Johan de Jager
est un travailleur pressé. Je dis cela car outre le projet solo HYBRIS
avec qui il vient de sortir son premier EP, nous le retrouvons également, rien que pour 2025, chez CROWMASTER
(metal gothique
), DARK IMPALER
(black metal
) et FALSE IDOL
(heavy metal
. Quel genre manque-t-il à ce palmarès ? Le death metal
, exactement. Bon, bêtement j’ai généralement tendance à me méfier de ces musiciens touche-à-tout, « qui trop embrasse mal étreint »…
Allez, au diable les aprioris. Viva Eploitation
reprend trois titres de la démo du même nom de 2022 (« Pollution Vortex » ; « Depopulate » ; « Dictocracy ») auxquels s’ajoutent deux nouvelles compositions, « Hybris » puis « Human Plague », ce qui permet d’atteindre honorablement les quinze minutes de musique. De quelle eau ? La boueuse du vieux death grindcore
, le label évoquant Harmony Corruption
pour situer la parution. C’est vrai, de loin, un petit côté BRUJERIA
peut-être également mais, globalement, nous pourrions citer tout ce qu’il y a de moins finaud dans le genre car le one-man band
évolue plutôt dans les mid-tempos lourdingues (« Depopulate »), le sample
de « Matrix » en introduction de « Human Plague » semblant même incongru tant les morceaux sont à mille lieux d’une quelconque évolution technologique. « La guerre du feu » m’aurait semblé mieux adapté.
À l’image de la pochette, on imagine aisément que ces cinq pistes sont hautement politisées, un style grind death
sur la forme, hardcore
sur le fond donc, efficace mais peu inspiré. Le genre de disque qui s’écoute en pratiquant du sport. Cela dit, le parcours du musicien reste intéressant, de ses débuts en 1997 au sein d’ARCANA XXII
(heavy metal
) à sa radicalisation au sein de formations de plus en plus extrêmes, tout démontre un amour du metal
au sens large, une envie de tout jouer, seul ou accompagné.
Il reste que même si je préfère les deux nouveautés, davantage grindcore
que deathcore
, l’auditeur trouvera néanmoins pas mal de riffs recyclés, de rythmiques interchangeables et il n’y a guère que « Depopulate » qui se démarque réellement grâce à son riffing
à la CANNIBAL CORPSE
mais, en l’état, je n’imagine pas que l’intérêt puisse être constant sur une durée conséquente. Des EP ou des splits, oui, un LP j’ai des doutes. Cependant, je félicite Great Dane Records
d’avoir déniché cet artiste vraisemblablement capable d’évoluer dans n’importe quel registre et dont le goût pour la brutalité fait plaisir à entendre. Maintenant, il va falloir passer un ou deux grades pour s’aligner sur ce qui se pratique actuellement.
