Keys To The Astral Gates And Mystic Doors - Anathema Chronique Anathema (Démo)

Jamais deux sans trois pour les Américains de Keys To The Astral Gates And Mystic Doors qui après deux démos parues en 2023 et 2024 nous sont revenus en octobre dernier avec sous le coude une troisième démo intitulée Anathema. Une démo un petit peu plus maigrelette puisque celle-ci ne compte que trois titres (dont un interlude instrumental) pour une durée qui dépasse de peu les onze minutes. Certes, ce n’est toujours pas avec cela que l’on risque de s’étouffer mais cela ne nous empêchera pas pour autant de passer un bon moment.



Opérant une fois de plus sous la forme d’un duo composé bien évidemment des mêmes protagonistes à savoir Ludwig The Bloodsucker (chant, synthétiseurs) et Pit Dweller (guitare, basse, programmation), c’est là encore sous les couleurs d’Empty Pit Recordings que Keys To The Astral Gates And Mystic Doors a sorti cette troisième démonstration. Une démonstration dont l’illustration sans équivoque laisse voir, outre un peu de neige et quelques arbres défraichis, un corpse paint pour le moins discutable (en tout cas pour notre encapuchonné de gauche) et toujours cet incroyable logo indéchiffrable même si pourtant toutes les lettres (34) du nom du groupe sont bien présentes…



Produit avec les pieds (enfin plus probablement avec les seuls moyens du bord) avec l’idée de sonner le plus cru possible, cette troisième démo est caractérisée par une production rachitique et décharnée qui naturellement sied à ravir à l’esthétique rétrograde à laquelle le duo a choisi d’adhérer depuis ses premiers pas en 2023. Comme d’habitude, celle-ci n’est pas faite pour plaire et ne conviendra pas aux oreilles les plus chastes qui trouveront ce genre d’exercice inaudible voire inintéressant au possible... À l’inverse, ceux d’entre vous qui savent s’en accommoder et même y trouver du charme ne manqueront pas alors de se délecter de ces guitares abrasives et faméliques, de cette batterie raide et sèche comme un bout de bois mort, de cette basse quasi-inexistante et de ces hurlements fantomatiques et perdus au loin.



Une formule sans fraîcheur ni nouveauté qui n’empêche pas les Américains de convaincre une fois de plus grâce à des compositions suffisamment bien ficelées pour faire effectivement oublier cette approche dénuée de toute originalité.

On va ainsi retrouver tout au long de ces onze petites minutes ce Black Metal primitif et dépouillé caractérisé ici par des tempos relativement appuyés (alternance de blasts aliénants et de cavalcades Punk simples mais toujours aussi efficaces) même s’il arrive bien évidemment que Keys To The Astral Gates And Mystic Doors lève parfois le pied ou insuffle quelques variations rythmiques à ses compositions afin d’apporter ainsi une petite pointe de contraste à une formule qui sinon aurait probablement souffert d’une trop grande répétitivité. Le titre "Three" qui trouve place entre le premier et le dernier morceau permet également au duo d’amener là encore un petit peu plus de relief à sa musique en prenant le parti d’une composition instrumentale menée uniquement sur fond de synthétiseurs et développant pendant un petit peu moins de deux minutes des ambiances spectrales terriblement inquiétantes.

Outre ces quelques caractéristiques évoquées ci-dessus, ce qui fait également le sel du Black Metal des Américains ici sur cette sortie ce sont toutes ces mélodies dispensées sans retenue sur "Royal Anathema" et "Accursed Hellhounds Loosed Upon Shiv'ring Prey". Des mélodies addictives qui rentrent en tête et ne vous quittent plus et qui, même si elles parviennent à conserver au fil de l’eau une évidente cohérence, ne sont elles non plus pas nécessairement figées. De fait, en plus d’habiller ces deux morceaux d’une parure à la fois lumineuse et épique, ces mélodies participent également à insuffler un peu de contrastes et de nuances supplémentaires à des compositions somme toute archaïques et rudimentaires.



Trois titres et onze minutes font que je vais malgré mon envie d’élaborer davantage (l’habitude de la page noircie) mettre ici un terme à cette chronique car je pense honnêtement vous avoir tout dit de ce qui vous attend si jamais vous vous lanciez dans l’écoute de cette troisième démo et même plus globalement dans la musique de Keys To The Astral Gates And Mystic Doors. Rien de bien nouveau à se caler sous la dent mais peu importe car les Américains nous offrent ici un Black Metal rustique, dépouillé et mélodique qui tout de suite vous attrape l’oreille et ne vous lâche plus. Il n’y a plus qu’à espérer que le duo puisse désormais retirer l’exercice sur une format plus conséquent (même si depuis c’est un split en compagnie de Bloody Keep et Sanguine Wounds qui est sorti) car les démos c’est cool mais les albums c’est mieux. Allez, à la revoyure !

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