Suicidal Madness - Nous sommes déjà morts

Chronique
Suicidal Madness Nous sommes déjà morts
Il y a tout juste 10 ans, en 2015, le groupe français SUICIDAL MADNESS sortait son premier album. Une période qui peut sembler être passée vite pour certains, mais durant laquelle beaucoup de choses peuvent se produire. Ce qui est sûr ici, c’est que de l’eau a coulé sous les ponts et que divers changements sautent autant aux yeux qu’aux oreilles.

2015 : le line-up est composé de Saddy aux vocaux, d’Alrinack à la basse et aux vocaux additionnels, de Malsain à la batterie et de Psycho aux guitares.
2025 : les trois premiers sont toujours là, mais Psycho a ajouté les claviers à ses guitares, Alrinack a hérité de l’ensemble des vocaux et Malsain a lâché la batterie pour prendre, lui aussi, une guitare. La batterie est donc revenue en 2022 à L. Verdammt, également membre de HAPPY DAYS.

2015 : le premier album sort sur un label allemand appelé Winterwolf Records, actif entre 2014 et 2018, aujourd’hui fermé.
2025 : c’est un label polonais, Wolfspell Records, qui les a pris sous son aile. Une collaboration qui satisfait tout le monde puisqu’elle est valable depuis le deuxième album, sorti en 2016.

2015 : le premier album contient 8 pistes. La première débute par une intro, la 6ème est un interlude instrumental et la 8ème est une outro de 3 minutes. Les morceaux à part entière durent entre 5 et 11 minutes et l’opus totalise 49 minutes.
2025 : le 5ème album ne compte que 5 pistes, mais aucune n’est instrumentale et il n’y a ni intro, ni interlude, ni outro. Les compositions sont en moyenne plus longues, allant de 6 à 10 minutes.

2015 : la langue française prédomine.
2025 : la langue française est toujours dominante.

2015 : le groupe est estampillé black metal dépressif et sa musique rentre effectivement dans cette case, sans qu’il n’y ait de polémique sur les étiquettes.
2025 : le groupe s’est affranchi de son ancienne étiquette. Même s’il conserve des thématiques sombres qui rappellent le dépressif et que certains éléments y font penser, le glissement vers le black metal mélodique est indéniable.

Mais attention, car Nous sommes déjà morts est un album qui n’a pas besoin d’étiquette et qui n’en mérite pas. Il possède de nombreuses qualités, la première étant sa richesse. Tout y est constamment en mouvement et parvient à rendre le black metal multiple. Il est tour à tour malsain, lumineux, déprimant, touchant et mélodieux, tout en restant très réfléchi, très bien agencé et parfaitement équilibré.

J’avoue avoir été impressionné par un tel niveau de maîtrise dès la première écoute. Le groupe parvient parfaitement à maintenir l’attention de l’auditeur et sait comment éviter toute lassitude. Dès les premières secondes de « À l’âme abîmée », nous sommes accueillis par un piano aux notes mélancoliques, alors que cinq minutes plus tard, les ambiances sont illuminées par un solo de guitare héroïque. « L’éveil » et « À jamais, pour toujours » surprennent en intégrant une voix déclamée, rappelant, sur le premier, les ambiances d’ASYNDESS le temps de quelques secondes. Sur « S’en aller sans regrets », c’est d’abord une guitare acoustique qui vient réveiller des souvenirs de HIMINBJORG, avant qu’un violon (un autre instrument ?) n’arrive pour magnifiquement plomber l’ambiance pendant une bonne minute. Ailleurs, c’est la voix bien reconnaissable d’Ace Ravn (BOVARY) qui résonne et permet, une nouvelle fois, de varier les sensations.

Tout l’album est une succession de découvertes et de variations, allant du plaisant au jouissif. Il faudrait faire preuve d’une exigence honteuse pour ne pas reconnaître l’intérêt du travail accompli. J’ai toutefois peur que certains auditeurs soient trop pressés et n’arrivent pas à se plonger convenablement dans l’album à cause d’une écoute distraite. Ces cinq pistes méritent des oreilles attentives, tant elles sont d’excellente facture.
Thrasho Amazon Sakrifiss
18 Janvier 2026 - 101 lectures

Suicidal Madness
Black Metal
2025 - Wolfspell Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Suicidal Madness
 Suicidal Madness
Black Metal - 2010 - France		   

tracklist
01.   À l'âme abimée
02.   L'Éveil
03.   S'En aller sans regrets
04.   Nous sommes déjà morts
05.   À jamais, pour toujours

Durée : 36:49

parution
31 Octobre 2025

voir aussi
Suicidal Madness
 Suicidal Madness
Par-delà le bien et le mal
2022 - Wolfspell Records		   

Essayez aussi
Drudkh
 Drudkh
Forgotten Legends
2003 - Supernal Music		   
Oferwintran
 Oferwintran
Demo (Démo)
2018 - Darker Than Black		   
Blasphemy
 Blasphemy
Gods Of War
1993 - Osmose Productions / JL America		   
Craft
 Craft
Void
2011 - Carnal Records		   
Faruln
 Faruln
The Black Hole Of The Soul (EP)
2019 - Necrocosm / Battlesk'rs Productions		   

