 Napalm Death
Diatribes
1996 - Earache Records		   

Fatal Realm
Of No Consequence (Single)
Lire la chronique
Disarray
The Darkening (EP)
Lire la chronique
Gormoth
Winterfall
Lire la chronique
Breakdown
Divide and Konquer (EP)
Lire la chronique
Innumerable Forms
Pain Effulgence
Lire la chronique
Bilan 2025
Lire le bilan
Suicidal Madness
Nous sommes déjà morts
Lire la chronique
SoulReapers
Melody of Chaos
Lire la chronique
KEN Mode
Void
Lire la chronique
Sardonic Allegiance
Coast II (EP)
Lire la chronique
Nyctophilia
Stargazer
Lire la chronique
KEN Mode
Null
Lire la chronique
Perfidious
Savouring His Flesh
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Castle Rat
The Bestiary
Lire la chronique
Ectospire
Spiritual Dismemberment (EP)
Lire la chronique
Defamatory
Path Of No Return
Lire la chronique
Buried Souls
Here Comes the Void (EP)
Lire la chronique
Ruinous Power
Extreme Danger: Prototype W...
Lire la chronique
Kirottu
Barren
Lire la chronique
Chaos Inception
Vengeance Evangel
Lire la chronique
Enthroned
Ashspawn
Lire la chronique
Filthcrawl / Peine Kapital
Split (Split-tape)
Lire la chronique
KEN Mode
Entrench
Lire la chronique
Dead Twilight
Endless Prophecy (Compil.)
Lire la chronique
Karévana
夜明けの空へ – To the Dawn Sky...
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Autumnal Fortress
Lire la chronique
Caronte
Spiritus
Lire la chronique
The Body
All The Waters Of The Earth...
Lire la chronique
Various Artists
Judgment Night (Music From ...
Lire la chronique