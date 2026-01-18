KEN Mode - Void Chronique Void





Void, lui, rappelle davantage l’adage « Chasser le naturel, il revient au galop ». Et à en croire son doublet introductif « The Shrike » / « Painless », les Canadiens ont pris l’expression au pied de la lettre ! Ce retour au dynamisme m’avait réjoui à l’époque de sa sortie, donnant enfin du sens au bourbier incohérent de son prédécesseur tout en le surpassant sur les buts qu’il s’était donnés.



Car, on s’en doute au vu de la pochette et de son nom, Void ne lâche pas ce travail au noir que KEN Mode a pris à bras-le-corps depuis



Une base que l’on retrouve sur le morceau « These Wires » et ses répétitions industrielles / post-punk, poursuivant l’appropriation réussie des années 80 par KEN Mode. Mais c’est ce travail envers les sonorités les plus agressives de leur musique qui s'avère payant, Void jouant les trouble-fêtes par un mélange entre tabassage intense (on pense au Will Haven le plus écroulé sur « I Cannot ») et tristesse pointant ses yeux vitreux malgré l’orage qui gronde. Jesse Matthewson est au sommet de son art lors des hurlements noisecore, cf. le cri de mort sans fioritures de « A Reluctance of Being », construit sur un larsen solennel et des grondements de caisse claire pesants, se fondant harmonieusement dans « He Was a Good Man, He Was a Taxpayer » et sa basse mélancolique et méthodique.



La capacité à écrire de petits tubes – tel que « The Shrike » (une référence au roman Hypérion de Dan Simmons ?) – sert désormais à accrocher pour engluer ; les morceaux longs et plus aériens permettent un clair-obscur qui rend l’ombre davantage oppressante quand elle s’affirme… Void, pourtant composé et enregistré en même temps que



