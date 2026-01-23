Chaos Revealed - Foretold in Ashes Chronique Foretold in Ashes (EP)

CHAOS REVEALED se découvre à nous via un premier EP intitulé Foretold in Ashes qui vient draguer sur les plages du death metal mélodique mâtiné de metalcore. Fort heureusement, cette dernière composante étant réduite à la portion congrue cela n’enlèvera donc rien au plaisir de la découverte.



En effet le duo, bien que vraisemblablement peu expérimenté, propose ici un travail étonnamment abouti, les cinq titres se révélant systématiquement plaisants étant donné les qualités naturelles qu’ils abritent, à commencer par une technique instrumentale irréprochable joliment mise en valeur par une production impeccable signée du Grec Nikos Palivos. Il est évident qu’avoir placé ces compositions entre les mains d’un expert joue pour beaucoup dans leur bonne réception. Concernant le style, si je rentre un peu plus dans le détail, je ne serai pas surpris qu’metal progressif, accointance que l’introduction de « The One Who Sees » ne démentira que difficilement.



J’ai parlé de metalcore, j’avoue avoir du mal à l’entendre et merci bien. Certes les vocaux sont criards et non pas gutturaux mais c’est un travers (mot à lire en ajoutant des guillemets) que nombre de formations actuelles partagent sans pour autant justifier l’étiquette abhorrée. Et si cela provient des quelques arythmies, elles comptent pour du beurre, l’essence de la musique étant clairement du côté de la technique et des solos, c’est donc plutôt le genre heavy qui me semble tenir la corde au moment de classer cette parution pour un résultat parfaitement efficace, à l’image de « The Plague » accrocheur dès les premières mesures et doté de superbes leads.



Il est vrai que je suis moins friand du chant non saturé mais comme il ne sonne pas comme celui d’un adolescent prépubère qui bêle dans son micro, il apporte finalement quelque chose d’intéressant aux morceaux, une variété émotionnelle que le seul cri n’aurait pu atteindre. D’ailleurs, une voix féminine se fait parfois entendre, elle aussi parfaitement à propos en restant sobre, au contraire des cantatrices pénibles qui se prennent pour des chanteuses d’opéra. Ainsi, de titre en titre, CHAOS REVEALED parvient sans donner l’air de forcer à me faire découvrir son univers tout en me donnant envie d’attendre la suite car un LP de ce niveau serait de fort bon aloi.



2026 - Indépendant Death Metal Mélodique notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Chaos Revealed

Death Metal Mélodique - 2025 - Allemagne

formats Digital / 09/01/2026 - Indépendant

nouveaute A paraître le 9 Janvier 2026

vidéos Mortal

Chaos Revealed

Extrait de "Foretold in Ashes"

tracklist 01. Mortal (05:31) 02. Burning Skies (05:26) 03. No One Above (04:58) 04. The One Who Sees (05:09) 05. The Plague (07:20)

Durée : 28:24

line up Alexander Lankes / Batterie

Konstantin Schäffer / Chant, Guitare

