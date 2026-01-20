chargement...

Innumerable Forms
 Innumerable Forms - Pain Ef... (C)
Par Lestat		   
Les news du 17 Janvier 2026
 Les news du 17 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
KEN Mode
 KEN Mode - Null (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 15 Janvier 2026
 Les news du 15 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   
Gloombound
 Gloombound - Dreaming Delusion (C)
Par Bras Cassé		   
Downthesun
 Downthesun - Downthesun (C)
Par Keyser		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Krokodil		   
Werewolves
 Werewolves - The Ugliest Of... (C)
Par Niktareum		   
Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   

Gormoth - Winterfall

Chronique
Gormoth Winterfall
Parler d’un album de GORMOTH, c’est aussi compliqué que de parler d’un Premier ministre durant le second mandat de Macron. Vous travaillez dessus, vous vous renseignez sur ce qu’il raconte, et lorsque vous êtes enfin prêt, BAM, un nouveau l’a déjà remplacé. À la base, j’avais prévu de faire une chronique de Carved Your Name into the Trees, EP sorti en mars 2025. Seulement voilà, un autre EP est paru trois semaines plus tard : A Lament for the Dying Earth. Trois semaines plus tard encore, c’est l’album Spring qui apparaissait et devenait ma priorité. Jusqu’au mois suivant et un nouvel EP… Et cette spirale ne s’est pas arrêtée de mois en mois, jusqu’à arriver en décembre… Alors si le Hongrois Adam est incapable de se poser et de passer tout de suite à autre chose, il fallait bien que je me décide, de mon côté, à écrire quelque chose. Alors voilà, ce sera celui-ci, ce sera Winterfall.

Mais là aussi, il va falloir se méfier, car cet album est paru en deux éditions différentes. Une version intitulée Winterfall (Ambient), parue le 2 décembre, avec une pochette différente de la version suivante, parue le 24. C’est cette dernière qui m’intéresse, parce que j’ai toujours eu du mal à considérer les projets instrumentaux comme des projets finis (je suis vilain). Et puis je préfère cette pochette, même si elle a une nouvelle fois été empruntée à un artiste célèbre : Julius Sergius von Klever. GORMOTH est un grand amateur de peinture, et il trouve toujours des œuvres qui servent sa musique. Gustaf Cederström pour l’EP My Own Funeral, Santiago Rusiñol pour l’album Oh My Bitter Addictions, ou encore Alphonse Osbert pour l’album Life, Death and the Universe.

Celle choisie cette fois-ci est à nouveau parfaitement dans le thème, puisque les quatre nouvelles compositions évoquent la neige. Les ambiances y sont pleinement consacrées, avec un black metal atmosphérique et ambiant très reposant, car particulièrement évocateur. Tout y est beau et serein, avec même quelques chants d’oiseaux sur « Winterfall III ». Rien n’est menaçant, rien n’est malfaisant, tout est plénitude totale, jusqu’à ces vocaux growlés mais très doux, comme s’ils avaient pour simple but d’éviter le froid. Ils réchauffent suffisamment les ambiances pour nous mettre encore plus à l’aise, pour nous rassurer encore davantage.

Il n’y a pas grand-chose à dire de plus. GORMOTH fait une musique à destination de ceux qui veulent de la plénitude, et il le fait bien. Cela pourra paraître insuffisant aux oreilles de certains, et d’autres diront que tant de miel les agace à plus haut point, au moins autant que les interventions de l’un des Premiers ministres de Macron. Par contre, dépêchez-vous de l’écouter, le prochain album est déjà annoncé pour février 2026 !
Thrasho Amazon Sakrifiss
20 Janvier 2026 - 68 lectures

Gormoth
Black Metal atmosphérique
2025 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Gormoth
 Gormoth
Black Metal atmosphérique - Hongrie		   

nouveaute
A paraître le 24 Décembre 2025

tracklist
01.   Winterfall I
02.   Winterfall II
03.   Winterfall III
04.   Winterfall IV

Durée : 37:35

line up
