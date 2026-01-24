Moonchild Trio - Moonchild, Songs Without Words Chronique Moonchild, Songs Without Words

John Zorn est une tâche aussi amusante que fastidieuse, idem en ce qui concerne MOONCHILD TRIO, Moonchild: Songs Without Words, il y eut matière à rassembler sous une même bannière les férus des débuts de hardcore du saxophoniste, ici uniquement compositeur soit dit en passant. Zéro cuivre donc. Des chansons sans mots en revanche… Nous sommes d’accord que l’idée n’est pas neuve, cependant qui d’autre que le Général pouvait incarner le concept ? Et qui d’autres pour l’accompagner dans cette entreprise que les fidèles compères que sont Zorn), Joey Baron à la batterie, un autre habitué des expérimentations du saxophoniste américain (NAKED CITY, MASADA…).



Si j’établis un parallèle avec metal extrême, notamment grâce à un Moonchild, lui, porte profondément la marque de son géniteur soit davantage une version hardcore expérimental d’un free jazz chaotique qu’une déclinaison d’un simple héritage metal soumis au martyre. Ainsi, sur une structure musicale minimale uniquement assurée par le duo batterie – basse dont les cordes claquent comme un putain de méchant groupe de noisecore, le trio interprète des titres dont le format (entre deux et six minutes) n’effraiera pas vraiment l’amateur déjà familier de l’univers bigarré de ces messieurs. Quant à Patton, il exécute idéalement ce dans quoi il excellait (l’imparfait est volontaire), à savoir user de ses cordes vocales comme d’un instrument à part entière, multipliant les onomatopées, les hululements, cris, pleurs, mortifications, gloussements, reniflements, murmures, hurlements, raclements, crissements, chuintements, avec une tessiture ahurissante. Clairement, le mec est à son acmé, ou presque.



D’ailleurs, à l’entendre s’égosiller de la sorte, la tentation de penser qu’il improvise constamment est grande. Ce n’est pas le cas, le chanteur suit des partitions précises (nous pouvons le voir tourner des pages derrière un pupitre sur quelques extraits live issus de Six Latinies for Heliogabalus) et même si le rendu frôle parfois le grotesque, l’absurde, la pose arty artificielle, je n’y entends pour ma part que le pur génie de Zorn qui a toujours eu la volonté de composer des choses violant le metal au sens large du terme (PAINKILLER, certains NAKED CITY, etc.) et cela s’entend dans les attaques brutes de titres tels que « Hellfire », « Abraxas » ou encore « Equinox ». Néanmoins, impossible de réduire ce Moonchild à une pure expérimentation en core même si c’est le style dont l’album se rapproche sans conteste. En effet, l’œuvre contient également nombre de moments cinématographiques, ambiancés, contemplatifs, jamais dénués d’une tension sous-terraine et, finalement, systématiquement anxiogène. De tous les MOONCHILD, c’est sans doute le plus dérangeant, étrangement le plus abordable aussi.



Certes, ces onze compositions n’ont pas le côté immédiatement accrocheur de FANTÔMAS. Les métriques employées ne sont guère habituelles, Baron ne blaste pas et il est souvent difficile de le suivre (« Sorceres »), Patton va bien plus loin que d’habitude dans ses excès vocaux, là encore on sent qu’un compositeur le guide vers un niveau de maîtrise accru, le faisant entrer à mon sens dans une nouvelle dimension artistique (il faut vraiment entendre la performance « Litany IV » sur Six Latinies for Heliogabalus). Je n’oublie bien entendu par Trevor Dunn, fidèle à lui-même : il délivre une prestation sans faute démontrant une nouvelle fois qu’il s’agit de l’un des meilleurs bassistes de ces cinquante dernières années, excellent interprète mais également compositeur de talent.



2006 - Tzadik Jazzcore expérimental notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Moonchild Trio

Jazzcore expérimental - 2006 † 2014 - Etats-Unis

formats CD / 2006 - Tzadik

écoutez Hellfire

Possession

La Part Maudite

tracklist 01. Hellfire (04:07) 02. Ghosts of Thelema (04:32) 03. Abraxas (03:13) 04. Possession (05:21) 05. Caligula (01:47) 06. 616 (05:20) 07. Equinox (04:07) 08. Moonchild (06:51) 09. La Part Maudite (02:49) 10. Summoning (02:30) 11. Sorceress (04:37)

Durée : 45:14

line up Joey Baron / Batterie

Trevor Dunn / Basse

Mike Patton / Chant

parution 18 Avril 2006

