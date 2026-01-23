chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
179 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Cross Of Disbelief
 Cross Of Disbelief - Cross ... (C)
Par Niktareum		   
Les news du 23 Janvier 2026
 Les news du 23 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Lust Of Decay
 Lust Of Decay - Entombed In... (C)
Par Sosthène		   
Misfire
 Misfire - Product of the En... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 21 Janvier 2026
 Les news du 21 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fatal Realm
 Fatal Realm - Of No Consequ... (C)
Par Sosthène		   
Innumerable Forms
 Innumerable Forms - Pain Ef... (C)
Par Lestat		   
Les news du 17 Janvier 2026
 Les news du 17 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
KEN Mode
 KEN Mode - Null (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 15 Janvier 2026
 Les news du 15 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   
Gloombound
 Gloombound - Dreaming Delusion (C)
Par Bras Cassé		   

Chaos Revealed - Foretold in Ashes

Chronique
Chaos Revealed Foretold in Ashes (EP)
Nouveau venu sur la scène brutale allemande, CHAOS REVEALED se découvre à nous via un premier EP intitulé Foretold in Ashes qui vient draguer sur les plages du death metal mélodique mâtiné de metalcore. Fort heureusement, cette dernière composante étant réduite à la portion congrue cela n’enlèvera donc rien au plaisir de la découverte.

En effet le duo, bien que vraisemblablement peu expérimenté, propose ici un travail étonnamment abouti, les cinq titres se révélant systématiquement plaisants étant donné les qualités naturelles qu’ils abritent, à commencer par une technique instrumentale irréprochable joliment mise en valeur par une production impeccable signée du Grec Nikos Palivos. Il est évident qu’avoir placé ces compositions entre les mains d’un expert joue pour beaucoup dans leur bonne réception. Concernant le style, si je rentre un peu plus dans le détail, je ne serai pas surpris qu’OBSCURA fasse partie des influences alors que les passages en voix claire (« Burning Skies » par exemple) feront penser à des formations davantage metal progressif, accointance que l’introduction de « The One Who Sees » ne démentira que difficilement.

J’ai parlé de metalcore, j’avoue avoir du mal à l’entendre et merci bien. Certes les vocaux sont criards et non pas gutturaux mais c’est un travers (mot à lire en ajoutant des guillemets) que nombre de formations actuelles partagent sans pour autant justifier l’étiquette abhorrée. Et si cela provient des quelques arythmies, elles comptent pour du beurre, l’essence de la musique étant clairement du côté de la technique et des solos, c’est donc plutôt le genre heavy qui me semble tenir la corde au moment de classer cette parution pour un résultat parfaitement efficace, à l’image de « The Plague » accrocheur dès les premières mesures et doté de superbes leads.

Il est vrai que je suis moins friand du chant non saturé mais comme il ne sonne pas comme celui d’un adolescent prépubère qui bêle dans son micro, il apporte finalement quelque chose d’intéressant aux morceaux, une variété émotionnelle que le seul cri n’aurait pu atteindre. D’ailleurs, une voix féminine se fait parfois entendre, elle aussi parfaitement à propos en restant sobre, au contraire des cantatrices pénibles qui se prennent pour des chanteuses d’opéra. Ainsi, de titre en titre, CHAOS REVEALED parvient sans donner l’air de forcer à me faire découvrir son univers tout en me donnant envie d’attendre la suite car un LP de ce niveau serait de fort bon aloi.

Les esprits chagrins pourront sans doute regretter que le clip semble avoir été fabriqué avec l’aide d’une IA, je ne me sens pas la force de lancer un débat sur le sujet aussi resterai-je sur un strict plan musical et là les arguments sont plutôt en faveur du duo qui montre déjà de sacrées compétences, un gros potentiel et qui se positionne donc en solide outsider de la nouvelle école allemande.
Thrasho Amazon Sosthène
23 Janvier 2026 - 37 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Chaos Revealed
Death Metal Mélodique
2026 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Chaos Revealed
 Chaos Revealed
Death Metal Mélodique - 2025 - Allemagne		   

formats
  • Digital / 09/01/2026 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 9 Janvier 2026

vidéos
Mortal
 Mortal
Chaos Revealed
Extrait de "Foretold in Ashes"		   

tracklist
01.   Mortal  (05:31)
02.   Burning Skies  (05:26)
03.   No One Above  (04:58)
04.   The One Who Sees  (05:09)
05.   The Plague  (07:20)

Durée : 28:24

line up
Essayez aussi
Nightrage
 Nightrage
Insidious
2011 - Lifeforce Records		   
Detonation
 Detonation
Emission Phase
2007 - Osmose Productions		   
Fragments Of Unbecoming
 Fragments Of Unbecoming
Sterling Black Icon
(Chapter III - Black But Shining)
2006 - Metal Blade Records		   
Son Of Aurelius
 Son Of Aurelius
The Farthest Reaches
2010 - Good Fight Music		   
Fragments Of Unbecoming
 Fragments Of Unbecoming
Perdition Portal
(Chapter VI)
2018 - Apostasy Records		   

Chaos Revealed
Foretold in Ashes (EP)
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Cross Of Disbelief (EP)
Lire la chronique
Lust Of Decay
Entombed In Sewage
Lire la chronique
Crimson Butchery
Stalker
Lire la chronique
Misfire
Product of the Environment
Lire la chronique
Fatal Realm
Of No Consequence (Single)
Lire la chronique
Disarray
The Darkening (EP)
Lire la chronique
Gormoth
Winterfall
Lire la chronique
Breakdown
Divide and Konquer (EP)
Lire la chronique
Innumerable Forms
Pain Effulgence
Lire la chronique
Bilan 2025
Lire le bilan
Suicidal Madness
Nous sommes déjà morts
Lire la chronique
SoulReapers
Melody of Chaos
Lire la chronique
KEN Mode
Void
Lire la chronique
Sardonic Allegiance
Coast II (EP)
Lire la chronique
Nyctophilia
Stargazer
Lire la chronique
KEN Mode
Null
Lire la chronique
Perfidious
Savouring His Flesh
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Castle Rat
The Bestiary
Lire la chronique
Ectospire
Spiritual Dismemberment (EP)
Lire la chronique
Defamatory
Path Of No Return
Lire la chronique
Buried Souls
Here Comes the Void (EP)
Lire la chronique
Ruinous Power
Extreme Danger: Prototype W...
Lire la chronique
Kirottu
Barren
Lire la chronique
Chaos Inception
Vengeance Evangel
Lire la chronique
Enthroned
Ashspawn
Lire la chronique
Filthcrawl / Peine Kapital
Split (Split-tape)
Lire la chronique
KEN Mode
Entrench
Lire la chronique
Dead Twilight
Endless Prophecy (Compil.)
Lire la chronique