Duo néerlandais relativement récent, Puritan Bone a sorti en fin d’année dernière sa toute première réalisation. Plutôt que de tergiverser et d’enchainer modestement les sorties de petites et moyennes envergures, le groupe a fait le choix de se présenter à nous avec sous le coude un premier album affiché à près de cinquante minutes. Une décision quelque peu à contre-courant des us et coutumes mais néanmoins payante puisque celui-ci s’inscrit en effet parmi les bonnes surprises et autres découvertes ayant compté en 2025.



Pour les plus curieux d’entre vous, sachez que derrière cette nouvelle entité se cachent un certain Lethargor (chant, guitare, basse) ainsi que madame Tess Josien (batterie, chant) bien connue des amateurs de Black Metal batave puisque celle-ci opère également au sein d’Imperial Cult, Nusquama et Turia. Illustré sobrement par cette dernière, cet album intitulé Ecstasy On The Frontier Of Blood a été mixé par Lethargor avant d’être envoyé à l’Anglais Chris Fielding (Electric Wizard, Napalm Death, Primordial, Saor, The Wounded Kings, Winterfylleth...) afin d’en assurer le mastering. Enfin, c’est avec le soutien du label allemand Into Endless Chaos Records (Brånd, Invunche, Spectres & Teeth, Vampyric Tyrant, Weathered Crest...) que s’est faite aux formats cassette et vinyle cette sortie au mois de novembre de l’année dernière. Une parution encore toute fraîche qui méritait d’être exposée et disséquée ici-même.



Tout d’abord, aussi simple soit-elle, cette peinture illustrant Ecstasy On The Frontier Of Blood possède un véritable pouvoir hypnotique. Est-ce cette pleine lune disposée en son (quasi) centre ou bien ces entrelacs qui telles des flammes dansent et montent vers le ciel ? Assurément un mélange des deux qui ainsi assemblés lui confèrent une aura mystérieuse et invitent par la même occasion à la découverte d’un premier album particulièrement bien troussé.

Car oui, habituée aux projets de qualité, Tess Josien ne s’est évidemment pas embarquée dans cette nouvelle aventure par hasard. Bien que le curriculum-vitae de monsieur Lethargor ne soit pas très aguicheur, quelques minutes dans l’écoute de ce premier album suffisent pour se rendre compte que l’on tient là quelque chose de très sérieux, peut-être pas hyper novateur mais en tout cas suffisamment bien ficelé et composé pour susciter un intérêt certain parmi les amateurs de Black Metal à tendance atmosphérique. Adepte de compositions au long cours s’étirant sur plusieurs minutes (à l’exception du titre "Untitled" qui joue ici le rôle d’interlude instrumental), notre duo va puiser l’essentiel de son inspiration musicale du côté du BlazeBirth Hall (les thématiques et autres évocations puantes en moins). Un lien de parenté qui va d’ailleurs nous sauter aux oreilles dès les premières mesures de l’excellent "Unyielding Desires ...Pierced By The Light Of A Swollen Moon" qui ne sont pas sans évoquer cette longue introduction (pas loin de sept minutes) présente sur Песнью в жатве горя ("As A Song In The Harvest Of Grief"), quatrième album des Russes de Forest. Une introduction dépouillée menée au son d’une simple guitare dont les riffs froids, abrasifs et décharnés vont d’emblée nous hypnotiser. Naturellement, ces évocations à la musique de Forest ne se limitent pas à cette seule introduction puisque de ces riffs écorchés et rachitiques à cette batterie à la fois répétitive et entêtante (qu’elle soit d’ailleurs menée le couteau entre les dents ou de manière plus posée) en passant par ces quelques réminiscences Folk ("Untitled"), ce chant maladif et fantomatique ou bien encore ces mélodies sinistres et désabusées parfaite pour arpenter des terres désolées ou d’immenses forêts solitaires et abandonnées, les évocations au BlazeBirth Hall (Forest, Branikald, Sternatis...) sont nombreuses.



Néanmoins, malgré des liens de parenté tout à fait évident, Puritan Bone ne sonne pas comme une vulgaire copie de Forest. La durée des morceaux sensiblement plus allongée (entre six et onze minutes), la plus grande variété dynamique qui se reflète sur chaque titre (accélérations captivantes, rythmes chaloupés, ralentissement entêtants...), le jeu de batterie tout de même bien moins limité (accompagné qui plus est d’une production nettement plus flatteuse), certaines mélodies plus aguicheuses (sans pour autant se départir de toutes ces ambiances grises évoquées plus haut) ainsi qu’un certain sens du groove (flagrant sur un titre tel que "Awaiting Lunar Absolution" mais pas seulement), constituent à n’en point douter des éléments contribuant grandement à construire l’identité d’un duo néerlandais qui à défaut de chambouler quoi que ce soit avec sa formule, offre une vision d’un Black Metal toujours très dépouillé et hypnotique mais que l’on a peut-être un petit peu moins l’habitude d’entendre.



Souvent lent et contemplatif, le Black Metal atmosphérique du duo néerlandais ne brille ainsi ni par son originalité ni par ses quelconques prises de risques mais en allant lorgner du côté du BlazeBirth Hall afin de puiser l’essentiel de ses inspirations musicales (et musicales seulement), Puritan Bone fait déjà un pas de côté en comparaison de tous ces groupes, aussi efficaces soient-ils, inspirés par exemple par la seule vague norvégienne. Ajoutez à cela une relecture intelligente qui ne se contente pas de recracher certains éléments clefs d’une scène clairement identifiée (ici une partie de la scène russe de la seconde moitié des années 90) mais préfère les assimiler et les digérer afin de les resservir à sa façon et vous voilà avec entre les oreilles un premier album particulièrement digne d’intérêt qui ne devrait pas manquer de trouver quelques oreilles attentives, notamment parmi celles qui se savent sensibles à ce genre de pérégrinations en terres grises et désolées...

