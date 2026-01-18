Suicidal Madness - Nous sommes déjà morts Chronique Nous sommes déjà morts

Il y a tout juste 10 ans, en 2015, le groupe français SUICIDAL MADNESS sortait son premier album. Une période qui peut sembler être passée vite pour certains, mais durant laquelle beaucoup de choses peuvent se produire. Ce qui est sûr ici, c’est que de l’eau a coulé sous les ponts et que divers changements sautent autant aux yeux qu’aux oreilles.



2015 : le line-up est composé de Saddy aux vocaux, d’Alrinack à la basse et aux vocaux additionnels, de Malsain à la batterie et de Psycho aux guitares.

2025 : les trois premiers sont toujours là, mais Psycho a ajouté les claviers à ses guitares, Alrinack a hérité de l’ensemble des vocaux et Malsain a lâché la batterie pour prendre, lui aussi, une guitare. La batterie est donc revenue en 2022 à L. Verdammt, également membre de HAPPY DAYS.



2015 : le premier album sort sur un label allemand appelé Winterwolf Records, actif entre 2014 et 2018, aujourd’hui fermé.

2025 : c’est un label polonais, Wolfspell Records, qui les a pris sous son aile. Une collaboration qui satisfait tout le monde puisqu’elle est valable depuis le deuxième album, sorti en 2016.



2015 : le premier album contient 8 pistes. La première débute par une intro, la 6ème est un interlude instrumental et la 8ème est une outro de 3 minutes. Les morceaux à part entière durent entre 5 et 11 minutes et l’opus totalise 49 minutes.

2025 : le 5ème album ne compte que 5 pistes, mais aucune n’est instrumentale et il n’y a ni intro, ni interlude, ni outro. Les compositions sont en moyenne plus longues, allant de 6 à 10 minutes.



2015 : la langue française prédomine.

2025 : la langue française est toujours dominante.



2015 : le groupe est estampillé black metal dépressif et sa musique rentre effectivement dans cette case, sans qu’il n’y ait de polémique sur les étiquettes.

2025 : le groupe s’est affranchi de son ancienne étiquette. Même s’il conserve des thématiques sombres qui rappellent le dépressif et que certains éléments y font penser, le glissement vers le black metal mélodique est indéniable.



Mais attention, car Nous sommes déjà morts est un album qui n’a pas besoin d’étiquette et qui n’en mérite pas. Il possède de nombreuses qualités, la première étant sa richesse. Tout y est constamment en mouvement et parvient à rendre le black metal multiple. Il est tour à tour malsain, lumineux, déprimant, touchant et mélodieux, tout en restant très réfléchi, très bien agencé et parfaitement équilibré.



J’avoue avoir été impressionné par un tel niveau de maîtrise dès la première écoute. Le groupe parvient parfaitement à maintenir l’attention de l’auditeur et sait comment éviter toute lassitude. Dès les premières secondes de « À l’âme abîmée », nous sommes accueillis par un piano aux notes mélancoliques, alors que cinq minutes plus tard, les ambiances sont illuminées par un solo de guitare héroïque. « L’éveil » et « À jamais, pour toujours » surprennent en intégrant une voix déclamée, rappelant, sur le premier, les ambiances d’ASYNDESS le temps de quelques secondes. Sur « S’en aller sans regrets », c’est d’abord une guitare acoustique qui vient réveiller des souvenirs de HIMINBJORG, avant qu’un violon (un autre instrument ?) n’arrive pour magnifiquement plomber l’ambiance pendant une bonne minute. Ailleurs, c’est la voix bien reconnaissable d’Ace Ravn (BOVARY) qui résonne et permet, une nouvelle fois, de varier les sensations.



Tout l’album est une succession de découvertes et de variations, allant du plaisant au jouissif. Il faudrait faire preuve d’une exigence honteuse pour ne pas reconnaître l’intérêt du travail accompli. J’ai toutefois peur que certains auditeurs soient trop pressés et n’arrivent pas à se plonger convenablement dans l’album à cause d’une écoute distraite. Ces cinq pistes méritent des oreilles attentives, tant elles sont d’excellente facture.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE