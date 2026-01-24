chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
180 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 24 Janvier 2026
 Les news du 24 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par gulo gulo		   
Cross Of Disbelief
 Cross Of Disbelief - Cross ... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 23 Janvier 2026
 Les news du 23 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Lust Of Decay
 Lust Of Decay - Entombed In... (C)
Par Sosthène		   
Misfire
 Misfire - Product of the En... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 21 Janvier 2026
 Les news du 21 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fatal Realm
 Fatal Realm - Of No Consequ... (C)
Par Sosthène		   
Innumerable Forms
 Innumerable Forms - Pain Ef... (C)
Par Lestat		   
Les news du 17 Janvier 2026
 Les news du 17 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
KEN Mode
 KEN Mode - Null (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 15 Janvier 2026
 Les news du 15 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   

1928 - L'appel du spectre

Chronique
1928 L'appel du spectre
Avant, 1928 s’appelait 1927 et avait sorti en 2024 un EP nommé Les meutes séditieuses. Petit changement de nom, avant sans doute de devenir 1929 la prochaine fois. On ne sait pas, même l’un des membres a changé de nom entre-temps… Il s’agit de notre Marie de Transcendance légendaire, qui passe ici de son pseudo habituel, Brouillard, à Shaåkråky. Elle y assure les vocaux, dont on reconnaît le timbre, ainsi que la basse, laissant le reste à un jeune homme aux cheveux courts et amateur de vin (selon la pochette de l’album) : Déclin. C’est lui qui est derrière les compositions et se charge des guitares ainsi que de la programmation des batteries.

Avant même d’écouter un morceau, ceux qui connaissent Marie peuvent déjà imaginer plus ou moins à quoi ressemble ce jeune projet. Elle aime le black qui conserve des sonorités et une approche raw, avec un esprit underground. Elle sait aussi créer des atmosphères tantôt désespérées, tantôt perdues dans une immensité, l’espace ou la brume… Mais attention, ce n’est pas elle qui est à la barre, mais bien son comparse Déclin. Cela pourrait donc être différent et, effectivement, ils se décrivent de manière très précise : du « raw punk black finnish-scene-like » ! « Finnish-scene-like », mais tout de même en français, avec des compositions intitulées « Le royaume inondé », « Au cœur de la folie », « Sous l’ombre décharnée » ou encore « Le soleil blanc se meurt ». Sur les neuf compositions, une seule rend hommage à la Finlande : « Liekkien värinän takana », qui signifie Derrière le frémissement des flammes.

De mon côté, c’est surtout ce terme qui fait plaisir dans la description, parce qu’il annonce des cavalcades et des riffs de guitare bien plaisants. En revanche, je suis moins chaud avec le « punk ». Finalement, ce n’est qu’un zeste, et ce n’est clairement pas le style dominant sur ces neuf compositions. L’influence s’entend seulement sur de courts passages, comme l’introduction de « Le royaume inondé » ou la première minute de « Sous l’ombre décharnée ». Je n’aurais pas mis ce terme dans l’étiquette du groupe pour si peu.

Du coup, on est face à un black metal nerveux et excité, avec un rythme qui passe généralement de rapide à plus rapide, pour revenir à du rapide. C’est effectivement très raw, avec des vocaux raclés de circonstance et des mélodies qui ne sont pas révolutionnaires. Le tout reste très efficace et l’ennui n’est jamais là, même si la formule demeure un peu trop similaire sur 43 minutes. Seul « Le royaume inondé » se démarque véritablement et s’impose comme le meilleur morceau de l’album, dévoilant davantage de contrastes et laissant percer des sensations de faiblesse et de douleur plus marquées. "Au cœur de la folie" n'est pas loin cependant...

C’est un bon album, et le contraire aurait été étonnant pour une sortie Transcendance…
Thrasho Amazon Sakrifiss
24 Janvier 2026 - 72 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
1928
Black Metal
2025 - Transcendance
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
1928
 1928
Black Metal - 2024 - France		   

tracklist
01.   Invocation
02.   Le royaume inondé
03.   Insondable abîmes
04.   Liekkien värinän tanka
05.   Au cœur de la folie
06.   Nosferatu
07.   Maëlstrom
08.   Sous l'ombre décharnée
09.   Le soleil blanc se meurt

Durée : 42:29

parution
3 Octobre 2025

Essayez aussi
Cénotaphe
 Cénotaphe
Chimères
2025 - Nuclear War Now! Productions / Ancien Culte		   
Eggs Of Gomorrh
 Eggs Of Gomorrh
Outpregnate (EP)
2019 - Krucyator Productions		   
Nécropole
 Nécropole
Yoga
2022 - Northern Heritage		   
Naxen
 Naxen
Towards the Tomb of Times
2020 - Vendetta Records		   
Sun Of The Sleepless / Nachtmahr
 Sun Of The Sleepless / Nachtmahr
I (Split-CD)
2004 - Lupus Lounge		   

1928
L'appel du spectre
Lire la chronique
Barabbas
La Mort Appelle Tous Les Vi...
Lire la chronique
Moonchild Trio
Moonchild, Songs Without Words
Lire la chronique
Chaos Revealed
Foretold in Ashes (EP)
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Cross Of Disbelief (EP)
Lire la chronique
Lust Of Decay
Entombed In Sewage
Lire la chronique
Crimson Butchery
Stalker
Lire la chronique
Misfire
Product of the Environment
Lire la chronique
Fatal Realm
Of No Consequence (Single)
Lire la chronique
Disarray
The Darkening (EP)
Lire la chronique
Gormoth
Winterfall
Lire la chronique
Breakdown
Divide and Konquer (EP)
Lire la chronique
Innumerable Forms
Pain Effulgence
Lire la chronique
Bilan 2025
Lire le bilan
Suicidal Madness
Nous sommes déjà morts
Lire la chronique
SoulReapers
Melody of Chaos
Lire la chronique
KEN Mode
Void
Lire la chronique
Sardonic Allegiance
Coast II (EP)
Lire la chronique
Nyctophilia
Stargazer
Lire la chronique
KEN Mode
Null
Lire la chronique
Perfidious
Savouring His Flesh
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Castle Rat
The Bestiary
Lire la chronique
Ectospire
Spiritual Dismemberment (EP)
Lire la chronique
Defamatory
Path Of No Return
Lire la chronique
Buried Souls
Here Comes the Void (EP)
Lire la chronique
Ruinous Power
Extreme Danger: Prototype W...
Lire la chronique
Kirottu
Barren
Lire la chronique
Chaos Inception
Vengeance Evangel
Lire la chronique
Enthroned
Ashspawn
Lire la chronique