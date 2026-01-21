chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
119 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Fatal Realm
 Fatal Realm - Of No Consequ... (C)
Par Sosthène		   
Innumerable Forms
 Innumerable Forms - Pain Ef... (C)
Par Lestat		   
Les news du 17 Janvier 2026
 Les news du 17 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
KEN Mode
 KEN Mode - Null (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 15 Janvier 2026
 Les news du 15 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   
Gloombound
 Gloombound - Dreaming Delusion (C)
Par Bras Cassé		   
Downthesun
 Downthesun - Downthesun (C)
Par Keyser		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Krokodil		   
Werewolves
 Werewolves - The Ugliest Of... (C)
Par Niktareum		   

Misfire - Product of the Environment

Chronique
Misfire Product of the Environment
Cela ne faisait pas assez longtemps à mon goût que je ne m’étais pas infligé des sorties thrash metal de basse extraction et si elles étaient généralement européennes, là je vais pouvoir prendre un billet direction Chicago afin d’aller à la rencontre de MISFIRE, un quatuor américain qui a sorti en 2025 son deuxième album intitulé Product of the Environment. Sans surprise, la pochette s’avère inregardable de près comme de loin mais comme souvent c’est également cette touche kitch à la Re-Animator (les lecteurs de Mad Movies savent) qui confère charme et attractivité à ce genre de productions hautement confidentielles, vraisemblablement condamnées à hanter les divisions inférieures de notre musique fétiche.

Allez, je l’avoue, une fois ma deuxième pinte de Pelforth ingurgitée, j’ai commencé à leurs trouver de jolis atours à ces douze compositions et même si les quarante-trois minutes paraissent parfois un peu longuettes du fait d’une invariabilité totale du propos, je suis bien forcé d’admettre que le heavy thrash à l’ancienne de nos trublions n’est pas si mal foutu que cela. Il y a notamment une bonne dose de groove dans les compositions dont le riffing pourtant convenu au possible ne manquera cependant pas de faire secouer quelques têtes. C’est sans doute là l’une des forces de ce courant musical, il a beau multiplier les poncifs, il reste toujours difficile de résister à un chant crossover, à des riffs en aller-retour ainsi qu’à quelques solos bien troussés, Konstadin Kostadinov se débrouillant plutôt bien pour assumer à lui seul leads et rythmiques. Par conséquent, les morceaux entreront sans soucis dans la zone d’influence d’EXODUS, de TESTAMENT et c’est bien là le maximum que l’on puisse attendre de ces albums malgré tout capables de surprendre, notamment lors de ce « Artificially Intelligent » dont le riff et l’énergie rappelleront le mosh adoré de S.O.D., une référence toujours sympathique à avoir en tête.

En dehors de cela que voulez-vous que j’ajoute ? Le disque ferait quinze minutes de moins je n’y trouverais absolument rien à redire, voire je préfèrerais parce que MISFIRE tourne quand même pas mal en rond et qu’il n’a pas vraiment encore les épaules nécessaires pour assumer des parutions d’une durée supérieure à trente minutes, le format somme toute idéal pour ce type de formule plaisante mais que l’on retrouvera facilement un peu partout dans le monde. Pourtant, le moment est bon, l’envie de décapsuler une boisson constamment présente, j’ai l’odeur d’un hot-dog dans les naseaux et si je m’écoutais j’irais directement faire un sort à Sympathy for the Ignorant (2021), que je soupçonne d’être au moins aussi divertissant.
Thrasho Amazon Sosthène
21 Janvier 2026 - 60 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Misfire
Thrash Metal
2025 - MNRK Heavy
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  6.43/10

plus d'infos sur
Misfire
 Misfire
Thrash Metal - 2018 - Etats-Unis		   

formats
tracklist
01.   Borrowed Time  (01:20)
02.   Day to Day  (03:52)
03.   All Over the Place  (04:08)
04.   We Went Through Hell  (04:22)
05.   Born to Die  (03:41)
06.   Living the Dream  (03:09)
07.   Left for Dead  (03:09)
08.   End of an Age  (04:11)
09.   Privacy  (03:18)
10.   Twist of Fate  (04:04)
11.   Artificially Intelligent  (03:07)
12.   Product of the Environment  (04:50)

Durée : 43:11

line up
parution
2 Mai 2025

Essayez aussi
Torn Fabriks
 Torn Fabriks
Mind Consumption (EP)
2021 - Firecum Records		   
Razor
 Razor
Open Hostility
1991 - Fringe Product		   
Fabulous Desaster
 Fabulous Desaster
Crucify This!
2025 - MDD Records		   
Annihilator
 Annihilator
Carnival Diablos
2001 - SPV		   
Harm
 Harm
October Fire
2016 - Battlegod Productions		   

Crimson Butchery
Stalker
Lire la chronique
Misfire
Product of the Environment
Lire la chronique
Fatal Realm
Of No Consequence (Single)
Lire la chronique
Disarray
The Darkening (EP)
Lire la chronique
Gormoth
Winterfall
Lire la chronique
Breakdown
Divide and Konquer (EP)
Lire la chronique
Innumerable Forms
Pain Effulgence
Lire la chronique
Bilan 2025
Lire le bilan
Suicidal Madness
Nous sommes déjà morts
Lire la chronique
SoulReapers
Melody of Chaos
Lire la chronique
KEN Mode
Void
Lire la chronique
Sardonic Allegiance
Coast II (EP)
Lire la chronique
Nyctophilia
Stargazer
Lire la chronique
KEN Mode
Null
Lire la chronique
Perfidious
Savouring His Flesh
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Castle Rat
The Bestiary
Lire la chronique
Ectospire
Spiritual Dismemberment (EP)
Lire la chronique
Defamatory
Path Of No Return
Lire la chronique
Buried Souls
Here Comes the Void (EP)
Lire la chronique
Ruinous Power
Extreme Danger: Prototype W...
Lire la chronique
Kirottu
Barren
Lire la chronique
Chaos Inception
Vengeance Evangel
Lire la chronique
Enthroned
Ashspawn
Lire la chronique
Filthcrawl / Peine Kapital
Split (Split-tape)
Lire la chronique
KEN Mode
Entrench
Lire la chronique
Dead Twilight
Endless Prophecy (Compil.)
Lire la chronique
Karévana
夜明けの空へ – To the Dawn Sky...
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Autumnal Fortress
Lire la chronique
Caronte
Spiritus
Lire la chronique