Hybris - Viva Exploitation Chronique Viva Exploitation (EP)

Johan de Jager est un travailleur pressé. Je dis cela car outre le projet solo HYBRIS avec qui il vient de sortir son premier EP, nous le retrouvons également, rien que pour 2025, chez CROWMASTER (metal gothique), DARK IMPALER (black metal) et FALSE IDOL (heavy metal. Quel genre manque-t-il à ce palmarès ? Le death metal, exactement. Bon, bêtement j’ai généralement tendance à me méfier de ces musiciens touche-à-tout, « qui trop embrasse mal étreint »…



Allez, au diable les aprioris. Viva Eploitation reprend trois titres de la démo du même nom de 2022 (« Pollution Vortex » ; « Depopulate » ; « Dictocracy ») auxquels s’ajoutent deux nouvelles compositions, « Hybris » puis « Human Plague », ce qui permet d’atteindre honorablement les quinze minutes de musique. De quelle eau ? La boueuse du vieux death grindcore, le label évoquant one-man band évolue plutôt dans les mid-tempos lourdingues (« Depopulate »), le sample de « Matrix » en introduction de « Human Plague » semblant même incongru tant les morceaux sont à mille lieux d’une quelconque évolution technologique. « La guerre du feu » m’aurait semblé mieux adapté.



À l’image de la pochette, on imagine aisément que ces cinq pistes sont hautement politisées, un style grind death sur la forme, hardcore sur le fond donc, efficace mais peu inspiré. Le genre de disque qui s’écoute en pratiquant du sport. Cela dit, le parcours du musicien reste intéressant, de ses débuts en 1997 au sein d’ARCANA XXII (heavy metal) à sa radicalisation au sein de formations de plus en plus extrêmes, tout démontre un amour du metal au sens large, une envie de tout jouer, seul ou accompagné.



Il reste que même si je préfère les deux nouveautés, davantage grindcore que deathcore, l’auditeur trouvera néanmoins pas mal de riffs recyclés, de rythmiques interchangeables et il n’y a guère que « Depopulate » qui se démarque réellement grâce à son riffing à la est un travailleur pressé. Je dis cela car outre le projet soloavec qui il vient de sortir son premier EP, nous le retrouvons également, rien que pour 2025, chez),) et. Quel genre manque-t-il à ce palmarès ? Le, exactement. Bon, bêtement j’ai généralement tendance à me méfier de ces musiciens touche-à-tout, « qui trop embrasse mal étreint »…Allez, au diable les aprioris.reprend trois titres de la démo du même nom de 2022 (« Pollution Vortex » ; « Depopulate » ; « Dictocracy ») auxquels s’ajoutent deux nouvelles compositions, « Hybris » puis « Human Plague », ce qui permet d’atteindre honorablement les quinze minutes de musique. De quelle eau ? La boueuse du vieux, le label évoquant Harmony Corruption pour situer la parution. C’est vrai, de loin, un petit côté BRUJERIA peut-être également mais, globalement, nous pourrions citer tout ce qu’il y a de moins finaud dans le genre car leévolue plutôt dans les mid-tempos lourdingues (« Depopulate »), lede « Matrix » en introduction de « Human Plague » semblant même incongru tant les morceaux sont à mille lieux d’une quelconque évolution technologique. « La guerre du feu » m’aurait semblé mieux adapté.À l’image de la pochette, on imagine aisément que ces cinq pistes sont hautement politisées, un stylesur la forme,sur le fond donc, efficace mais peu inspiré. Le genre de disque qui s’écoute en pratiquant du sport. Cela dit, le parcours du musicien reste intéressant, de ses débuts en 1997 au sein d’) à sa radicalisation au sein de formations de plus en plus extrêmes, tout démontre un amour duau sens large, une envie de tout jouer, seul ou accompagné.Il reste que même si je préfère les deux nouveautés, davantageque, l’auditeur trouvera néanmoins pas mal de riffs recyclés, de rythmiques interchangeables et il n’y a guère que « Depopulate » qui se démarque réellement grâce à sonà la CANNIBAL CORPSE mais, en l’état, je n’imagine pas que l’intérêt puisse être constant sur une durée conséquente. Des EP ou des splits, oui, un LP j’ai des doutes. Cependant, je félicite Great Dane Records d’avoir déniché cet artiste vraisemblablement capable d’évoluer dans n’importe quel registre et dont le goût pour la brutalité fait plaisir à entendre. Maintenant, il va falloir passer un ou deux grades pour s’aligner sur ce qui se pratique actuellement.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE