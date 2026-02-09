chargement...

Umulamahri - Learning The Secrets Of Acid

Chronique
Umulamahri Learning The Secrets Of Acid (EP)
Empruntant son blaze à un titre de Morbid Angel tiré de l’album Formulas Fatal To The Flesh, Umulamahri est un projet récent né d’esprits quelques peu tordus puisque l’on y retrouve Doug Moore (Pyyrhon, Glorious Depravity, Scarcity, Seputus...) et Andrew Hawkins (Baring Teeth, Adharcáil...). Nos deux garçons n’étant néanmoins pas suffisamment compétents et multi-tâches pour opérer sous la seule forme d’un duo, ces derniers ont fait appel à un mercenaire bien connu puisqu’il s’agit une fois de plus de monsieur Kévin Paradis. Ce dernier signe ainsi, et cela comme à chaque nouvelle sollicitation, toutes les parties de batterie explosives et chaotiques qui marquent cette première sortie.

Après un premier single paru en septembre dernier, Umulamahri a sorti début octobre son premier EP. Un disque intitulé Learning The Secrets Of Acid paru dans un premier temps sur Bandcamp uniquement avant d’être pressé en vinyle à seulement 200 exemplaires par le label Ordovician Records (Aberration, Silurian, Pestifere, Worn Mantle...). Enregistré par nos trois protagonistes puis mixé et masterisé respectivement par Erol Ulug (All Out War, Depraver, Human Corpse Abuse, Mortal Wound, Putrescent...) et Dave Cooley (Madlib, Dropkick Murphys, M83, Jimmy Eat World, Stone Temple Pilots...), ce premier EP jouit d’une production à la fois moderne, abrasive, dissonante et particulièrement épaisse dont le tour de force est de parvenir à demeurer parfaitement équilibrée. Outre cette production assez bluffante, Learning The Secrets Of Acid attire tout d’abord tous les regards grâce à cette très chouette illustration signée de l’artiste norvégienne Anne Margrete Sjøflot aka fleshflies (Issolei, Cadaver, Damned By The Pope, Glutton For Suffering...). Une oeuvre hypnotique laissant habilement transparaitre une part de cette étrangeté qualifiant cet intriguant projet.

Contrepoint parfait à la plupart de mes chroniques pointant du doigt un certain manque d’originalité (sans que cela soit pourtant pénalisant), ce premier EP d’Umulamahri s’inscrit dans une démarche effectivement assez personnelle. Non, les Américains ne vont pas venir bouleverser les règles du jeu avec leur musique mais il est clair que ces deniers sortent ici quelque peu des sentiers battus. Quelque part entre Portal, Pyrrhon, Baring Teeth, Ulcerate et Gorguts, le groupe nous offre sur ce premier EP un Death Metal dissonant et atmosphérique aux relents expérimentaux plus ou moins prononcés.
Si évidemment la production décrite plus haut participe au caractère dissonant de Learning The Secrets Of Acid, d’autres éléments contribuent également à entretenir et renforcer cette impression. De ces nappes de claviers et autres samples qui vont servir soit de toile de fond à certains morceaux (notamment sur "Rot Shall Rule The Oily Void" mais aussi et surtout sur "VVVVRMS" où ces nappes synthétiques vont même jusqu’à supplanter tous les instruments à cordes (d’ailleurs il n’y pas de basse utilisée dans la musique du groupe)) soit d’éléments centraux dans le cadre de séquences bruitistes et atmosphériques et bien souvent instrumentales ("Rot Shall Rule The Oily Void" de 4:07 à 5:00, "Bursting With Life's True Fruit" de 1:28 à 3:38, "Orifice Invocation" à 3:09) à ces constructions rythmiques alambiquées, mouvantes et complètement imprévisibles en passant bien évidemment par tous ces riffs froids, épais et épileptiques, tout est fait chez Umulamahri pour sortir l’auditeur de sa zone de confort.

Des sonorités étranges et bien souvent tourmentées accompagnant des compositions comprises grosso modo entre quatre et six minutes et partagées entre salves Death / Grind particulièrement virulentes et jouissives, séquences technico-chaotiques dispensées sur fond de riffs complexes et de changements de rythmes et de patterns impromptus et enfin passages atmosphériques menés aux sons de synthétiseurs sombres et déshumanisés... Un joli tableau qu’il semble difficile de cerner de prime abord mais qui, aidé par cette production massive et la dextérité des quelques musiciens impliqués derrière ce projet, s’avère finalement plus facile d’accès qu’il n’y paraît de prime abord. Évidemment, il faut compter parmi ceux capables d’apprécier le Death Metal lorsque celui-ci se fait bourdonnant, foutraque, menaçant et chaotique mais pour un premier jet, Learning The Secrets Of Acid s’impose sans difficulté comme une sortie particulièrement rafraîchissante et encourageante.

Bien que le Death Metal dissonant à la Ulcerate ne soit pas mon style de prédilection, il y a chez Umulamahri une certaine folie ainsi qu’une personnalité qui me convient davantage que chez les Néo-Zélandais par exemple (même si pour leur défense, il serait judicieux que je retente l’expérience de manière plus appliquée). En tout cas, de cette illustration très réussie à cette production impeccable et idéalement taillée pour le genre en passant bien évidemment par ces compositions aussi efficaces qu’étranges et variées ou bien encore ce growl profond, tout est réuni chez ce duo pour parvenir à sortir du lot et ainsi attirer l’attention de l’amateur de Death Metal ouvert à ce genre de trip étrange, coloré et psychédélique. Une entrée en matière fracassante que l’on attend de voir confirmer de pied ferme sur un format que l’on espère évidemment un poil plus généreux.
Thrasho Amazon AxGxB
9 Février 2026 - 41 lectures

Umulamahri
Death Metal
2025 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Umulamahri
 Umulamahri
Death Metal - 2025 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Rot Shall Rule The Oily Voids  (06:08)
02.   Bursting With Life's True Fruit  (06:27)
03.   VVVVRMS  (04:33)
04.   Orifice Invocation  (05:29)
05.   Leaked Photo Of Heaven  (03:53)

Durée : 26:30

line up
parution
1 Octobre 2025

