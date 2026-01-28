chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
261 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 28 Janvier 2026
 Les news du 28 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Dreaggan
 Dreaggan - Eternal Fire (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Hadopelagyal
 Hadopelagyal - Haematophory... (C)
Par Sosthène		   
Oraculum
 Oraculum - Hybris Divina (C)
Par Keyser		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Janvier 2026
 Les news du 24 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Cross Of Disbelief
 Cross Of Disbelief - Cross ... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 23 Janvier 2026
 Les news du 23 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Lust Of Decay
 Lust Of Decay - Entombed In... (C)
Par Sosthène		   
Misfire
 Misfire - Product of the En... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 21 Janvier 2026
 Les news du 21 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fatal Realm
 Fatal Realm - Of No Consequ... (C)
Par Sosthène		   
Innumerable Forms
 Innumerable Forms - Pain Ef... (C)
Par Lestat		   
Les news du 17 Janvier 2026
 Les news du 17 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
KEN Mode
 KEN Mode - Null (C)
Par gulo gulo		   

Trhä - Tahaccet ga qëcha com ibajn

Chronique
Trhä Tahaccet ga qëcha com ibajn
Je me suis intéressé à TRHÄ tardivement, en 2024, alors qu’il avait déjà sorti huit albums, une dizaine d’EP et une douzaine de splits. Je connaissais déjà son autre grand projet, SADNESS, mais je n’avais pas été spécialement attiré par le visuel. J’ai compris son univers en écoutant sa musique pour la première fois, et je suis devenu accro. Depuis, j’ai rattrapé mon retard tout en suivant son actualité. Je me suis donc procuré les albums passés sortis au format CD et j’ai acheté les nouveautés sur son Bandcamp, où il suffit à chaque fois d’un unique et insignifiant dollar pour faire sienne une de ses oeuvres.

Son rythme effréné est sans aucun doute son seul défaut, car il ne nous laisse pas le temps de tout bien digérer. On aimerait parfois se replonger dans d’anciens albums, mais aussi avoir le temps d’aller écouter la concurrence, mais M. TRHÄ est incapable de se retenir et enchaîne passionnément les compositions. En plus, il a ajouté un autre projet à sa collection : LIFE, qui se veut une sorte de croisement entre le punk et le screamo... Donc oui, le bonhomme est hyperactif... Mais le pire, c’est qu’il réussit à maintenir un très bon niveau. Je l’ai dit, le seul défaut, c’est qu’il est difficile de suivre, mais à part ça, il est toujours aussi convaincant.

Cette fois-ci, il a choisi de proposer des compositions plus courtes que d’habitude. Cet album en contient huit, dont la plus courte fait moins de deux minutes et la plus longue moins de huit. Quand on se souvient qu’il n’a pas hésité auparavant à en faire de dix, vingt, et même cinquante minutes, on a l’impression qu’il est devenu très raisonnable. Rien n’y est à jeter. Une nouvelle fois, il fait appel au désordre, au chaos, à une certaine anarchie musicale pour finalement pondre des compositions étonnamment jouissives à l’oreille. Sans doute parce qu’il parvient toujours à retourner une situation, comme s’il faisait exprès de donner l’impression de se vautrer lamentablement pour finalement réussir une pirouette qui devient un magnifique salto de classe mondiale. « Jê§no ◊anbi - fa£sí§t ëmat qá§mëna ëct », par exemple, en est un bel exemple. Les quatre premières minutes sont douloureuses et, tout à coup, la musique s’emballe encore plus en lâchant des riffs terribles et des vocaux possédés impressionnants.

TRHÄ est à un autre niveau, mais nous ne sommes pas tous prêts à en profiter pleinement. Trop de sorties ? Oui, mais d’un autre côté, elles sont toutes indispensables. Et celle-ci aussi, assurément !
Thrasho Amazon Sakrifiss
28 Janvier 2026 - 14 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Trhä
Black Metal Chaotique
2025 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Trhä
 Trhä
Black Metal Chaotique - 2020 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Tahec qin ne wejctbe twanis - eh anëhaΩaj hana
02.   IΩvrétv◊ejn ya qosdëada£ da
03.   Awbi tawmzen suvzen hen
04.   Ya Nêbam ∂án ë¶ar t◊alen - ∫aá∂i ëf sidi - aleΩ ebuc §purë dla - ëf nava∫én Nêbam’aw£lel dla
05.   Tawmnwa jën’eb imqomaha£ i non ovhenba den Ωevun µen bojms nja lëful’he agsaw∫ i ega ∫ami‡en dëhajmasë ge cëppen ë∫ najcëgë qonct
06.   Nêbam’ajlín
07.   Jê§no ◊anbi - fa£sí§t ëmat qá§mëna ëct
08.   Jecan∂acet ím ebenno

Durée : 42:42

parution
4 Décembre 2025

voir aussi
Trhä
 Trhä
Lact’eben (EP)
2025 - Indépendant		   
Trhä
 Trhä
∫um'ad∂ejja mºoravaj
2025 - Autoproduction		   
Trhä
 Trhä
∫um'ad​∂​ejja cavvaj
2024 - Autoproduction		   
Trhä
 Trhä
∫um'ad∂ejja ∫ervaj
2025 - Autoproduction		   

Essayez aussi
Guðveiki
 Guðveiki
Vængför
2018 - Fallen Empire Records		   

Trhä
Tahaccet ga qëcha com ibajn
Lire la chronique
Kickback
Les 150 Passions Meurtrière...
Lire la chronique
Archvile King
Aux Heures Désespérées
Lire la chronique
Dreaggan
Eternal Fire (EP)
Lire la chronique
Hadopelagyal
Haematophoryktos
Lire la chronique
Oraculum
Hybris Divina
Lire la chronique
Graveyard Winds
Those, Who Come With The Mist
Lire la chronique
Ascensions Of Fire Tour
Gohrgone + Lucifer's Child ...
Lire le live report
Hybris
Viva Exploitation (EP)
Lire la chronique
1928
L'appel du spectre
Lire la chronique
Barabbas
La Mort Appelle Tous Les Vi...
Lire la chronique
Moonchild Trio
Moonchild, Songs Without Words
Lire la chronique
Chaos Revealed
Foretold in Ashes (EP)
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Cross Of Disbelief (EP)
Lire la chronique
Lust Of Decay
Entombed In Sewage
Lire la chronique
Crimson Butchery
Stalker
Lire la chronique
Misfire
Product of the Environment
Lire la chronique
Fatal Realm
Of No Consequence (Single)
Lire la chronique
Disarray
The Darkening (EP)
Lire la chronique
Gormoth
Winterfall
Lire la chronique
Breakdown
Divide and Konquer (EP)
Lire la chronique
Innumerable Forms
Pain Effulgence
Lire la chronique
Bilan 2025
Lire le bilan
Suicidal Madness
Nous sommes déjà morts
Lire la chronique
SoulReapers
Melody of Chaos
Lire la chronique
KEN Mode
Void
Lire la chronique
Sardonic Allegiance
Coast II (EP)
Lire la chronique
Nyctophilia
Stargazer
Lire la chronique
KEN Mode
Null
Lire la chronique
Perfidious
Savouring His Flesh
Lire la chronique