chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
171 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 15 Janvier 2026
 Les news du 15 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   
Gloombound
 Gloombound - Dreaming Delusion (C)
Par Bras Cassé		   
Downthesun
 Downthesun - Downthesun (C)
Par Keyser		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Krokodil		   
Werewolves
 Werewolves - The Ugliest Of... (C)
Par Niktareum		   
Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   
Mortis Mutilati
 Mortis Mutilati - Dead in P... (C)
Par Ludwiglio		   
Wivre
 Wivre - Wivre I (C)
Par Jean-Clint		   
Destruction Ritual
 Destruction Ritual - Provid... (C)
Par AxGxB		   

KEN Mode - Null

Chronique
KEN Mode Null
J’ai tendance à ne plus faire confiance à mes avis à chaud concernant un disque. Ils ont pu, plus d’une fois, changer avec les années – regardez ce que je pensais de Entrench à l’époque et ce que j’en pense désormais par exemple. Si la plupart des albums chroniqués ici ont été écoutés de nombreuses fois pour confirmer et approfondir mon ressenti les concernant – exception faite des mauvaises rencontres (je ne suis pas masochiste) –, certains ont pu révéler sur le temps long des choses, négatives ou positives, que je n’avais pas perçues à l’époque. Dans ce monde où tout va trop vite, prendre le temps devient de plus en plus compliqué dans plein de domaines alors que cela est essentiel. Ça vaut également concernant la musique.

Et ça vaut concernant les deux derniers albums de KEN Mode. Des œuvres qui s’abordent essentiellement ensemble, comme présenté par le groupe à l’époque, Null étant à voir comme la face d’une pièce dont Void est l’envers. Seulement, c’est toujours le risque quand on se décide à sortir un tout en plusieurs fois : cette première moitié m’avait fait l’effet d’une douche froide lors de sa sortie, approfondissant la noirceur de Loved pour un résultat où KEN Mode semblait perdre son identité propre, délaissant son dynamisme si précieux, sa hargne contrastée, souvent sombre mais plus encore vitale, d'une élégance survolant différents sentiments, pour tomber dans les écueils du patchwork de « mec dur qui en a », une critique dure en réponse.

Aujourd’hui, mon avis est plus contrasté. Il faut dire que KEN Mode n’a pas eu de bol, à décider de sortir un disque de noise rock industriel grimaçant et martelant à qui mieux mieux la même année qu’un certain God’s Country de qui-vous-savez. Peut-être aurait-il aimé sortir cet album, celui qui conte les heures sombres et veut rendre les comptes avec particulièrement de justesse. Ou peut-être est-il finalement incapable de créer autre chose qu’une œuvre de KEN Mode, de celles qui ne répondent pas à un autre agenda que celui de leurs créateurs et de leurs lubies du moment au même titre que ses prédécesseuses.

Un œuvre qui a pour principal défaut d’être presque bipolaire, convaincante par instants mais jamais sur la durée. Null convoque, en plus des influences habituelles du groupe, l’aura des Swans sur des morceaux bruitistes et répétitifs. « A Love Letter », « Lost Grip » et « Unresponsive » sont tous trois des exemples du talent des Canadiens, faiseurs dont on devine les trucs et astuces avant de se laisser prendre comme par magie. Ils sont les plus belles réussites de cette grosse demi-heure, ouvrent de nouvelles possibilités chez cette formation qui n’a jamais cessé d‘évoluer dès ses débuts.

Seulement, et cela est triste à dire, ce sont bien les seuls morceaux où l’on ne trouve rien à redire sur Null. L'album reste inégal, même lorsqu'il bascule en mode « Kill Everyone Now ». Hormis « Throw Your Phone in the River » – un titre survolté à la Converge – les morceaux les plus violents de Null manquent de la fougue et du mordant habituels du groupe. Si mon avis envers lui est moins dur que par le passé, « The Desperate Search for an Enemy » ou « Not My Fault » possèdent des bonnes idées donnant l’impression de ne pas être pleinement réalisées, à l’image de l’album entier.

Null est ambitieux. KEN Mode cherche à abattre les murs de son propre style et explorer des univers sonores plus vastes et plus sombres. Dans cette entreprise, hélas, il a peut-être vu un peu trop grand, comme le montrera Void où les Canadiens retournent judicieusement sur leur pas. Pas nul finalement, mais pas totalement convaincant.
Thrasho Amazon Ikea
16 Janvier 2026 - 48 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
KEN Mode
Industrial Noise Rock / (Post) Hardcore
2022 - Artoffact Records
notes
Chroniqueur : 6/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
KEN Mode
 KEN Mode
Industrial Noise Rock / (Post) Hardcore - 1999 - Canada		   

vidéos
A Love Letter
A Love Letter
KEN Mode
Extrait de "Null"		   
But They Respect My Tactics
 But They Respect My Tactics
KEN Mode
Extrait de "Null"		   
Unresponsive
 Unresponsive
KEN Mode
Extrait de "Null"		   

tracklist
01.   A Love Letter  (05:47)
02.   Throw Your Phone in the River  (02:01)
03.   The Tie  (02:52)
04.   But They Respect My Tactics  (03:07)
05.   Not My Fault  (04:23)
06.   Lost Grip  (10:02)
07.   The Desperate Search for an Enemy  (03:10)
08.   Unresponsive  (04:05)

Durée : 35:27

line up
parution
23 Septembre 2022

voir aussi
KEN Mode
 KEN Mode
Entrench
2013 - Season Of Mist		   
KEN Mode
 KEN Mode
Venerable
2011 - Profound Lore Records / Throatruiner Records		   
KEN Mode
 KEN Mode
Loved
2018 - Season Of Mist		   
KEN Mode
 KEN Mode
Success
2015 - Season Of Mist		   

Essayez plutôt
Saison de Rouille
 Saison de Rouille
Déroutes Sans Fin
2014 - Autoproduction		   
Bodychoke
 Bodychoke
Cold River Songs
1998 - Relapse Records / Purity		   
Uniform
 Uniform
The Long Walk
2018 - Sacred Bones Records		   
Daughters
 Daughters
You Won't Get What You Want
2018 - Ipecac Recordings		   
Chat Pile
 Chat Pile
Cool World
2024 - The Flenser		   

Nyctophilia
Stargazer
Lire la chronique
KEN Mode
Null
Lire la chronique
Perfidious
Savouring His Flesh
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Castle Rat
The Bestiary
Lire la chronique
Ectospire
Spiritual Dismemberment (EP)
Lire la chronique
Defamatory
Path Of No Return
Lire la chronique
Buried Souls
Here Comes the Void (EP)
Lire la chronique
Ruinous Power
Extreme Danger: Prototype W...
Lire la chronique
Kirottu
Barren
Lire la chronique
Chaos Inception
Vengeance Evangel
Lire la chronique
Enthroned
Ashspawn
Lire la chronique
Filthcrawl / Peine Kapital
Split (Split-tape)
Lire la chronique
KEN Mode
Entrench
Lire la chronique
Dead Twilight
Endless Prophecy (Compil.)
Lire la chronique
Karévana
夜明けの空へ – To the Dawn Sky...
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Autumnal Fortress
Lire la chronique
Caronte
Spiritus
Lire la chronique
The Body
All The Waters Of The Earth...
Lire la chronique
Various Artists
Judgment Night (Music From ...
Lire la chronique
Gloombound
Dreaming Delusion
Lire la chronique
Death Reich
Stockholm Syndrome (EP)
Lire la chronique
Downthesun
Downthesun
Lire la chronique
Werewolves
The Ugliest Of All
Lire la chronique
Cave In
Jupiter
Lire la chronique
Ælorn
Hindrance (EP)
Lire la chronique
Qrixkuor
The Womb Of The World
Lire la chronique
Growth
Industrial Necrocult
Lire la chronique
Testament
Para Bellum
Lire la chronique
Slaughterday
Terrified (EP)
Lire la chronique