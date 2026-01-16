Perfidious - Savouring His Flesh Chronique Savouring His Flesh

Même si de l’autre côté des Alpes la scène Death en pleine ébullition il faut reconnaître quand même que malgré son âge PERFIDIOUS n’a pour le moment pas réussi à s’y faire un nom, la faute à des récurrents changements de personnel qui ont plombé son développement comme sa productivité. Fêtant ces dix ans en ce moment le quatuor est heureusement de retour aux affaires avec un second album qui fait suite à « Malevolent Matyrdom » publié il y a sept années de cela, et d’où aujourd’hui ne subsiste que le batteur (et dernier membre d’origine) Giovanni Mantini entouré désormais d’une toute nouvelle équipe à ses côtés qui sur le papier se montre particulièrement expérimentée (on peut y retrouver notamment Luigi Corinto de DEAD CHASM). Désormais stabilisé le groupe livre ici un pur disque de Metal de la mort simple et sans concessions à la fois particulièrement brutal et abrasif, et qui sans être dans le haut du panier a néanmoins suffisamment d’arguments pour qu’on s’y penche avec attention... tant il y a de quoi passer un bon moment vu que ça défouraille comme il se doit et sans se poser de questions.



Après nous faire entendre quelques cloches en guise d’introduction le combo démarre pied au plancher avec le fluide et remuant « A Throne I Will Build » qui nous balance tout son panel rythmique sur fond de groove incessant, où vitesse et ralentis pachydermiques se mêlent régulièrement avec simplicité. Sans jamais partir dans des excès techniques dommageables les Italiens livrent un morceau solide et balisé mais qui a tendance à s’éterniser un peu trop longuement... ce qui va être récurrent sur tout ce long-format d’une durée de quarante-deux minutes, qui auraient pu facilement être raccourcies afin de donner plus de consistance à l’ensemble qui a parfois tendance à s’enliser légèrement. Cependant et hormis ce point de détail ce début de galette se révèle impeccable et entraînant, preuve en est « Savouring His Flesh From The Cross » au tempo majoritairement enlevé ou l’homogène et sombre « In The Reign Of Perpetual Agony » où les influences des premiers CANNIBAL CORPSE et de VOMITORY sont clairement présentes... surtout avec cette production granuleuse qui nous rappelle les grandes heures du Morrisound Studio. En revanche si ce premier tiers s’est déroulé sans accroc le second va montrer un coup de mou de la part de ses auteurs, qui outre étirer leurs compositions à n’en plus finir vont aussi faire les frais d’une baisse d’inspiration notable... que ce soit via le répétitif et pataud « Blood Of Sinner », ou sur le technique mais linéaire « Master Of Illusions ». Heureusement ce passage à vide ne va pas trop s’éterniser et dès l’arrivée de « Infernal Vengeance (Jesus Dead) » l’ensemble va revenir dans le bon sens, tant son grand-écart à la fois brutal et écrasant fait parfaitement son office à l’instar de la conclusion intitulée « Enclosed In My Vision » qui sert d’ultime piqûre de rappel en reprenant tout ce qui a été proposé jusque-là... et toujours avec efficacité. Juste avant on aura quand même eu droit à un titre un peu différent du reste avec le massif et rampant « Your World Crumbles » à la vitesse quasiment absente, compensée ici par une lenteur continue et un rendu monolithique qui lorgne vers BOLT THROWER... idéal donc pour mettre les cervicales à rude épreuve. Ce rendu final là-aussi très réussi prouve en tout cas que les gars sont capables de faire des choses aussi intéressantes que le reste, quand ils osent sortir un peu de leur zone de confort.



Du coup malgré ces baisses de régime et un chant franchement monotone à la longue l’entité livre un long-format sympathique de deuxième division, qui a de quoi occuper l’esprit quelques temps malgré son rendu inégal et le fait que pour l’instant on ne peut pas espérer mieux de la part de ses créateurs malgré toute leur bonne volonté. Encore trop juste pour monter dans la hiérarchie locale la bande doit se contenter pour le moment de faire l’ouverture de concerts comme de festivals, où sa musique sérieuse et appliquée distraira parfaitement l’auditoire qui aura hélas déjà oublié sa prestation dès qu’elle aura quitté la scène. Néanmoins on ne peut que lui conseiller de persévérer car elle a les moyens de faire mieux, et puis il faut se dire que dans un secteur ultra-concurrentiel comme le sien elle s’en tire finalement pas si mal tant il y a pire et bas de gamme vu que ça n’est pas le cas ici. Typiquement le style de réalisation qu’on appréciera ressortir de temps en temps pour prendre sa bonne dose de blasphème et de soufre, ce qui n’est pas si mal finalement et toujours fort sympathique.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE